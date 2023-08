A- A+

Cultura 16ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco é aberta com homenagens aos 50 anos da Fundarpe O evento segue até o próximo sábado com palestras e oficinas, promovendo reflexão e discussão sobre preservação de nossa identidade e nossos bens culturais

Abrindo a 16ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra e a vice, Priscila Krause, entregaram as medalhas Professor José Luiz Mota Menezes, durante cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (14), no Cais do Sertão. A comenda em comemoração aos 50 anos da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) destacou 50 personalidades e instituições ligadas à preservação patrimonial no Estado.

"Estamos abrindo a Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco homenageando os 50 anos da Fundarpe e àqueles que contribuem com a salvaguarda da cultura. Nosso estado se diferencia de qualquer outro lugar do mundo pela sua arte e pela sua cultura. Celebrá-las é garantir o futuro do nosso legado. Estamos fortalecendo as instituições, cuidando das nossas tradições, através não só de uma semana, mas de um trabalho permanente de respeito aos nossos artistas e patrimônios histórico e cultural", destacou Raquel Lyra.

Promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe, a Semana tem como tema “Memórias do patrimônio cultural: entre legados e futuros”. Este ano, o evento conta com uma série de ações gratuitas, como palestras, seminários, debates e encontros temáticos, de 14 a 19 de agosto, e conta com a participação de 25 municípios do Estado.

"A Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco é um convite para que profissionais e instituições que se dedicam à preservação cultural visitem suas memórias e valorizem o legado de suas ações exitosas. Também convida para a construção de uma memória cotidiana e da salvaguarda do patrimônio cultural do nosso estado”, destacou a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Fundarpe destacou 50 personalidades e instituições ligadas à preservação patrimonial no Estado | Foto: Miva Filho / Secom

Por meio da Lei Estadual Nº 17.851/22, a iniciativa se tornou política pública e entrou para o calendário oficial do Estado. O objetivo do evento é ampliar o debate interdisciplinar sobre as formas de constituição, valorização, reconhecimento e preservação dos patrimônios culturais de Pernambuco.

“A medalha tem um significado muito grande para a Fundarpe e o Iphan, que lutam pela mesma causa: a preservação do patrimônio monumental de Pernambuco em termos materiais e imateriais. A comenda traz o nome do professor José Luiz Mota Menezes, um grande guerreiro da causa cultural, e tem uma representatividade muito grande para todos os homenageados", ressaltou Jacques Ribemboim, superintendente regional do Iphan em Pernambuco.

Estiveram presentes na cerimônia os secretários estaduais Tulio Vilaça (Casa Civil), Hercílio Mamede (Casa Militar), Rodolfo Costa Pinto (Comunicação) e Daniel Coelho (Turismo e Lazer). Os deputados estaduais Antônio Moraes e Débora Almeida, além do presidente da Empetur, Eduardo Loyo, do secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello, e os prefeitos de Macaparana, Paquinha, e de São José da Coroa Grande, Pel Lages, também compareceram.

Veja também

Música Luísa Sonza lança "Campo de Morango", primeiro single do seu novo disco, nesta terça (15)