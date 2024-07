A- A+

Música erudita 14º Festival Virtuosi Gravatá apresenta concertos, de 30 de julho a 3 de agosto; confira Com acesso gratuito, programação celebrará os 80 anos da pianista Ana Lúcia Altino com apresentações de instrumentistas do Brasil e exterior

Um dos festivais de música erudita mais importantes do país, o Virtuosi divulgou a programação da sua 14ª edição em Gravatá com concertos gratuitos de renomados instrumentistas brasileiros e internacionais. Serão cinco apresentações, de 30 de julho a 3 de agosto, às 19h30, na Igreja Matriz de Sant'Ana, com patrocínio da Prefeitura de Gravatá.

Esta temporada celebra os 80 anos da pianista pernambucana Ana Lúcia Altino, fundadora e diretora musical do Virtuosi, solista das grandes orquestras do país, responsável pelo ressurgimento do movimento musical da Paraíba e cocriadora da Orquestra Filarmônica Norte/Nordeste.



A data será festejada com encontro que reunirá, pela primeira vez, 17 integrantes da Família Altino Garcia. Entre eles, filhos instrumentistas com carreira no exterior, nora, genro e netos. Apresentarão programa festivo, incluindo peças que Ana Lúcia ganhou de presente de importantes músicos brasileiros, como ‘Ana 80’, do paraibano Marcílio Onofre, e ‘Pequenos Gestos para Ana Lúcia, Rafael, Rafaell e Leonardo’, da carioca Marisa Rezende.

orquestra Jovem de Pernambuco participa desta edição do Virtuosi

"Continuo trabalhando, produzindo e, melhor ainda, voltei a tocar há dois anos, depois de uns dez parada. Sinto que é um presente viver bem, fazendo o que eu quero e o que eu posso, criando rodeada daqueles que mais amo, minha família, filhos e netos. Só lamento muito a tristeza de não compartilhar toda essa alegria com Rafael (o maestro Rafael Garcia, falecido em 2021, fundador do Virtuosi com Ana Lúcia). Ele teria cumprido os 80 anos em maio, este ano também, e estaríamos certamente agora comemorando juntos", diz Ana Lúcia.



"Vamos estar quase a família completa. Dos 27 integrantes, teremos 17. Nossa grande festa será fazendo o que gostamos: música. Essa é minha alegria, meu orgulho."

Concertos

A programação do 17º Virtuosi no município agrestino será aberta, dia 30 de julho, com ‘As Quatro Estações’ de Vivaldi e Piazzolla. Tem interpretação do violista Rafaell Altino e do violoncelista Leonardo Altino com a Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão. Tanto as Estações de Vivaldi como de Piazzolla foram escritas para violino e, aqui, serão executadas pela viola e pelo violoncelo - uma proeza dos artistas. Dia 31, o pianista gravataense Luis Felipe Oliveira, que mora no Recife, leva para sua terra recital com obras de Chopin e Liszt.

Em 1º de agosto, será a vez da apresentação do violonista eslovaco Adam Marec, que oferece um programa recheado de compositores eslavos e termina com ‘História do Tango’, de Piazzolla, com participação especial do violista Rafaell Altino. Dia 2 de agosto, o concerto de música de câmara reúne parte da Família Garcia Altino - Rafaell, Leonardo, Ana Lúcia e sua nora, a violinista coreana Soh-Hyun Park Altino - mais o violonista Adam Marec. Apresentam programa diversificado, com obras de Garth Knox, Clara Schumann, Fauré, Cassadó e Paganini.

No encerramento, dia 3 de agosto, será realizado o grande concerto com integrantes da Família Garcia Altino em celebração aos 80 anos da pianista Ana Lúcia Altino (comemorados em 5 de agosto). Pela primeira vez, 17 membros da família estarão juntos em uma noite festiva - filhos, netos, nora e genro apresentarão “Ana 80”, que o paraibano Marcílio Onofre compôs especialmente para a data. Entre os integrantes, estão instrumentistas profissionais com carreira no exterior, como os filhos Leonardo e Rafaell e a nora Soh-Hyun Park Altino, além de músicos da boa nova safra musical nacional, como o genro, Benke Ferraz.

