Música 14º Festival Cena Peixinhos apresenta shows de carnaval no Bairro do Recife Shows são gratuitos e têm início às 17h e seguem até às 0h, no palco montado no Cais da Alfândega

O Bairro do Recife recebe, na próxima segunda-feira (13), a 14ª edição do Festival Cena Peixinhos. A programação, que acontece dentro da festividade das prévias carnavalescas da cidade, é retomada após dois anos de hiato devido à pandemia. Este anocom o tema: ‘Celebrando a nossa cena” - uma maneira de reverenciar os artistas de várias regiões de Pernambuco", o evento apresenta shows gratuitos, das 17h a 0h, no palco montado no Cais da Alfândega.

O evento, realizado com patrocínio da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura, promete fazer uma mistura musical para lá de especial, colocando no único palco, brega funk, música eletrônica, rock, reggae, hip hop e cultura popular, produzidos por artistas e grupos veteranos e da atualidade.

O pontapé do festival será com os DJs, Gordoz e Nk Cumbia, abrindo a programação a partir das 17h. Logo depois, outras sete atrações se misturam para animar o público. Representando a região da Zona da Mata Norte, Luiz Lins e Nailson Vieira, com o show ‘Cantando Nazaré’. Outro destaque do evento é a participação da artista da nova cena recifense, Barbarize. Dentre as principais atrações do festival também a atração Ataque Suicida, que festeja três décadas com um repertório recheado de sucessos. Também integra o line up, Carranza, Lamento Netro e Via Sat.

“O Cena Peixinhos é um importante laboratório da cadeia produtiva da música, que nasceu com DNA do Mangue Beat, mas ao longo dos anos têm se mostrado cada vez mais forte e resistente. Sendo assim, estamos felizes por este ano poder comemorar ao lado de artistas e grupos antigos e novos”, destaca o produtor cultural e coordenador do festival, Harryson Moura.

Serviço

O quê: 14º Festival Cena Peixinhos leva shows de carnaval para o Bairro do Recife

Quando: Segunda-feira, 13 de fevereiro

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Horário: a partir das 17h

