CINEMA 1ª edição do festival Fresta está com inscrições abertas para filmes analógicos O festival, que acontece de 27 a 31 de agosto, no Cinema São Luiz, recebe inscrições de filmes em super 8 e 16mm para mostras competitivas

Entre os dias 27 e 31 de agosto, o Cinema São Luiz, no centro do Recife, receberá a 1ª edição do Fresta - Festival Internacional de Cinema Analógico de Pernambuco. O evento se propõe a exibir, promover e restaurar filmes feitos em super 8, 16mm e 35mm.

A programação contará com mostras competitivas e especiais, além de oficinas e mesas de debate sobre a produção cinematográfica analógica.

Os realizadores interessados em participar têm até o dia 4 de julho para se inscrever, através do site oficial do evento, onde está disponível o regulamento da seleção.

Para participar

Para integrar as mostras competitivas nacionais e internacionais, os filmes devem ter data de finalização a partir de 2023, ser feitos originalmente em super 8 ou em 16mm e ter duração máxima de 25 minutos.

Os filmes que foram concluídos antes de 2023 podem ser avaliados para participar das mostras não-competitivas.

Os selecionados vão integrar uma programação extensa, que contará com sessões de clássicos do cinema pernambucano exibidos em 35mm, filmes restaurados, produções de coletivos independentes e obras de cineastas convidados do mundo todo.

Fresta

A proposta do Fresta faz parte de um movimento de resgate do cinema analógico e dos festivais que, até o final dos anos 2000, ainda separavam suas mostras competitivas pelas bitolas (super 8, 16mm e 35mm).

O projeto passa a integrar um circuito de festivais do mesmo segmento que se espalham pelo Brasil, como o Curta 8, em Curitiba; o Super OFF, em São Paulo; o 1666 - Festival de Cinema 16mm, no Rio de Janeiro; e o Inflamável - Festival de Curtas em Super 8, em Florianópolis.

Idealizado por Douglas Henrique, curador no Cinema da UFPE e diretor do MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco e do Jorra! - Festival de Cinema Negro, o Fresta Festival é uma realização da Inferno Produções e conta com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretária de Cultura de Pernambuco e Governo de Pernambuco.



