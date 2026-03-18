Clube das Pás completa 138 anos com programação especial; confira
Da abolição da escravatura aos bailes mais apaixonados da cidade, o Clube faz festa nos dias 19 e 22
O Clube Carnavalesco Misto das Pás comemora, nesta quinta-feira (19), 138 anos de história, marcado por tradição, cultura e resistência.
Para celebrar a data, a casa promove uma noite especial e restrita para diretores, beneméritos, associados e convidados, a partir das 20h.
A programação é composta de musicalidade com a banda Super Oara, além da tradicional Orquestra das Pás, responsável por abrir a celebração.
Já no domingo (22), as comemorações continuam com uma edição da tradicional Super Manhã de Sol, a partir das 13h. A casa recebe grandes nomes da cena musical pernambucana.
Confira as atrações confirmadas
Banda Chama do Brega
Condinho
Expresso ao Passado
Orquestra das Pás, que abre a festa com um repertório que passeia pelos grandes clássicos da música nacional e internacional.
Estarão disponíveis dançarinos com ficha.
Clube das Pás e sua história
O Clube das Pás, um dos mais antigos clubes carnavalescos do Brasil, foi fundado em 19 de março de 1888, no Recife, pouco antes da Abolição da Escravatura.
A origem está ligada a um grupo de estivadores que aceitaram trabalhar descarregando carvão durante o carnaval em troca de pagamento dobrado. Após o serviço, decidiram criar um bloco carnavalesco, que inicialmente se chamou Bloco das Pás de Carvão e depois passou a Clube Carnavalesco Misto das Pás.
Com o tempo, o clube ganhou sede própria e se consolidou como um dos espaços mais tradicionais do frevo e dos bailes populares da cidade. O nome “misto” veio do fato de permitir a participação de homens e mulheres, algo incomum na época.
O estandarte
O Clube também se destaca por seu estandarte histórico, bordado e considerado um dos mais antigos do carnaval pernambucano. Ao longo dos anos, a agremiação manteve tradições importantes, como desfiles, homenagens à Abolição da Escravatura e os famosos bailes das Pás, que começam com frevo e seguem com ritmos dançantes como bolero e músicas latinas.
O atual estandarte das Pás foi confeccionado por Maria do Monte, uma antiga aluna e bordadeira do mesmo convento de Olinda, em 1980. O desenho tem a figura de um anjo, representada por uma boneca trazida de Portugal.
O estandarte traz, ainda, os dizeres “Amor e Ordem”, bordados sobre uma esfera azul que simboliza o globo terrestre. O estandarte pesa cerca de 60 Kg e é conduzido durante o desfile na avenida por três porta-estandartes, que se revezam durante a apresentação na segunda-feira de carnaval.
Em julho de 2007, a Prefeitura do Recife patrocinou a ida de doze integrantes do Clube para duas apresentações do seu estandarte no Rio de Janeiro, uma em Niterói e outra na Quadra da Mangueira.
Os bailes das Pás mantêm a tradição mais que secular de começar com a execução de três frevos. Afinal, o clube nasceu durante o carnaval. Depois é que vêm os ritmos mais dançantes, com destaque para as músicas latinas e os boleros.
SERVIÇO
138 anos Clube das Pás
Quando: 19 às 20h; e 22 às 13h
Onde: Rua Odorico Mendes, 263 – Campo Grande - Sede Clube das Pás
O ingresso custa R$ 30 e pode ser adquirido na bilheteria do Clube
Mais informações: (81) 99411-2043