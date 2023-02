A- A+

Prévias Olinda Beer: 12h de uma prévia repleta de gigantes O Olinda Beer celebra neste ano 25 anos e para marcar uma edição especial, o festival conta com a estreia de Raphaela Santos, destaque no brega pernambucano e que conversou com exclusividade com a Folha sobre a participação

O ano de 2023 será especial para o Olinda Beer, uma das maiores prévias privadas de Carnaval de Pernambuco, que completa 25 anos repleto de histórias e com uma seleção de elenco que nunca deixa ninguém parado. A edição comemorativa celebra os 25 anos e o retorno do evento após a não realização por conta da pandemia da Covid-19.



Neste fim de semana, no domingo, 12, a festa faz o 'esquenta' pré Folia de Momo com artistas de peso do cenário musical nacional e local. A edição comemorativa marca também retorno do evento após a pandemia da Covid-19. Os shows serão na área externa do Centro de Convenções, reunindo os principais nomes do axé, forró, piseiro, pagode, música eletrônica e brega pernambucano. Ao todo, serão nove atrações e mais de 12 horas de shows. Na programação estão Ivete Sangalo, Priscila Senna, Raphaela Santos, João Gomes, Bell Marques, Safadão, Thiaguinho, Alok e Leo Santana.



Brega invade o Olinda Beer

Um ritmo que não vai ficar de fora desta edição é o brega. Participando pela primeira vez do evento, Raphaela Santos é uma das novidades do festival e contou em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco que preparou repertório especial para a estreia.



“Com certeza vem novidades, temos que colocar um frevo, um maracatu, axé, mas o que não pode faltar é o nosso brega para dançar agarradinho”, disse Raphaela.







A cantora conta que participar do Olinda Beer é um sonho. “Parece ainda que eu estou em um sonho. É uma felicidade imensa estar participando. Começar assim desse jeito é muito bom, é maravilhoso, nem estou acreditando muito ainda. Era meu sonho ir para o Olinda Beer e não tinha dinheiro para ir, agora vou pela primeira vez para cantar e para curtir”, brincou Rapha.

Raphaela Santos | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

Segundo o sócio da Festa Cheia e produtor do evento, Augusto Acioli, a 25ª edição do evento mostra o quanto o festival se tornou querido pelo público pernambucano. “É uma data emblemática da maior prévia de carnaval. Esse é um evento que começou pequeno e hoje é um dos maiores festivais de música do Brasil. É difícil de se produzir, são doze horas de festa, tem sol, chuva, está sujeito ao tempo, mas é uma festa que se tornou muito querida pelas pessoas de Pernambuco, esperando o ano inteiro e esse ano tem gosto a mais por conta de dois anos sem realização”, afirmou.



Serviço:

Olinda Beer 2023

Quando: 12 de fevereiro (domingo)

Onde: Área Externa do Centro de Convenções

Atrações: Ivete Sangalo, Priscila Senna, Raphaela Santos, João Gomes, Bell Marques, Safadão, Thiaguinho, Alok e Leo Santana

Ingressos: a partir de R$ 120 pelo site ou aplicativo da Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna

Veja também

Rio de Janeiro Ator é detido por posse ilegal de armas após garota de programa fazer denúncia por ameaça