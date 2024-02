A- A+

AUDIOVISUAL 17ª Curta Taquary: veja os filmes selecionados para edição do festival que acontece em março Edição do festival acontece entre os dias 16 e 22 de março no Agreste pernambucano

Pelo menos 67 curtas-metragens de 16 estados do Brasil e de outros seis países (Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, México e Peru), integram a 17ª edição do Festival Curta Taquary - marcado para acontecer entre os próximos dias 16 a 22 de março em cidades do Agreste pernambucano.

Na programação, onze mostras competitivas exibem filmes no festival. São elas:



- Mostra Brasil e Mostra Internacional

- Mostra Primeiros Passos (para diretores (as) seus primeiros trabalhos)

- Mostra Dália da Serra (produções em atividades pedagógicas, projetos de formação e oficinas)

- Mostra Universitária (produções oriundas de estudantes de graduação)

- Mostra Diversidade (produções com abordagem sobre sexualidade e gênero)

- Mostra Curtas Fantásticos (filmes de horror, ficção científica e fantasia)

- Mostra Pernambucana (curtas voltados para público infanto-juvenil)

- Mostra Agreste

- Mostra Criancine e

- Mostra Por um Mundo Melhor (produções focadas na educação ambiental)



Agreste Setentrional será celebrado

Com mote no cinema e também no fomento à educação e à preservação ambiental, o Curta Taquary homenageia nesta edição cidades que abrangem o percurso do Rio Capibaribe: Poção, Jataúba, Santa Cruz do Capibaribe e Brejo da Madre de Deus - ações de reflorestamento serão promovidos nestes locais, como também em Taquaritinga do Norte e Toritama, municípios onde serão exibidos filmes.





Ainda sobre o compromisso ambiental como um dos destaques do festival, a edição 2024 será realizada em meio a datas importantes: Dia Nacional de Conscientização das Mudanças Climáticas (16 de março) e Dia da Água (22 de março).



Crédito: Tarcísio Augusto

E em parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o festival vai transformar as inscrições recebidas - 65o no total - em mudas de plantas nativas da Região.



Pelo menos 1.350 árvores também serão acrescidas, pensando na contribuição para o reflorestamento de áreas degradadas pela ação humana.

Direitos Humanos

Para além da vertente ambiental, o Curta Taquary também reforça o engajamento na promoção dos direitos humanos e da igualdade em suas mais diversas manifestações.



Com mostras que promovem a visibilidade de temáticas ligadas às questões de gênero e sexualidade, o festival terá, entre os 67 filmes, 32 produções dirigidas por mulheres.



Para o coordenador e idealizador do festival, Alexandre Soares, o desejo é de que os filmes "possam engrandecer o conhecimento e a sensibilidade dos espectadores".

“O processo de curadoria deste ano se baseia nos mesmos princípios que vêm guiando o Curta Taquary, de que os filmes possam ser instrumentos pedagógicos para que os educadores utilizem os temas abordados nas telas, tanto nas salas de projeção quanto nas de aula.



Almejamos que os curtas possam engrandecer o conhecimento e a sensibilidade dos espectadores. Especialmente este ano, com o rio Capibaribe homenageado pelo festival, a ideia foi trazer mais filmes que tragam esse discurso ambiental”, pontuou Alexandre.

Confira os selecionados, por mostra, do Curta Taquary 2024:

Mostra Brasil

ARRIMO | Rogério Borges | Doc/Fic | 16’ | SP

CIRANDA FEITICEIRA | Lula Gonzaga e Tiago Delácio | Ani | 8’ | PE

DIAFRAGMA | Robson Cavalcante | Ani | 10’ | AL

DIAMANTES DE ACAYACA | Fernanda Roque e Francisco Franco | Ani | 4’ | MG

DO TANTO DE TELHA NO MUNDO | Bruno Brasileiro | Fic | 23’26” | CE

FOSSILIZAÇÃO | João Folharini | Fic | 9’ | RJ

JARDIM TROPICAL | Luiza Garcia e Breno Alvarenga | Fic | 19’ | MG

PEQUENAS INSURREIÇÕES | William de Oliveira | Fic | 13’ | PR

PULMÃO DE PEDRA | Torquato Joel | Doc | 14'24" | PB

NAVIO | Alice Carvalho, Larinha R. Dantas e Vitória Real | Fic | 11' | RN

Mostra Internacional

A PEDRA MÁGICA | Paula Herrera| Ani | 9’ | Argentina

BALAM | Guillermo Casarín | Ani | 10’16” | México e Estados Unidos

FOGOS-FÁTUOS | Hurtachi| Doc | 8’ | Chile e Espanha

LA VOZ DEL HUITO | Rita Sánchez, Joaquina Izaguirre e Mara Corrales | Doc | 17’55” | Peru

LIVRO DE AMOSTRA | Sofía Hansen| Doc | 26’ | Chile e Espanha

PÁSSARO | Carlos Montoya| Ani | 4’08” | Argentina

Mostra Competitiva Pernambucana

ABODÔ | Bruna Leite e Cecília da Fonte | Fic | 18’ | PE

DAS ÁGUAS | Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo | Doc | 16’49” | PE

