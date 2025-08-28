A- A+

ARTE Mostra de Circo do Recife inicia 14ª edição nesta sexta-feira (29), reunindo quase 400 artistas Programação gratuita ocorre em 12 polos da cidades, incluindo teatro, unidades do Compaz, parques e livraria

A 14ª Mostra de Circo do Recife tem início nesta sexta-feira (29), reunindo quase 400 artistas circenses. Totalmente gratuita, a programação ocupa diversos espaços da cidade até o próximo dia 4 de setembro.

Promovida pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, a iniciativa leva ao público 40 intervenções, entre espetáculos e números, espalhados por 12 polos. Unidades do Compaz, parques, Sítio Trindade e Teatro Hermilo Borba Filho entram na rota.

Estão na programação trupes e artistas em atividade em todo o estado, como a Cia Devir, Márcio Sá, Circo Alves, Palhaço Cheirozito, Palhaço Mentirinha, Palhaça Dolores, Alakazam, Kowalski Circo, Circo D’Mônaco e Circo da Família Vidal.



Os homenageados desta edição são Madre Escobar (in memoriam), fundadora da ONG Arraial Intercultural de Circo do Recife, que utilizava a pedagogia do circo como ferramenta de educação e transformação social; e Boris Trindade Jr., o Borica, diretor circense, pesquisador, palhaço e trapezista da Cia Brincantes de Circo, com sede no Recife.

Confira a programação da14ª Mostra de Circo do Recife:



Sexta-feira (29)

Teatro Hermilo Borba Filho*

Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife



19h - Homenagem a Boris Trindade Jr. (Palhaço Borica) e Madre Escobar (in memoriam)

Intervenção Sinsalabim, com Mágico Erisson Correia

Espetáculo

Cabaret: com Ropix em Pantera Rosa; Mainá Souza em Artigo de Vitrine; Mickael Marvey em A Fuga; Jéssica Moura e Fernanda Victor em Aura Duo; Coletivo Família Malanarquista em Água de Cuia

Apresentação: Palhaça Dolores

*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro

Sábado (30)

Teatro Hermilo Borba Filho*

19h - Lançamento do Livro Anatomia Aplicada às Artes Aéreas

Espetáculos

Experimento VI: Isso não é um número de circo, com Cia Devir

Campo de Alinhamento, com Márcio Sá

Apresentação: Palhaça Dolores

*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro



Sítio Trindade

Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela

15h30 - Vivências de Técnicas Circenses

Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso

Espetáculos

Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante

Circo do Palhaço Cheirozito

Circo do Palhaço Mentirinha – A Alegria da cidade

Apresentação: Palhaço Malandrinho



Parque Treze de Maio

R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista

15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife + Eu, Robô

Espetáculo Circo do Wolverine

Número Circumbia, com Ropix e Pablito

Espetáculo A lenda viva Alakazam

Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê

Parque do Caiara

Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga

15h30 - Intervenção Os Palhaços Músicos

Espetáculos

Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos

Circo D'Mônaco - Sonho e Fantasia

Disney Circo - O Circo da Família Vidal

Apresentação: Palhaço Geleia



Parque de Apipucos

Praça Apipucos, S/N - Apipucos

16h - Espetáculo Exótico, com Palhaço Piripaque



Domingo (31)

Livraria Jaqueira *

R. Me. de Deus, 110 - Bairro do Recife

11h30 - Espetáculo Moleza & Gentileza Show

*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível



Sítio Trindade

Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela

15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife

Espetáculos

Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante

A Magia do Circo Poligran

Picadeiro Pernambuco

Apresentação: Palhaço Malandrinho



Parque Treze de Maio

R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista

15h30 - Vivências de Técnicas Circenses

Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso

Espetáculo Millenium Circo - Um Espetáculo Simples e Sem Arrodeios

Número A banda Maluca do Palhaço Finni

Espetáculo Voando com a Águia Dourada

Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê



Parque do Caiara

Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga

15h30

Intervenção Os Palhaços Músicos

Espetáculos

Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos

Circo Puma - O Sonho do Palhaço Preguinho

Circo Nawellignton - Um Show de Alegria e Sucesso

Apresentação: Palhaço Geleia

Terça-feira (02)

Compaz Leda Alves

R. José Rodrigues, 586 - Pina

15h - Espetáculo Atrapalhaços: intervenção de palhaçaria, com Cia Brincantes de Circo Apresentação: Índia Morena



Compaz Eduardo Campos

Av. Aníbal Benévolo, S/N - Linha do Tiro

16h - Número Circo KKK, com Palhaço Pinóquio Espetáculo A Campeã, com Palhaça Gardênia



Quarta-feira (03)

Compaz Ariano Suassuna

Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro

15h - Espetáculo Riso Interior, com Teatro de Retalhos



Compaz Paulo Freire

Ladeira da Cohab, 10 - COHAB

15h - Espetáculo O Encontro da Tempestade e a Guerra, com Circo Experimental Negro



Quinta-feira (04)

IMIP

R. dos Coelhos, 300

9h - Espetáculo Respeitável Público: O Espetáculo Circense Clássico, com Trupe Vivarte



*Com informações da assessoria de imprensa

