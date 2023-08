A- A+

Música 15 anos sem Dorival Caymmi: confira as músicas do compositor baiano mais tocadas e regravadas Ecad faz levantamento sobre as obras musicais do artista e mostra o ranking de execução e regravação de suas canções nos últimos 10 anos no Brasil

Há 15 anos, o Brasil perdia Dorival Caymmi, o compositor que melhor retratou em suas letras e melodias a Bahia, lugar onde nasceu. O artista, que era soteropolitano, faleceu em no dia 16 de agosto de 2008, vítima de câncer. Para homenagear o saudoso artista, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição(Ecad) divulgou um levantamento especial sobre as suas obras musicais.

A canção de autoria de Dorival mais tocada nos últimos 10 anos no Brasil foi “Samba da minha terra”, liderando o ranking que também conta com “Maracangalha”, “Marina”, “História pra sinhozinho” e “Vatapá”, nessa ordem, entre as cinco mais executadas.

Já entre as músicas mais regravadas de autoria de Dorival a liderança ficou com “Marina”. Completam esse top 5 as canções “Samba da minha terra”, “Rosa morena”, “Maracangalha” e “Saudade da Bahia”, respectivamente.

Outra curiosidade foram os intérpretes que constam no banco de dados da gestão coletiva da música como os que mais regravaram obras musicais de Dorival Caymmi. Os cinco primeiros colocaram foram Nana Caymmi, Danilo Caymmi, Dori Caymmi, Maria Bethânia e Gal Costa.

Conforme determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros de Dorival Caymmi receberão os seus rendimentos em direitos autorais de execução pública por 70 anos após a sua morte (ou do último autor, em caso de parcerias).

Músicas de autoria de Dorival Caymmi mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina):

1. Samba da minha terra

2. Maracangalha

3. Marina

4. História pra sinhozinho

5. Vatapá

6. O que é que a baiana tem

7. A vizinha do lado

8. Rosa morena

9. Suíte dos pescadores

10. Saudade da Bahia

Música de autoria de Dorival Caymmi mais regravadas:

1. Marina

2. Samba da minha terra

3. Rosa morena

4. Maracangalha

5. Saudade da Bahia

6. Só louco

7. Doralice (Dorival Caymmi / Antonio Almeida)

8. Dora

9. Vatapá

10. Nem eu

