LITERATURA 1ª Festa Literária de Abreu e Lima celebra diversidade cultural em três dias de programação gratuita O evento acontece de quinta (29) a sábado (31), com valorização das vozes periféricas e democratização do acesso à literatura

A partir desta quinta (29) até sábado (31), a cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, receberá a primeira edição da Festa Literária de Abreu e Lima (FLAB), com uma programação totalmente gratuita.

Reunindo literatura, oralidade, hip-hop, cordel e artes visuais, o evento surge para valorizar, em essência, as vozes periféricas, negras e femininas, assim como fazer despontar uma nova agenda cultural (permanente) no município.

Com o mote “A palavra toma corpo na primeira FLAB", a Festa Literária vem celebrar a multiplicidade que reside na linguagem , indo do cordel ao hip hop, da poesia ao teatro, da batalha de rima à poesia falada. Tudo isso especialmente com o intuito de democratizar o acesso à cultura e fortalecer o protagonismo de comunidades historicamente marginalizadas.

Programação

Na quinta (29) e sexta (30), as atividades da FLAB acontecem na Escola de Referência em Ensino Médio - EREM Maria Vieira Muliterno, e serão voltadas para estudantes da rede pública, com lançamentos de livros e oficinas formativas.

Já no sábado (31), a festa amplia seu arco de atividades para a Praça São José, das 17h às 21h, com programação aberta ao público geral.

Destaques

No primeiro dia, quinta (29), acontecem os lançamentos literários das obras "Batida Salve Todos", do autor local Rafael R. Souza – um thriller urbano ambientado nas ruínas do antigo Hospital São José –; e "Slam Insubmisso", coautoria de Jessicalen Oliveira, que traz poesias de mulheres negras nordestinas finalistas do campeonato nacional de poesia falada.

Já na sexta (30), acontecem as oficinas formativas com nomes importantes da cultura pernambucana: Bruno Luiz (Bicicastelo) conduz a oficina de cordel; Nana Sodré oferece a vivência teatral, Dandara MC trabalhará técnicas de rima; e Jessicalen Oliveira facilita a oficina de slam poetry.

O sábado (31), na Praça São José, abre com contação de histórias para crianças, com Edgleice Barbosa; segue com roda de conversa mediada por Elke Falconiere, reunindo as escritoras Bell Puã (campeã nacional do SLAM BR (2017) e finalista do Prêmio Jabuti) e Odailta Alves (escritora com nove livros publicados e coordenadora do coletivo Mala Preta); e encerra com a "Batalha do Banco" – competição de poesia falada e rima de conhecimento com premiação total de R$ 300.

A FLAB 2025 é realizada através de recursos da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital Abreu Criativo 2024, com apoio da Prefeitura de Abreu e Lima, via Secretaria de Cultura.

SERVIÇO

1ª Festa Literária de Abreu e Lima

Quando: De quinta (29) a sábado (31)

Onde: EREM Maria Vieira Muliterno - R. Alto da Bela Vista, s/n, Centro - Abreu e Lima-PE (dias 29 e 30)

Praça São José - Rod. Governador Mário Covas, Centro - Abreu e Lima-PE (dia 31)

Programação gratuita

Instagram: @flab2025

