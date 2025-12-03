Em sua 15ª edição, Mostra Cinema e Direitos Humanos exibe filmes sobre meio ambiente e resistência
Sessões ocorrem no Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), até a sexta-feira (5)
A 15ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos já começou. Após abertura no Teatro do Parque na última terça-feira (2), a programação ocupa, até esta sexta-feira (5), o Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire).
Promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), a mostra circula por 12 capitais brasileiras. Com curadoria da professora e pesquisadora Beatriz Furtado e da jornalista e realizadora Janaina de Paula, serão exibidos 21 filmes.
Neste ano, o evento segue o tema: “Direitos humanos e emergência climática: rumo a um futuro sustentável”. A ideia é que as produções exibidas levem o público a refletir sobre os efeitos da emergência climática em territórios urbanos, ribeirinhos, quilombolas e indígenas.
Leia também
• Casas de vidro do BBB 26: Público vai eleger 10 Pipocas do reality show
• Urias retorna ao Recife com o show "Carranca" no festival Coquetel Molotov, neste sábado (6)
• Anne Hathaway aparece como diva pop em trailer de novo filme
A cineasta Sueli Maxakali, liderança Tikmũ’ũn e referência do cinema indígena contemporâneo, é a homenageada. Após as sessões, serão realizados debates sobre os assuntos abordados. A entrada é gratuita.
Um dos destaques da programação é o filme pernambucano “Eu sou raiz” (2022), dirigido por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara. A obra retrata a trajetória de Mestra Mariinha, liderança quilombola que há mais de 40 anos atua na defesa do território às margens do Rio São Francisco.
Também integra a seleção “Rua do Pescador, Nº 6” (2025), da atriz e cineasta Bárbara Paz. Com uma equipe gaúcha, ela acompanhou a busca por lembranças após a destruição causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024.
Confira a programação:
Quarta-feira (3)
Sessão Infantil 1 – 14h às 17h
“Amazônia sem garimpo” (2022, 6’50”)
Direção: Tiago Carvalho e Julia Bernstein
“No início do mundo” (2025, 7’46”)
Direção: Camilla Osório
“Chico Bento e a goiabeira maraviósa” (2025, 90’)
Direção: Fernando Fraiha
Sessão Raoni (Floresta) – 18h30 às 21h30
Classificação indicativa: 14 anos
“SUKANDE KASÁKÁ” | Terra doente (2025, 30’)
Direção: Kamikia Kisedje e Fred Rahal
“Faísca” (2025, 12’)
Direção: Barbara Matias Kariri
“Grão” (2020, 16’)
Direção: Adriana Miranda
“Curupira e a máquina do destino” (2025, 25’)
Direção: Janaína Wagner
Quinta-feira (4)
Sessão Infantil 2 – 14h às 17h
Classificação indicativa: Livre
“Ga vī: a voz do barro” (2021, 10’46”)
Direção: Ana Letícia Meira Schweig e equipe
“Òsányìn: o segredo das folhas” (2021, 22’)
Direção: Pâmela Peregrino
“Do colo da Terra” (2025, 75’)
Direção: Renata Meirelles e David Vêluz
Sessão Antônia Melo (Águas) – 18h30 às 21h30
Classificação indicativa: 10 anos
“Kutala” (2025, 5’)
Direção: Fabio Martins e Quilombo Manzo
“Rio de mulheres” (2009, 21’)
Direção: Cristina Maure e Joana Oliveira
“Cerrado, coração das águas: Conexão Caatinga” (2025, 16’46”)
Direção: Fellipe Abreu e Luis Felipe Silva
“As lavadeiras do rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução” (2021, 12’)
Direção: Kulumym-Açu
“Volta grande” (2020, 27’) Direção: Fábio Nascimento
“Rua do Pescador, Nº 6” (2025, 72’) Direção: Bárbara Paz
Sexta-feira (5)
Sessão Nêgo Bispo (Terra) – 14h às 17h
Classificação indicativa: 12 anos
“Eu sou raiz” (2022, 7’)
Direção: Cíntia Lima e Lílian de Alcântara
“Ainda há moradores aqui” (2025, 42’50”)
Direção: Tiago Rodrigues
“Pau d’arco” (2025, 89’)
Direção: Ana Aranha
Sessão de encerramento – 18h30 às 21h30
Classificação indicativa: 12 anos
“Sede de rio” (2024, 72’)
Direção: Marcelo Abreu Góis
*Com informações da assessoria de imprensa