18º Festival Canavial celebra Matas e Quilombos e integra programação do aniversário de Olinda
O festival acontece em Aliança, Condado e Olinda, entre os dias 10 e 15 de março
O 18º Festival Canavial – Celebração das Matas e Quilombos integra pela primeira vez a programação do aniversário de 491 anos de Olinda, celebrado no dia 12 de março. Nesse dia, terá apresentações de Elba Ramalho, Quinteto Violado, Sambadeiras, Orquestra do Avesso, Coco das Artes e cortejo da troça Cariri Olindense, na Praça do Carmo, a partir das 17h.
A 18ª edição do festival acontece em Aliança, Condado e Olinda, entre os dias 10 e 15 de março, com shows, cortejos, debates, oficinas e exposições sobre a relação entre cultura popular, quilombos e ancestralidade afro-indígena. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura com patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Cultural.
A abertura no dia 10 de março acontece com oficinas nas cidades de Aliança e Condado, situadas na Zona da Mata Norte pernambucana, região relacionada ao Movimento Canavial. A celebração, que completa 20 anos em 2026, segue atuando na valorização da arte de grupos, mestres, artistas e produtores culturais no interior do estado.
Olinda
O prefeito em exercício de Olinda, Chiquinho, comemorou a inclusão do festival na programação do aniversário de 491 anos da cidade, porque demonstra uma preocupação com a cultura pernambucana.
"É necessário num momento tão expressivo que é o aniversário de Olinda, e celebrar trazendo esse festival para agregar com a multiculturalidade da cidade, trazendo a cultura quilombola junto com o frevo em uma edição inédita", disse Chiquinho.
O forte vínculo de Aliança com o Maracatu Rural está refletido na programação que promove o Encontro dos Maracatus, com o Estrela de Ouro, Pavão Misterioso e Leão Mimoso, no dia 15 de março. O evento também reúne no polo principal Ponto de Cultura Estrela de Ouro apresentações de Cavalo Marinho Mestre Batista, Mamulengo Mestre Bibiu, torés indígenas, ciranda e frevo.
Em Condado, as oficinas de Moda Preta Autoral com Jéssica Zarina e Tambores de Rei com Felipe França terão sessões nos dias 10 e 11 de março, no Ponto de Cultura A Torda.
''O Movimento Canavial ressignificou a importância da cultura popular. Os grupos presentes na Zona da Mata Norte pernambucana passam a ser protagonistas do seu trabalho. O Festival Canavial nasce da necessidade da gente ter o nosso festival'', expressa Afonso Oliveira, produtor cultural e idealizador do evento.
Afonso defende que os meios de produção cultural estejam nas mãos dos mestres, artistas e produtores culturais. Essa ideia reverbera no tema deste ano “Celebração das Matas e Quilombos’’, reafirmando o compromisso com a defesa da memória, das manifestações populares, do poder coletivo e da autonomia.
O 18º Festival Canavial conta com a presença de grupos quilombolas e representantes dos povos originários viabilizando um intercâmbio cultural de suas expressões artísticas, rituais, cantos e narrativas de resistência histórica nos territórios.
Esta edição reconhece as trajetórias dedicadas à preservação de saberes ancestrais e homenageia quatro referências da cultura popular nordestina: Mestra Jucedi (Goiana), Rainha Marivalda (Recife), Mestre Matinho (Águas Belas) e o grupo Bata-Kossô (Olinda).
Ao longos dos seis dias de evento, o público pode aproveitar as apresentações de Afonjah (com participação da moçambicana Saquia Rachide), Maracatu Estrela Brilhante do Recife, Isaar, Uana, Gabi do Carmo, Barbarize e Cannibal, Maciel Salu, Beth de Oxum e o Coco de Umbigada, Guma, MC Tocha e Elisa Mel, além da exposição do projeto PEBA, reunindo trabalhos de 15 fotógrafas e debates com mestres da cultura popular.