DENTE | Rita Luna | Fic | 20’42” | PE

JUREMA – A PELEJA DO CARCARÁ E A SUÇUARANA | Bako Machado | Ani | 2’05” | PE

MEMÓRIA DE UM QUILOMBO | Coletivo Cinema no Interior | Fic | 9’08” | PE

NÁUFRAGO | Vitória Vasconcellos | Fic | 11’ | PE

O GRANDE IRMÃO | Vito Quintans | Ani | 3’ | PE

O SOM DA PELE | Marcos Santos | Doc | 22 | PE

PEIXE DE CASA | Tágory Nascimento | Doc | 23’50” | PE

REI DA CIRANDA PESADA | Cíntia Lima | Doc | 12’13” | PE

Mostra Competitiva Agreste

EM ALGUM LUGAR DO TEMPO... | Erick Marinho | Fic | 12’ | PE

MAGANA MEMÓRIAS DO MEU LUGAR | Elivaldo Araújo | Doc |29’58” | PE

MENINA SEMENTE | Túlio Beat | Fic | 10 | PE

SERRA DO PARÁ: UM PATRIMÔNIO RUPESTRE | Robinson José dos Santos | Doc | 27’ | PE

SEU ADAUTO | Edvaldo Santos | Doc | 12’ | PE

Mostra Criancine

BONITA DE ROSTO | Ana Squilanti | Fic | 19’ | SP

MARÉ BRABA | Pâmela Peregrino | Ani | 7’ | BA

O CEMITÉRIO DO PARQUE DA LUZ | Marko Martinz | Fic | 15’ | SC

REFLORESCER | Lara Salsa | Ani | 8’ | PE

SACIS | Bruno Bennec | Fic | 26’ | MG

Mostra Curtas Fantásticos

ADAM | Ana Catarina | Fic | 14’43” | PR

ADORÁVEL EVOLUÇÃO | Jordana Beck | Fic | 6’ | SC

EXTINÇÃO | Eriko Renan e Maycon Carvalho | Fic | 19’ | PB

MÃE | Natália Tavares | Fic | 22’ | PE

O BRILHO CEGA | Carlos Mosca | Fic | 16’22” | PB

PROCURO TEU AUXÍLIO PARA ENTERRAR UM HOMEM | Anderson Bardot | Fic | 20’ | ES

Mostra Diversidade

ÁGUA DOCE | Antonio Miano | Fic | 25’ | SP

FICÇÃO SUBURBANA | Rossandra Leone | Fic | 18’ | RJ

O ORGULHO NÃO É JUNINO | Dimas Carvalho | Doc | 20’ | PB

PÁSSARO MEMÓRIA | Leonardo Martinelli | Fic | 15’ | RJ

RESIDUAL | Ana Amélia Arantes | Doc | 25’ | MG

Mostra Por Um Mundo Melhor

AMAR A ILHA | Isabela Alves | Doc | 4’30” | SP

LUCI E A TERRA | Kátia Klock | Doc | 19’ | SC

NOSSO TERRITÓRIO TEM HISTÓRIA – RIO SIQUEIRA | Josenildo Nascimento | Doc | 15’ | CE

RESISTÊNCIA | Juraci Júnior | Doc | 9’ | RO

SOBRE O TAMANDUATEÍ | Pietro di Pompeii | Doc | 18’58” | SP

Mostra Primeiros Passos

ALÉM DA CANCELA | Margarete Jesus | Fic | 24’ | BA

COM CARINHO | Pablo Félix | Fic | 15’ | RJ

MULHERES MARATIMBAS | Thais Helena Leite | Doc | 14’51” | ES

PRESSURE |Che Marcheti | Ani | 2’ | SP

VOCÊ | Tainá Bevilacqua | Fic | 19’ | RJ

Mostra Universitária

ALÉM DO ESPECTRO | Felipe Zolesi | Doc | 20’ | SP

AURORA | Bruna Ueno | Ani | 2’ | RS

CIDA TEM DUAS SÍLABAS | Giovanna Castellari | Fic | 19’ | SP

ELISA | Leticia Reis | Ani | 6’ | BA

TRAVESÍAS | Ana Graziela Aguiar | Doc | 22’ | DF

Mostra Dália da Serra

AMANÁ | Antonio Fargoni | Fic | 15’ | CE

IMPACTO | Diogo Ferreira | Fic | 2’33” | AM

MEU LUGAR NO MUNDO | Alunos do primeiro curso de Audiovisual e Memória Erê Sankofa realizado no Quilombo do Xambá, Olinda–Pernambuco | Doc | 23’ | PE

MINHA CIDADE IDEAL | Crianças e Adolescentes da EMEF Éber Louzada Zippinotti | Ani | 7’ | ES

TELEFONE SEM FIO | Crianças e Adolescentes do GRIS Espaço Solidário - Recife/PE e Crianças do Território Indígena Fulni-ô | Doc | 22’ | PE

Serviço

17ª Curta Taquary

Quando: de 16 a 22 de março

Onde:

Informações: curtaquary.org // @curtataquary // e-mail: [email protected]

