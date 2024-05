19º Forró Iluminado da AACD terá Santanna, o Cantador, Alcymar Monteiro, Cezzinha e mais

A- A+

No próximo dia 23 de maio, a AACD realiza a 19ª edição do Forró Iluminado. A festa, que acontecerá a partir das 19h, no Arcádia Apipucos, Zona Norte do Recife, trará grandes nomes da música pernambucana, como Santanna, o Cantador, Alcymar Monteiro, o safoneiro Cezzinha e muitos outros.



O evento busca arrecadar recursos para contribuir com a continuidade dos atendimentos realizados pela instituição, que reabilita pessoas com deficiência física em todo estado de Pernambuco.

"O Forró Iluminado é mais do que uma festa, é uma manifestação de solidariedade. Estamos entusiasmados em reunir mais uma vez a sociedade pernambucana nesta celebração que impacta diretamente a vida dos nossos pacientes”, diz Luciana Martins, gerente da AACD Recife.

Além dos já citados Alcymar Monteiro, Santanna e Cezzinha, também animarão o 19º Forró Iluminado: Cylene Araújo, Novinho da Paraíba, André Rio, Ed Carlos, Gitana Pimentel, Gustavo Travassos, João Lacerda, Jorge Ciranda D’Luz, Josildo Sá, Kelly Rosa, Rogério Rangel e Zé Mario Drums.



O Forró Iluminado também contará com a participação de personalidades e influenciadores locais. Viviane Rolemberg atuará como uma das apresentadoras, enquanto Nanda Figueiras, Tiago Medeiros e Pedro Lins apoiarão a divulgação do evento pelas redes sociais.



Os ingressos estão à venda na unidade da AACD em Joana Bezerra.

SERVIÇO

19º Forró Iluminado, da AACD Recife

Quando: 23 de maio, às 19h

Onde: Arcádia Apipucos - R. de Apipucos, 568, Apipucos, Recife/PE

Ingressos: à venda na AACD Recife | Av. Advogado José Paulo Cavalcanti, 155 – Ilha Joana Bezerra)