SERVIÇO
18º Festival Canavial – Celebração das Matas e Quilombos
Quando: 10 a 15 de março
Onde: Aliança, Condado e Olinda
Mais informações: @festivalcanavial
Confira a programação completa abaixo:
Olinda
Shows e cortejos na Praça do Carmo
12/03 - quinta-feira
16:00 - Cortejo Bata-Kossô (PE)
Saída do Largo da Ribeira até a Praça do Carmo
17:00 – Cortejo Troça Cariri Olindense (PE)
Saída da Sede no Guadalupe até a Praça do Carmo
17:00 – Coco das Artes (PE)
18:00 – Orquestra do Avesso (PE)
19:00 – Sambadeiras (PE)
20:00 – Quinteto Violado (PE)
21:30 – Elba Ramalho (PB)
13/03 – sexta-feira
19:00 – Maracatu Estrela Brilhante do Recife (PE)
20:00 – Afoxé Oxum Pandá (PE) Part Dayse Santos do Ilê Ayê (BA)
21:00 – Afonjah (PE) Part Saquia Rachide (Moçambique), Isaar (PE) e Dina Braga
(MG)
22:30 – Graça Onasilê do Ilê Ayê (BA)
00:00 - Velha Guarda do Salgueiro (RJ) Part Sapoty da Mangueira (RJ) e Rainha
Marivalda (PE)
14/03 – sábado
19:00 – Dona Zeza e o Coco de Castainho (PE)
20:00 – Ticuqueiros (PE)
21:00 – Caetana (PE)
22:00 – Maciel Salu (PE)
23:30 – CarnavalIsaar – Isaar com Participação de Uana,
Gabi do Carmo, Barbarize e Canibal (PE)
15/03 – domingo
16:00 – Mestre Matinho e Grupo Fethxá
17:00 – Riva Le Boss (PE)
18:00 – Guma (PE)
19:00 – Beth de Oxum e o Coco de Umbigada (PE)
20:00 – Pacua Via Sat e Zé Brown (PE)
21:00 – Carranza e Capim Santo (PE)
Encontro e roda de conversa no Mercado Eufrásio Barbosa
11/03 – quarta-feira
Abayomi – Encontro das Mulheres Negras da Cultura Popular
Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 2
18:00h - Mesa 1 - Mestras e Ancestralidade
Vera Barone (PE) – Advogada
Saquia Rachide (Moçambique) – Cantora
Valdenice Raimundo (PE) – Assistente Social e professora da UNICAP
Beth de Oxum (PE) - Mestra da Cultura Popular
Carlita Roberta (PE) - Idealizadora do Abayomi (Mediadora)
Recital com Iyadirê Zidanes (PE) – Poetisa
12/03 – quinta-feira
Abayomi – Encontro das Mulheres Negras da Cultura Popular
Mercado Eufrásio Barbosa – Galeria 2
09:00h às 12:00h - Mesa 2 - Cultura Popular e Protagonismo
Dina Braga (MG) – Mestra da Cultura Popular
Mestra Marivalda (PE) – Rainha do Maracatu Estrela Brilhante do Recife
Odailta Alves - Professora e Poetisa
Jéssica Zarina (PE) - Empreendedora
Fabiana Maria (PE) – Professora (Mediadora)
Recital com Iyadirê Zidanes (PE) – Poetisa
14:00h às 17:00 - Mesa 3 - As mulheres negras do Carnaval
Mestra Jucedi (PE) – Líder da Tribo Indígena Tabajaras de Goiana
Graça Onasilê (BA) – Cantora do Ilê Aiyê
Maria Helena (PE) - Mestra da Cultura Popular
Sapoty da Mangueira (RJ) – Cantora
Renata Mesquita (PE) - Antropóloga
Isaar (PE) – Cantora e Gestora (Mediadora)
13/03 – sexta-feira
14:00 às 17:00h
Irineu Fontes (SE) – Secretário Executivo de Cultura de Sergipe
Afonso Oliveira (PE) – Produtor Cultural e Coordenador do Festival Canavial
Isa Trigo (BA) – Professora e Pesquisadora
Rute Pajeu (PE) – Jornalista e Produtora Cultural
Felipe França (PE) – Músico e Produtor Cultural
Marcos Moraes (PE) – Produtor Cultural
Josimar Monteiro (RJ) – Produtor Cultural
Pacua (PE) – Músicos
