CINEMA 15º Festival de Cinema de Triunfo divulga programação; confira Com exibições no Theatro Cinema Guarany, evento conta com curtas, médias e longas-metragens

O Festival de Cinema de Triunfo teve a programação de sua 15ª edição anunciada nesta quarta-feira (27). Ocupando novamente o centenário Theatro Cinema Guarany, o evento será realizado de 9 a 14 de dezembro.

Estão previstas mostras de curtas, médias e longas-metragens, além de oficinas e outras atividades especiais. A abertura terá a exibição do filme paraibano “Cervejas no Escuro”, de Tiago A. Neves.

Também compõe a mostra de longa os títulos “Tijolo por Tijolo” (PE), de Victória Álvares e Quentin Delaroche; “Citrotoxic” (SP), de Júlia Zakia, SP), “Sekhdese” (PE), de Graciela Guarani e Alice Gouveia; e “Légua Tirana” (PE), de Diogo Fontes Ek'derô e Marcos Carvalho Xôlaka.

O festival é organizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), em parceria com a Prefeitura Municipal de Triunfo, do Sesc e da Associação Comercial de Triunfo.

As atividades formativas serão realizadas na Fábrica de Criação Popular do Sesc e na Escola Municipal Milton Pessoa, na zona rural de Triunfo. A primeira, Oficina de Crítica Cinema na Palma das Mãos, começa uma semana antes do festival, entre os dias 3 e 6 de dezembro, sendo ministrada por Ingá Patriota, de onde também sairão os votantes do júri popular, com inscrições abertas até o dia 25 de novembro.

Confira a programação do 15° Festival de Cinema de Triunfo :

Segunda-feira (09/12)

18h | Cerimônia de abertura

19h | Mostra competitiva de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Kruarã - Território Ancestral (Outro, 6 min, 2024, Triunfo-PE, Livre), de Zinid

Dinho (Ficção, 20 min, 2023, Recife-PE, 10 anos), de Leo Tabosa

SER TRAVA NO SERTÃO TRANSGRESSORA (Documentário, 45 min, 2021, Arcoverde-PE, Livre), de Luís Massilon da Silva Filho

RHEUM (Experimental, 2 min, 2024, Salvador, BA, Livre), de Rayana França

20h30 | Mostra competitiva de longa-metragem Nacional

Debate após sessão

Terça-feira (10/12)

18h | Mostra competitiva de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Navio (Ficção, 11 min, 2023, Natal-RN, Livre), de Alice Carvalho, Larinha R. Dantas e Vitória Real

Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada (Documentário, 24 min, 2024, Poço Redondo - SE, Livre), de Bruno Marques.

SOCORRO & MAZÉ (Documentário, 18 min, 2024, Surubim - PE, Livre), de João Marcelo

Carniceiros (Terror, 24 min, 2023, Petrolina -PE, 12 anos), de Geisla Fernandes e Wllyssys Wolfgang

Miração (Experimental, 10 min, 2024, Ouricuri- PE, Livre), de Agamenon Porfírio

Sustenta a Pisada! (Videodança, 7 min, 2024, Arcoverde-PE, Livre), de Jéssika Betânia

20h | Mostra competitiva de longa-metragem Nacional

Tijolo por Tijolo (Documentário, 104 min, 2024, Recife-PE, Livre), de Victória Álvares e Quentin Delaroche

Debate após sessão

Quarta-feira (11/12)

14h I Mostra especial: sessão questões de gênero

Questões de gênero (Documentário, 28 min, 2024, Serra Talhada - PE, Livre), de Marlom Meirelles

14h30 | Debate após sessão

18h | Mostra competitiva de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Solange Não Veio Hoje (Ficção, 20 min, 2024, Salvador - BA, Livre), de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter

Samuel foi trabalhar (Ficção, 17 min, 2024, Maceió-AL, 10 anos), de Janderson Felipe e Lucas Litrento

Flor do Coco (Documentário, 15 minutos, 2024, Toritama - PE, Livre), de Vinícius Tavares

