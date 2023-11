15º FESTLIP celebra mulheres e premia Zezé Motta e Conceição Evaristo

A- A+

O Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa (FESTLIP) chega à sua 15ª edição celebrando as mulheres. O evento, que começa hoje com peças, show, encontros, espetáculo infantil, oficinas e mostra gourmet, tem como mote o empoderamento feminino. Pensando nisso, vai homenagear duas artistas que dedicaram sua carreira à língua portuguesa: a atriz Zezé Motta (que completa 55 anos de profissão) e a escritora Conceição Evaristo. Elas receberão em reconhecimento à sua obra o Prêmio ELO FESTLIP.

"Certamente, a celebração das mulheres no FESTLIP ganha ainda mais significado ao considerar a diversidade presente - diz Tânia Pires Abrão, diretora artística do festival. - Estamos lidando com mulheres provenientes de nove países, representando quatro continentes e compartilhando a mesma língua, o que, apesar dessa unidade linguística, ressalta suas distintas experiências culturais. Ao longo de 15 anos, o FESTLIP construiu uma plataforma que não apenas destaca essas diferenças, mas também cria um território comum para que essas culturas se entrelacem e dialoguem."

Um dos destaques da programação é o espetáculo "O canto das sereias", estreia de Abrão como autora teatral. Com direção de Márcia Zanelatto, a peça inédita é um mergulho no inconsciente feminino, reunindo atrizes de nações como Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Portugal, Moçambique e Brasil. Formado pelas atrizes Rossana Prazeres (São Tomé e Príncipe), Suelma Mario (Angola), Susana Vitorino (Portugal), e Tidy Rodrigues (Cabo Verde), Carla Marins (Brasil) e Lucrécia Paco (Moçambique), o elenco participará também do FESTLIPencontros, mesa de debate que acontece no dia 4.

- "O canto das sereias" transcende as barreiras linguísticas convencionais, criando uma língua única: a língua crioula feminina - diz Abrão. - Inspirado no lendário 'Canto das Sereias' que seduziu Ulysses, o espetáculo evoca as vozes celestiais que desvendam os mistérios do feminino, incorporando o gosto pelo segredo e o não-dito. O cenário é o mar, um encontro simbólico dessas sereias de distintas origens, cada uma compartilhando suas histórias de amor e coragem.

Hoje, o Teatro Glaucio Gil recebe o show Do toque ao canto, com a cantora cabo-verdiana Tidy Rodrigues e o violonista brasileiro Arthur Vidal. A programação teatral acontece de sexta a domingo, distribuída pelos palcos do Teatro João Caetano, Teatro Gláucio Gil e o Salão Assyrio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e inclui ainda três espetáculos de companhias de Portugal – "Vozes de Sereias", da Cia Teatro Meridional; Palco Principal, do grupo SillySeason, e Nas Ondas do Improviso, do grupo de teatro do improviso Os Improváveis. Também de Portugal vem o infantil Capuchinho, inspirado no conto clássico de Perrault.

Em maio, o FESTLIP aconteceu em Lisboa pela segunda vez.

"A oportunidade de proporcionar ao público português um contato mais direto com a diversidade da língua portuguesa foi algo verdadeiramente sedutor" diz Abrão."O Teatro Meridional acolheu o evento, e sua sala de teatro estava lotada em todos os dias de apresentação".