Riva Le Boss (PE) - Músico
Alexandre Miranda (PE) – Secretário Executivo de Cultura de Olinda
Harrisson Moura (PE) – Diretor de Cultura Periférica e Rural de Olinda
Sandro Moura (DF) – Administrador de Empresas
Oficina
12/03– quinta-feira
09:00 às 12:00 - Dança Afro com Dayse Santos do Ilê Ayê (PBA)
Sede do Maracatu Nação Pernambuco na Av Liberdade, 258
Praça do Carmo - Olinda
Exposições no Mercado Eufrásio Barbosa
12/03 a 30/03 - PEBA exposição feminina Celebração das Matas e Quilombos
Galeria 1 do Mercado Eufrásio Barbosa
Fotógrafas: Uenni - Raquel Bacelar - Jéssica Lopes - Ieda Marques - Fran Silva
Lu Brito - Valéria Simões - Crysli Viana - Lane Cruz - Hélia Scheppa - Técia Borges
Manuela Cavadas – Mirandolina - Vanessa Alcântara - Mamirawá
12/03 a 30/03 - EXPOSIÇÃO RENATA MESQUITA (PE)
Aliança
Shows e cortejos no Ponto de Cultura Estrela de Ouro
13/03 – sexta-feira
21:00 – Toré Potiguaras (RN)
22:00 – Preciawá Poranguété (RN)
23:00 – Mestre Anderson e a Ciranda Rosa de Ouro (PE)
00:00 – MC Tocha (PE)
14/03 – sábado
20:00 – Fowá Thxolwa (PE)
20:40 – Orquestra de Frevo Mestre Ferreirinha (PE)
21:20 - Toré Kariri Xocó (AL)
22:00 – Tribo Indígena Tabajaras (PE)
23:00 - Velha Guarda do Salgueiro (RJ) Part Sapoty da Mangueira (RJ)
00:30 – Elisa Mel (PE)
15/03 – domingo
14:00 – Mamulengo Mestre Bibiu (PE)
15:00 – Cavalo Marinho Mestre Batista (PE)
16:00 – Orquestra Zezé Correia (PE)
17:00 - Encontro dos Maracatus
Maracatu Estrela de Ouro de Aliança (PE)
Maracatu Pavão Misterioso de Aliança (PE)
Maracatu Leão Mimoso de Aliança (PE)
Maracatu Carneiro da Serra de Glória do Goitá (PE)
Roda de conversa no Ponto de Cultura Estrela de Ouro
14/03 - sábado
14:00 às 17:00h
Zé Mário (PE) – Mestre de Cultura Popular
Amazonas (PE) – Mestre da Cultura Popular
Gilson Xavier (PE) – Produtor Cultural
Luiz Caboclo (PE) – Mestre da Cultura Popular
Magaly Cadena (PE) – Prefeitura de Buenos Aires
Oficina
10 e 11/03 – terça e quarta-feira
09:00 às 12:00 – Maracatu Rural com os Mestres Luiz Caboclo e Welles (PE)
Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro
10 e 11/03 - terça e quarta-feira
09:00 às 12:00 – Cavalo Marinho com Mestre Fabinho (PE)
Local: Ponto de Cultura Estrela de Ouro
11/03 – quarta-feira
09:00 às 12:00 – Cultura Indígena com Mestre Matinho (PE)
Local: Escola Chã de Camará
12/03 – quinta-feira
09:00 às 12:00 - CULMINÂNCIA DAS OFICINAS
Ponto de Cultura Estrela de Ouro
Aula-espetáculo da Família Salustiano (PE)
14/03 – sábado
14:00 às 17:00 – Frevo com Mestre Ferreirinha (PE)
Local: Ponto de Cultura 15 de Novembro no Distrito de Upatininga
Exposições no Ponto de Cultura Estrela de Ouro
12/03 a 15/03 – quinta-feira a domingo
Exposição Chã de Camará
Fotógrafo: Sérgio Figueiredo (PE)
12/03 a 15/03 – quinta-feira a domingo
Exposição Maracatu Rural – A Magia dos Canaviais
Condado
Oficinas no Ponto de Cultura A Torda
10 e 11/03 – terça e quarta-feira
09:00 as 12:00 - Moda Preta Autoral com Jéssica Zarina (PE)
10 e 11/03 – terça e quarta-feira
09:00 às 12:00 – Tambores de Rei com Felipe França (PE)
Com informações da assessoria de imprensa