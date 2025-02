A- A+

SHOWS 16º Cena Peixinhos traz shows e batalhas de rimas ao Bairro do Recife nesta quarta (19) Estão na programação Afroito, Capim Santo, Carranza, Coco Raízes de Arcoverde, Dj Big + batalhas de rimas, Eddie + Orquestra de Frevo do Babá, e Vírus

Em mais um ano focado na missão de celebrar a música pernambucana autoral, o festival Cena Peixinhos realiza sua 16ª edição nesta quarta (19), a partir das 19h, com uma programação gratuita de shows e batalhas de rimas, no Cais da Alfândega (em frente à escultura do caranguejo).

O festival traz, neste ano, o tema “Salve o Nascedouro”, em alusão ao Nascedouro de Peixinhos, equipamento público com mais de 100 anos de história e que fica na região limítrofe entre Recife e Olinda.

O 16º Cena Peixinhos contará com apresentações de Afroito, Capim Santo, Carranza, Coco Raízes de Arcoverde, Dj Big + batalhas de rima (nos intervalos), banda Eddie (com a participação da Orquestra de Frevo do Babá) e Vírus.

“Em um único palco e data, as atrações dialogam a partir das suas identidades e ritmos, como coco, rock, reggae e hip hop. Musicalmente, a programação une artistas e grupos das antigas e da atualidade, possibilitando uma vivência de compartilhamento entre produções artísticas e musicais”, diz Harryson Moura, produtor cultural e coordenador do festival.

A realização do 16º Cena Peixinhos é da Mouras Produções Artísticas, com patrocínio da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR), e apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Governo do Estado de Pernambuco.



SERVIÇO

16º Cena Peixinhos

Quando: Quarta (19), a partir das 19h

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Veja também