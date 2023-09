A- A+

Pagode 19ª edição do Samba Recife contará com o palco já visto no Nordeste O maior festival de samba acontece nos dias 23 e 24 de setembro

O maior festival de samba do Brasil chega a sua 19º edição com novidades. Com um palco equivalente a um prédio de oito andares, com mais de 25 metros de altura, quase 72m de largura e 16m de profundidade, o projeto do Samba Recife terá como resultado o maior palco já visto no Nordeste e um dos maiores já apresentados em todo o país.

Para receber mais de 20 atrações, divididas em três palcos, durante dois dias de festa, com toda a qualidade que o público pernambucano merece, o projeto também contará painéis de led de alta resolução, materiais cenográficos, além de cerca de 25 toneladas de equipamentos de som, mais de 16 toneladas de iluminação e 1.300 canhões de luz para iluminar todo o festival, em 568 m² de área útil.

Com assinatura da Festa Cheia Produções, o Samba Recife acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro, na área externa do Centro de Convenções, atraindo fãs de todo o Brasil. Na programação, o público poderá conferir, no sábado, os shows de Belo, Sorriso Maroto, Alexandre Pires, Ferrugem, Pixote, Tiee, Turma do Pagode, Kamisa 10, Marvvila, Grupo Clareou e Envolvência. Já no domingo, será a vez de Ludmilla, Leo Santana, Menos é Mais, Dilsinho, Mumuzinho, Xande de Pilares, Thiago Soares, Gica, Pique Novo e Cajú pra Baixo. Os ingressos estão à venda nas lojas Esposende e no site da Bilheteria Digital.

Veja também

FAMOSOS Renato Aragão perdeu a marca 'Didi'? Entenda o que aconteceu com o registro