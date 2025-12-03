A- A+

CINEMA Em sua 15ª edição, Mostra Cinema e Direitos Humanos exibe filmes sobre meio ambiente e resistência Sessões ocorrem no Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), até a sexta-feira (5)

A 15ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos já começou. Após abertura no Teatro do Parque na última terça-feira (2), a programação ocupa, até esta sexta-feira (5), o Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire).

Promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), a mostra circula por 12 capitais brasileiras. Com curadoria da professora e pesquisadora Beatriz Furtado e da jornalista e realizadora Janaina de Paula, serão exibidos 21 filmes.

Neste ano, o evento segue o tema: “Direitos humanos e emergência climática: rumo a um futuro sustentável”. A ideia é que as produções exibidas levem o público a refletir sobre os efeitos da emergência climática em territórios urbanos, ribeirinhos, quilombolas e indígenas.

A cineasta Sueli Maxakali, liderança Tikmũ’ũn e referência do cinema indígena contemporâneo, é a homenageada. Após as sessões, serão realizados debates sobre os assuntos abordados. A entrada é gratuita.

Um dos destaques da programação é o filme pernambucano “Eu sou raiz” (2022), dirigido por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara. A obra retrata a trajetória de Mestra Mariinha, liderança quilombola que há mais de 40 anos atua na defesa do território às margens do Rio São Francisco.

Também integra a seleção “Rua do Pescador, Nº 6” (2025), da atriz e cineasta Bárbara Paz. Com uma equipe gaúcha, ela acompanhou a busca por lembranças após a destruição causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul em 2024.

Confira a programação:

Quarta-feira (3)



Sessão Infantil 1 – 14h às 17h

“Amazônia sem garimpo” (2022, 6’50”)

Direção: Tiago Carvalho e Julia Bernstein

“No início do mundo” (2025, 7’46”)

Direção: Camilla Osório

“Chico Bento e a goiabeira maraviósa” (2025, 90’)

Direção: Fernando Fraiha

Sessão Raoni (Floresta) – 18h30 às 21h30

Classificação indicativa: 14 anos

“SUKANDE KASÁKÁ” | Terra doente (2025, 30’)

Direção: Kamikia Kisedje e Fred Rahal

“Faísca” (2025, 12’)

Direção: Barbara Matias Kariri

“Grão” (2020, 16’)

Direção: Adriana Miranda

“Curupira e a máquina do destino” (2025, 25’)

Direção: Janaína Wagner

Quinta-feira (4)



Sessão Infantil 2 – 14h às 17h

Classificação indicativa: Livre

“Ga vī: a voz do barro” (2021, 10’46”)

Direção: Ana Letícia Meira Schweig e equipe

“Òsányìn: o segredo das folhas” (2021, 22’)

Direção: Pâmela Peregrino

“Do colo da Terra” (2025, 75’)

Direção: Renata Meirelles e David Vêluz

Sessão Antônia Melo (Águas) – 18h30 às 21h30

Classificação indicativa: 10 anos

“Kutala” (2025, 5’)

Direção: Fabio Martins e Quilombo Manzo

“Rio de mulheres” (2009, 21’)

Direção: Cristina Maure e Joana Oliveira

“Cerrado, coração das águas: Conexão Caatinga” (2025, 16’46”)

Direção: Fellipe Abreu e Luis Felipe Silva

“As lavadeiras do rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução” (2021, 12’)

Direção: Kulumym-Açu

“Volta grande” (2020, 27’) Direção: Fábio Nascimento

“Rua do Pescador, Nº 6” (2025, 72’) Direção: Bárbara Paz

Sexta-feira (5)

Sessão Nêgo Bispo (Terra) – 14h às 17h

Classificação indicativa: 12 anos

“Eu sou raiz” (2022, 7’)

Direção: Cíntia Lima e Lílian de Alcântara

“Ainda há moradores aqui” (2025, 42’50”)

Direção: Tiago Rodrigues

“Pau d’arco” (2025, 89’)

Direção: Ana Aranha

Sessão de encerramento – 18h30 às 21h30

Classificação indicativa: 12 anos

“Sede de rio” (2024, 72’)

Direção: Marcelo Abreu Góis



*Com informações da assessoria de imprensa

