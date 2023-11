14º Doc Futura Especial A Cor da Cultura prorroga inscrições; confira novas datas

A- A+

As inscrições para o 14º Doc Futura – Especial A Cor da Cultura foram prorrogadas. Com o tema focado na valorização dos patrimônios históricos, culturais, sociais e das identidades afro-brasileira e indígena, o edital selecionará, até o dia 15 de novembro, projetos idealizados por produtoras de todo o Brasil para a coprodução de um documentário de 52 minutos de duração exclusivamente para o Canal Futura.



Será aceito apenas um projeto por produtora. O projeto vencedor receberá R$ 150 mil, para a realização de todas as etapas de formatação, conteúdo, pesquisa, direitos autorais, produção, realização e finalização. Dessa forma, o Futura reforça seu papel como um dos mais importantes incentivadores da produção audiovisual do país. O edital e as inscrições podem ser acessados nesse link.

O edital está diretamente ligado ao projeto A Cor da Cultura, uma parceria da Fundação Roberto Marinho com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi)/Ministério da Educação (MEC) e a Fundação Palmares.

Ele tem como propósito valorizar este patrimônio histórico e cultural, mobilizando educadores e a sociedade na promoção das relações étnico-raciais e o cumprimento das leis 10.639 e 11.645. Elas estabelecem que instituições de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, têm que, obrigatoriamente, inserir em seus currículos e na formação dos professores, o ensino da história e das culturas negra e indígena.

Músicas, danças, festas populares, religiosidade, culinária, desigualdade social, afro-oportunismo, cultura antirracista, branquitude, políticas públicas, relações raciais, afrofuturismo, negros e indígenas na ciência, tecnologia e inovação, empreendedorismo negro e indígena, direitos dos povos indígenas, oralidade, amazofuturismo, educação indígena, ancestralidade, costumes, valores, diversidade, rituais, lendas e contos, interação com o meio ambiente e tecnologias indígenas na culinária, medicina, arquitetura e engenharia são algumas das potenciais temáticas buscadas para essa edição do 14º Doc Futura – Especial A Cor da Cultura.

Serão levadas em conta a qualidade da ideia e da estrutura apresentadas; o histórico da produtora; a consistência e economicidade do orçamento previsto e melhor preço; a idoneidade da proponente; o cronograma de execução; a viabilidade da produção; e a pertinência na abordagem do tema em questão. O Canal Futura aceitará projetos em desenvolvimento desde que com roteiros, mas terão preferência projetos ainda no início, pois o Futura tem interesse em apoiá-los e supervisioná-los como um todo.

Visando o aprimoramento e a ampliação do alcance da sua proposta de documentário, os proponentes finalistas terão a chance de estar com profissionais do mercado audiovisual, incluindo outros canais de televisão, e do terceiro setor, que darão orientações de conteúdo antes da defesa final dos projetos. São as Rodadas de Mentoria, que se revelam uma oportunidade de networking e articulação de novas parcerias. Esse encontro acontecerá de forma virtual, no dia 24 de novembro, dias antes da defesa dos projetos finalistas, que também será de forma online, no dia 6 de dezembro.

Calendário:

Edital e inscrições: Link

Inscrições online: 4 de outubro a 15 de novembro de 2023 (até às 18h)

Divulgação dos selecionados: 17 de novembro de 2023

Rodadas de mentoria online: 24 de novembro de 2023

Pitching – defesa de projetos online: 6 de dezembro de 2023

Divulgação do projeto vencedor: 8 de dezembro de 2023

Assinatura do contrato: dezembro de 2023



