Cultura 14ª Bienal PE anuncia quadrinistas, poeta e jovens escritoras; confira os nomes Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Bienal PE) acontece entre os dias 06 e 15 de outubro, no pavilhão interno do Centro de Convenções

A 14ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Bienal PE), anunciou novos nomes confirmados na 14ª edição do evento literário, sob o tema "Fome de quê? Você é o que você lê!”. Também estarão no evento Carlos Ruas, Pedro Vinicio, Fernando Aquino, Nath Finanças, Mirela Paes, Fernanda Castro, Iana A. e Laís Lacet. o evento será realizado entre os dias 6 e 15 de outubro, no pavilhão interno do Centro de Convenções, acaba de anunciar .

Saiba mais sobre os convidados

O universo dos quadrinhos ganha destaque com a participação do premiado Carlos Ruas, um dos principais quadrinistas brasileiros da atualidade, criador das webcomics Um Sábado Qualquer, Mundo Avesso e Cães e Gatos. Ruas também tem sete livros publicados, tanto por editoras, quanto por financiamento coletivo.

Aproximando talentos e gerações, a Bienal PE também conta com a presença de Pedro Vinicio, um pernambucano nascido em Garanhuns e apaixonado pelas artes. Foi durante o isolamento social gerado pela pandemia que Pedro passou a utilizar aplicativos de ilustrações. Assim, em 2020, aos 15 anos, começou a publicar imagens e frases de humor que refletiam o momento de crise. A identificação foi tanta que hoje o jovem conta com mais de 600 mil seguidores no Instagram.

Com o intuito de incentivar as artes gráficas, o evento desenvolveu o espaço Artista Alley, uma área exclusiva para artistas, ilustradores e quadrinistas independentes apresentarem seus trabalhos e comercializarem seu material, proporcionando assim uma dinâmica interativa entre público e profissionais.

Também confirmado no maior evento literário do Nordeste, o recifense Fernando Aquino é autor do livro de poesias “Passagem da Chuva”, lançado em 2017 e publicado em formato de ebook em 2019. Ele, que é vencedor de vários prêmios literários com suas poesias, contos e crônicas, atualmente segue divulgando seu trabalho nas plataformas digitais.

A presença feminina ganha força na 14ª Bienal PE com a confirmação da youtuber e influenciadora Nath Finanças, que ficou conhecida nacionalmente pela produção de conteúdos focados em educação financeira para pessoas de baixa renda.



Nath, que vem da periferia de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é formada em Administração de Empresas e iniciou, em 2019, seu canal no YouTube. Hoje mantém uma empresa de consultoria financeira e é autora dos livros “Orçamento Sem Falhas”, lançado em janeiro de 2021 e “O Plano Perfeito”, uma obra, publicada este ano, em parceria com Ziraldo, que promove a educação financeira para crianças.

As escritoras Mirela Paes, Fernanda Castro, Laís Lacet e Iana A. reforçam as confirmações femininas da semana. O trio se reúne na mesa “Fantasia, romance e imaginário”, que tem como proposta abrir uma conversa descontraída sobre o assunto, protagonizada por jovens escritoras.

Iana A., que escreve, traduz, edita e prepara textos de ficção, participa do debate. Ela, atualmente, é editora-chefe na Eita! Magazine, uma publicação em inglês de FFC, e coeditora na Revista Pretérita, de ficção histórica. Ainda compondo a mesa, Fernanda Castro, uma escritora, tradutora, preparadora e revisora freelancer que faz parte da equipe da revista Mafagafo.



A autora publicou, em 2020, a noveleta “Lágrimas de carne”, pela editora Dame Blanche. Também é vencedora do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, na categoria de Fantasia Curta. Seu mais recente livro, “O Fantasma de Cora”, foi publicado em 2022 pela Editora Gutenberg.

A escritora paraibana Laís Lacet também marca presença na conversa “Fantasia, romance e imaginário”. Ela, que adora jogar RPG e discutir ideias mirabolantes, é a ganhadora do prêmio The Wattys de 2017, com a obra “Da tua Rosa”. Lacet publica histórias de fantasia e ficção científica de forma independente desde 2016, inclusive, tem participação em algumas antologias, como a Farras Fantásticas (Editora Corvus). A pernambucana Mirela Paes será a responsável por mediar a mesa. A escritora, que vive no Recife, em seus livros, sempre retrata mulheres e garotas fortes vivendo histórias repletas de romance.

A 14ª Bienal PE tem patrocínio do Itaú Unibanco, com apoio da Prefeitura do Recife, Sebrae, Sesc Pernambuco. Também há apoio institucional da Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU), Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e União Brasileira de Escritores de Pernambuco (UBE PE). A realização é da Cia de Eventos, Ideação, VOX, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Mais confirmações

Na última semana, a 14ª Bienal PE confirmou sua primeira atração internacional: Françoise Vergès, cientista política, historiadora, ativista e especialista em estudos pós-coloniais. Ela, que é francesa, vem ao Brasil lançar o seu novo livro, intitulado “Programa de desordem absoluta” (Ubu Editora). A presença da autora no evento foi possível graças a uma parceria da Bienal PE com a Embaixada da França e o Institut Français.

Outros grandes nomes que passam pela literatura, sociologia, jornalismo, design gráfico e conteúdo para internet já foram confirmados na edição. Entre eles: Xico Sá, Clara Alves, Eliane Brum, Lira Neto, Micheliny Verunschk, Marilene Felinto, Pedro Rhuas, Heloisa M. Starling e Glicéria Tupinambá.

