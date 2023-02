A- A+

MÚSICA "1979 - O Ano que Ressignificou a MPB": livro ganha lançamento no Recife; saiba onde e quando Obra do jornalista e pesquisador Célio Albuquerque traz à tona o quão solar foi o ano de 1979 para a Música Popular Brasileira (MPB)

"1979 - O Ano que Ressignificou a MPB", obra do jornalista e pesquisador Célio Albuquerque, será lançada no Recife no próximo dia 8 de março na loja Passa Disco, Zona Norte do Recife.



Além de Célio, a apresentação do livro que foi publicado o ano passado com edição da Garota FM Books, contará com a presença de autores pernambucanos que integraram o elenco de colaboradores da obra, cujo contexto traz à tona escritos acerca de pelo menos 100 LPs lançados no final de uma década solar para a Música Popular Brasileira (MPB).





Entre os nomes que representaram Pernambuco, com textos sobre histórias memoráveis de alguns dos álbuns libertários do mercado da música na época, estão os da jornalista Mariana Mesquita - autora de uma reportagem escrita para a Folha de Pernambuco em 2019, sobre Terezinha de Jesus.

Já o também jornalista e crítico musical, José Teles, assina no livro resenha acerca de "Eu e Meu Pai" (Luiz Gonzaga). Fábio Cabral de Melo, à frente da Passa Disco e anfitrião do lançamento no Recife, também integra o 'bando' de autores, com escritos sobre o "Asas da América" (Carlos Fernando).





"Eu e Meu Pai" ganhou resenha de José Teles, no livro "1979 - O Ano que Ressignificou a MPB"

O livro, que pode ser adquirido pelo valor de R$ 99,90, traz ainda resenhas sobre álbuns de A Cor do Som, Baby Consuelo, Clara Nunes, Clementina de Jesus, Fagner, Gal, Miúcha & Tom, Rita Lee, Robertinho de Recife e Sá & Guarabira, dentre outras dezenas de relíquias da MPB.

Serviço

Lançamento no Recife do livro "1979 - O Ano que Ressignificou a MPB", de Célio Albuquerque



Dia 8 de março, na loja Passa Disco

Acesso Gratuito



Preço do livro: R$ 99,90

