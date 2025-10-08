A- A+

Artes Visuais 1ª Bienal da Gravura no Agreste movimenta Caruaru, a partir de sexta (10); confira programação Até 19 de outubro, evento apresenta programação gratuita de diversificada reunindo a produção tradicional e contemporânea da gravura do país

Estado natal de gravuristas de renome nacional como J. Borges e Gilvan Samico, Pernambuco receberá, no Armazém da Criatividade, em Caruaru, no Agreste, a primeira edição da “GRR! Bienal da Gravura no Agreste”, de 10 a 19 de outubro.



Dividida em dois setores, a mostra reúne 1.025 obras de artistas locais, nacionais e internacionais. A sessão “Mundos”, com curadoria de Ludmila Siviero e Vitor Pedroso, reunirá 1000 peças do Escambo Gráfico, uma das maiores iniciativas contemporâneas de troca de gravuras.

Sobre o evento

A GRR! Bienal da Gravura no Agreste é uma realização da Embuá Oficina de Experimentos Gráficos em parceria com Escambo Gráfico, Circullus de Ideias e Sala de Azura.

O projeto tem apoio do Armazém da Criatividade e incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Pernambuco (PNAB PE) e conta com acessibilidade de Ferva Acessibilidade e AF Acessibilidade.

O projeto foi criado em 2021 e já realizou exposições no Brasil e em países como México, Canadá, Suíça, Argentina, Polônia, França, Espanha, Alemanha e Portugal. Esse coletivo envolve mais de 500 artistas do Brasil e de 10 países diferentes, que trocam gravuras entre si e promovem intercâmbio artístico.



Confira a programação:

De acordo com Pombo, uma das curadoras, o evento “busca valorizar tanto os gravuristas emergentes quanto os consolidados, com foco especial em unir a produção artística e apresentar ao público de Caruaru e cidades vizinhas o que está sendo produzido na gravura contemporânea”.

Já a sessão “Arredores", curada por Pombo e Maroca, sócio-fundadoras da Oficina Embuá de Experimentos Gráficos, exibirá 25 obras de novos talentos da gravura pernambucana ao lado de 4 gravuras de J. Borges e Dila, ícones da xilogravura pernambucana e homenageados da Bienal.

“Todas as obras da Sessão Arredores possuem audiodescrição. E a Bienal é gratuita e aberta a todos os públicos, oferecendo oficinas para crianças e adultos que desejam mergulhar na cultura do impresso ou experimentar técnicas manuais de gravura”, esclarece Maroca.

Oficinas

A programação também contará com 7 oficinas, 3 rodas de conversas e 2 visitas guiadas. Os facilitadores dessas atividades são de diversos territórios: Arapiraca-AL, Belo Horizonte-MG, Belo Jardim-PE, Bezerros-PE, Caruaru-PE, Panelas-PE, Recife-PE, Goiana-PE e São Paulo-SP.

As oficinas e rodas de conversa da 1ª GRR! Bienal da Gravura no Agreste acontecerão no Armazém da Criatividade, Boi Tira-Teima e Oficina Embuá.

Visitas guiadas

Realizadas no Espaço do Cordel Mestre Dila, Oficina Embuá e Laboratório de Tipografia do Agreste da UFPE/CAA, as visitas guiadas estarão disponíveis para visitação do público das 9h às 18h (segunda a sexta) e de 9h às 16h (sábado).

É necessário fazer inscrição no Instagram da Bienal da Gravura (@bienaldagravura) para participar das atividades paralelas do evento.



Programação completa:

10 de outubro

19h – Vernissage com apresentação musical de Zé Barreto de Assis (Bezerros-PE) eentrega de troféus aos representantes dos homenageados: Valdez Soares (filho de Mestre Dila), Pablo Borges e Bacaro Borges (filhos de J. Borges). Local: Armazém da Criatividade.

11 de outubro

8h às 12h – Oficina de Ex-líbris com Vitor Pedroso do Escambo Gráfico (São Paulo-SP). Local: Armazém da Criatividade. Capacidade: 20 pessoas.

14h às 18h - Feira Diagrama (edição pocket)

15h às 17h – Roda de conversa: A gravura e a diluição das fronteiras culturais e artísticas no Brasil. Palestrantes: Escambo Gráfico, Coral Viajante (Recife-PE), Bacaro Borges e Pablo Borges (Bezerros-PE). Mediação: Carlos Gomes (Caruaru-PE). Local: Armazém da Criatividade.

12 de outubro

13h às 16h – Oficina de Carimbo para Crianças com Thalyta Monteiro (Belo Jardim-PE). Local: Armazém da Criatividade (jardim). Capacidade: Livre.

13 de outubro

8h às 12h – Oficina de Calogravura (Gravura em Metal) com Wander Rocha (Belo Horizonte-MG). Local: Oficina Embuá. Capacidade: 10 pessoas.

15h às 17h – Roda de conversa: A memória gráfica e o fazer artístico da gravura na contemporaneidade. Participantes: Fátima Finizola (Recife-PE), Wander Rocha (Belo Horizonte-MG) e Thalyta Monteiro (Belo Jardim-PE). Local: Armazém da Criatividade.

14 de outubro

10h – Visita guiada ao Espaço do Cordel Mestre Dila (Feira de Artesanato de Caruaru). Capacidade: 20 pessoas.

16h - Visita guiada à exposição. Local: Armazém da Criatividade. Capacidade: Livre.

15 de outubro

8h às 12h - Oficina Xilogravando com Lari e Matias da Coral Viajante (Recife-PE)

19h às 22h - Oficina de Block Print com Enfant Terrible (Panelas-PE). Local: Armazém da Criatividade. Capacidade: 20 pessoas.

16 de outubro

16h – Visita à exposição com acessibilidade - audiodescrição.

19h às 22h – Oficina de Introdução à Neogravura com Oficina Embuá (Caruaru-PE).

Local: Sede do Boi Tira-Teima. Capacidade: 20 pessoas.

17 de outubro

14h às 18h – Visita guiada ao Laboratório de Tipografia do Agreste da UFPE/CAA, com Fátima Finizola. Capacidade: 20 pessoas.

18h às 21h - Oficina de Introdução à Xilogravura com Bacaro Borges. Local: Armazém da Criatividade. Capacidade: 20 pessoas.

18 de outubro

15h às 17h – Roda de conversa: Práticas gráficas e experimentações híbridas.

Palestrantes: Enfant Terrible, Guadalupe Ferreira (Arapiraca-AL) e Luiza Morgado

(Recife-PE). Mediação: Carlos Gomes. Local: Armazém da Criatividade.

19 de outubro

14h às 17h – Finissage: Momento de gravura coletiva com Maroca e Pombo da Oficina

Embuá. Local: Praça Giacomo Mastroianni (em frente ao Assaí Supermercado).

Capacidade: livre.

Horário de visitação da exposição:

Segunda a sexta: 9h às 18h

Sábado: 9h às 16h

Endereços:

Armazém da Criatividade - R. Jorn. Aníbal Fernandes, s/n, Centro (antigo Espaço Cultural, ao lado do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga).

Oficina Embuá de Experimentos Gráficos - 2ª Travessa Mestre Vitalino, 302, Alto do Moura.

Sede do Boi Tira Teima - R. Lindaura Severina da Silva, s/n, Bairro São José.

UFPE/CAA - Av. Marielle Franco, s/n, km 59.



*Com informações de assessoria





