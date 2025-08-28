Mostra de Circo do Recife inicia 14ª edição nesta sexta-feira (29), reunindo quase 400 artistas
Programação gratuita ocorre em 12 polos da cidades, incluindo teatro, unidades do Compaz, parques e livraria
A 14ª Mostra de Circo do Recife tem início nesta sexta-feira (29), reunindo quase 400 artistas circenses. Totalmente gratuita, a programação ocupa diversos espaços da cidade até o próximo dia 4 de setembro.
Promovida pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, a iniciativa leva ao público 40 intervenções, entre espetáculos e números, espalhados por 12 polos. Unidades do Compaz, parques, Sítio Trindade e Teatro Hermilo Borba Filho entram na rota.
Estão na programação trupes e artistas em atividade em todo o estado, como a Cia Devir, Márcio Sá, Circo Alves, Palhaço Cheirozito, Palhaço Mentirinha, Palhaça Dolores, Alakazam, Kowalski Circo, Circo D’Mônaco e Circo da Família Vidal.
Os homenageados desta edição são Madre Escobar (in memoriam), fundadora da ONG Arraial Intercultural de Circo do Recife, que utilizava a pedagogia do circo como ferramenta de educação e transformação social; e Boris Trindade Jr., o Borica, diretor circense, pesquisador, palhaço e trapezista da Cia Brincantes de Circo, com sede no Recife.
Confira a programação da14ª Mostra de Circo do Recife:
Sexta-feira (29)
Teatro Hermilo Borba Filho*
Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife
19h - Homenagem a Boris Trindade Jr. (Palhaço Borica) e Madre Escobar (in memoriam)
Intervenção Sinsalabim, com Mágico Erisson Correia
Espetáculo
Cabaret: com Ropix em Pantera Rosa; Mainá Souza em Artigo de Vitrine; Mickael Marvey em A Fuga; Jéssica Moura e Fernanda Victor em Aura Duo; Coletivo Família Malanarquista em Água de Cuia
Apresentação: Palhaça Dolores
*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro
Sábado (30)
Teatro Hermilo Borba Filho*
19h - Lançamento do Livro Anatomia Aplicada às Artes Aéreas
Espetáculos
Experimento VI: Isso não é um número de circo, com Cia Devir
Campo de Alinhamento, com Márcio Sá
Apresentação: Palhaça Dolores
*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro
Sítio Trindade
Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela
15h30 - Vivências de Técnicas Circenses
Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso
Espetáculos
Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante
Circo do Palhaço Cheirozito
Circo do Palhaço Mentirinha – A Alegria da cidade
Apresentação: Palhaço Malandrinho
Parque Treze de Maio
R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista
15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife + Eu, Robô
Espetáculo Circo do Wolverine
Número Circumbia, com Ropix e Pablito
Espetáculo A lenda viva Alakazam
Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê
Parque do Caiara
Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga
15h30 - Intervenção Os Palhaços Músicos
Espetáculos
Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos
Circo D'Mônaco - Sonho e Fantasia
Disney Circo - O Circo da Família Vidal
Apresentação: Palhaço Geleia
Parque de Apipucos
Praça Apipucos, S/N - Apipucos
16h - Espetáculo Exótico, com Palhaço Piripaque
Domingo (31)
Livraria Jaqueira *
R. Me. de Deus, 110 - Bairro do Recife
11h30 - Espetáculo Moleza & Gentileza Show
*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível
Sítio Trindade
Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela
15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife
Espetáculos
Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante
A Magia do Circo Poligran
Picadeiro Pernambuco
Apresentação: Palhaço Malandrinho
Parque Treze de Maio
R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista
15h30 - Vivências de Técnicas Circenses
Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso
Espetáculo Millenium Circo - Um Espetáculo Simples e Sem Arrodeios
Número A banda Maluca do Palhaço Finni
Espetáculo Voando com a Águia Dourada
Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê
Parque do Caiara
Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga
15h30
Intervenção Os Palhaços Músicos
Espetáculos
Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos
Circo Puma - O Sonho do Palhaço Preguinho
Circo Nawellignton - Um Show de Alegria e Sucesso
Apresentação: Palhaço Geleia
Terça-feira (02)
Compaz Leda Alves
R. José Rodrigues, 586 - Pina
15h - Espetáculo Atrapalhaços: intervenção de palhaçaria, com Cia Brincantes de Circo Apresentação: Índia Morena
Compaz Eduardo Campos
Av. Aníbal Benévolo, S/N - Linha do Tiro
16h - Número Circo KKK, com Palhaço Pinóquio Espetáculo A Campeã, com Palhaça Gardênia
Quarta-feira (03)
Compaz Ariano Suassuna
Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro
15h - Espetáculo Riso Interior, com Teatro de Retalhos
Compaz Paulo Freire
Ladeira da Cohab, 10 - COHAB
15h - Espetáculo O Encontro da Tempestade e a Guerra, com Circo Experimental Negro
Quinta-feira (04)
IMIP
R. dos Coelhos, 300
9h - Espetáculo Respeitável Público: O Espetáculo Circense Clássico, com Trupe Vivarte
