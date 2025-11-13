A- A+

EVENTO 1ª Fliporto Arte abre edição do festival, que completa 20 anos em 2025; veja fotos A Festa Literária Internacional de Pernambuco acontece de 13 a 16 de novembro, no Parque Dona Lindu

A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) abriu a edição comemorativa de 20 anos, nesta quinta-feira (13). A abertura aconteceu com a 1ª edição da Fliporto Arte, que ocorre no Espaço Janete Costa, no Parque Dona Lindu, com o objetivo de ampliar a programação do evento.

A feira de arte contemporânea reúne galerias, artistas e agentes culturais, promovendo palestras, rodas de diálogo e experiências gastronômicas, incluindo a assinatura do chef Cesar Santos e do Café Savoy. A iniciativa é uma das formas de reforçar a relevância de uma das festas literárias mais importantes do Brasil, que nesta edição tem como tema ''Literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos''.

A mostra homenageia o centenário de Reynaldo Fonseca, pintor pernambucano, além de exibir a exposição fotográfica de Gabriel Wickbold. A Fliporto Arte também reúne espaços de galeristas, artistas e coletivos da arte contemporânea brasileira.

Fliporto Arte | Fotos: Paullo Allmeida

Antônio Campos, curador e fundador da Fliporto | Fotos: Paullo Allmeida

A Fliporto Literária começa nesta sexta-feira (14), às 15h, com apresentação da Literatrupe e a exibição de um vídeo celebrarativo dos 20 anos do festival. Nesta edição, os poetas Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca foram escolhidos como homenageados, por terem obras geracionais marcantes no imagético recifense.

A Fliporto 2025 segue com a programação até o domingo (16), quando realiza o encerramento do evento.