Em formações diversas, a família também apresentará obras de Dimitri Shostakovich, Camille Saint-Saëns, Rodion Shcherin e uma peça que Ana Lúcia ganhou de presente da pianista carioca Marisa Rezende, “Pequenos Gestos para Ana Lúcia, Rafael, Rafaell e Leonardo”. Este concerto, aliás, também homenageia Marisa, que, três dias após os 80 anos de Ana Lúcia, estará igualmente celebrando suas oito décadas de vida e música.

Ana Lúcia Altino

Pernambucana, é doutora em 'Musical Arts - Piano Performance' pela Universidade de Boston (EUA). Graduada pela UFPE, estudou na Escola Superior de Música de Detmold com bolsa do Governo da Alemanha, onde fez seu primeiro doutorado.



Vencedora de vários prêmios nacionais, foi solista das grandes orquestras do país, como Orquestra Sinfônica de São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, Orquestra Sinfônica da Paraíba, sob a regência de maestros como Eleazar de Carvalho, Diogo Pacheco, Pierre Colombo, Isaac Karabtchewsky.



Responsável pelo ressurgimento do movimento musical da Paraíba, criou o departamento e o curso de Bacharelado em Música da UFPB, assim como a Orquestra Sinfônica daquele estado. Com seu marido, o maestro Rafael Garcia, fundou a Orquestra Filarmônica Norte/Nordeste e, em 1998, o projeto Virtuosi.

O VIRTUOSI – Um dos maiores festivais de música de câmara do País começou sua história em 1998. O evento foi criado pelo casal Altino Garcia, incansáveis batalhadores pelo desenvolvimento da música no Brasil. Rafael e Ana Lúcia Garcia acreditaram que somente através de um evento desta natureza seria possível fazer música da mais alta qualidade. O Virtuosi trouxe grandes personalidades e artistas talentosos, contribuindo para o desenvolvimento e enriquecimento cultural do país. Já realizaram mais de 20 edições do festival em Pernambuco, chegando também ao interior do Estado nas cidades de Gravatá, Garanhuns e Belo Jardim, além de eventos especiais como o Virtuosi Brasil, Virtuosi Sem Fronteiras e Virtuosi Século XXI, com masterclasses, workshops e concertos com instrumentistas de várias nacionalidades.

SERVIÇO

14º VIRTUOSI GRAVATÁ

Na Igreja Matriz de Sant’Ana - Rua Rui Barbosa, Centro de Gravatá

De 30 de julho a 3 de agosto, às 19h30



30.07 (terça-feira), às 19h30

VIVALDI & PIAZZOLLA

ORQUESTRA JOVEM DE PERNAMBUCO

RAFAELL ALTINO, viola

LEONARDO ALTINO, cello

NILSON GALVÃO, regente

31.07 (quarta-feira), às 19h30

RECITAL

LUIS FELIPE DE OLIVEIRA, piano

01.08 (quinta-feira), às 19h30

RECITAL

ADAM MAREC, violão

Participação de Rafaell Altino, viola

02.08 (sexta-feira), às 19h30

MÚSICA DE CÂMARA

SOH-HYUN PARK ALTINO, violino

ANA LÚCIA ALTINO, piano

RAFAELL ALTINO, viola

LEONARDO ALTINO, cello

ADAM MAREC, violão

03.08 (sábado), às 19h30

CELEBRAÇÃO 80 ANOS DE ANA LÚCIA ALTINO

SOH-HYUN PARK ALTINO, violino

ANA LÚCIA ALTINO, piano

DAVID ALTINO, piano

LANA GARCIA, piano

RAFAELL ALTINO, viola

LEONARDO ALTINO, cello

e mais.