Mulher Maracatu (Documentário, 23 min, Nazaré da Mata- PE, 2023, Livre), de Carlota Pereira e Dani Cano

Moagem (Documentário, 16 min, 2024, Tabira - PE, Livre), de Odília Nunes

O Bombeiro (Documentário, 3 minutos, 2022, Recife - PE, Livre), de Mozart Albuquerque

20h | Mostra competitiva de longa-metragem Nacional

Citrotoxix (Ficção, 84 min, 2023, Amparo- SP, Livre), de Julia Zakia

Debate após sessão

Quinta-feira (12/12)

14h | Ritual sagrado com as crianças Angico Pankararu

14h30 |Sessão Cine Sesc apresenta Mostra competitiva de curta e média-metragem infanto-juvenil

Era uma noite de São João (Musical, 11 min, 2022, João Pessoa - PB, Livre), de Bruna Velden

Cósmica (Documentário, 7 min, 2022, João Pessoa - PB, Livre), de Ana Bárbara Ramos

Como Chorar Sem Derreter (Ficção, 15 min, 2024, Rio de Janeiro - RJ, Livre), de Giulia Butler

Super-Herois (Aventura, 11 min, 2022, Brasília - DF, Livre), de Rafael de Andrade

Yadedwa Seetô (Ficção, 13 min, 2024, Petrolândia - PE, Livre), do Coletivo Cinema no Interior - Comunidade Indígena Angico Pankararu.

Debate após sessão

18h | Mostra competitiva de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Emerenciana (Documentário, 12 min, 2023, Curitiba - PR, Livre), de Larissa Nepomuceno

Mansos (Ficção, 20 min, 2024, Cuiabá - MT, 14 anos), de Juliana Segóvia

Uma Irmã Mais Velha (Documentário, 25 min, 2024, Recife - PE, Livre), de Drica Mendes

De Pés - Dom Santana (Musical, 8 min, 2024, Cabo de Santo Agostinho - PE, Livre), de Cora Fagundes

Carol (Ficção, 13 min, 2021, Afogados da Ingazeira - PE, Livre), de Bruna Tavares

Lilith (Documentário, 15 min, 2022, Afogados da Ingazeira - PE, 12 anos), de Nayane Nayse

Búfala (Experimental, 9 min, 2021, Goiânia - GO, Livre), de Tothi Santos

20h | Mostra competitiva de longa-metragem Nacional

Sekhdese (Documentário, 78 min, 2023, Recife -PE, Livre), de Graciela Guarani e Alice Gouveia

Debate após sessão

Sexta-feira (13/12)

18h | Mostra competitiva de curtas, médias-metragens e filmes experimentais

Cinemas de rua de Guaxupé (Documentário, 20 min, 2024, Guaxupé - MG, Livre), de Eudaldo Monção Jr.

A Edição do Nordeste (Documentário, 20 min, 2023, Natal - RN, 12 anos), de Pedro Fiuza

O Som da Pele (Documentário, 22 min, 2023, Recife - PE, Livre), de Marcos Santos

Sua Majestade, O Passinho (Documentário, 22 min, 2022, Recife - PE, 10 anos), de Carol Correia, Mannu Costa

É Cantando que Eu Me Liberto (Documentário, 29 min, 2024, Triunfo - PE, Livre), de Tatá Farias

BucóliCALL (Experimental, 6 min, 2024, Peçanha - MG, Livre), de Fábio Narciso

Damião (Musical, 5 min, 2021, São Lourenço da Mata - PE, 16 ano), de Hórus

20h | Mostra competitiva de longa-metragem Nacional

Légua Tirana (Ficção, 112 min, 2024, Exu - PE, Livre), de Diogo Fontes Ek'derô e Marcos Carvalho Xôlaka

Sábado (14/12)

10h às 11h | Visita guiada ao Theatro Cinema Guarany, com o Coletivo CineRuaPE

14h às 16h | Cinemas de Rua do Pajeú: retomada, funcionamento e perspectivas em debate

18h | Mostra Judith Quinto

19h | Sessão Outros Sertões e o Minuto

20h | Cerimônia de Premiação do 15º Festival de Cinema de Triunfo



