1ª Semana da Cultura, Literatura e Arte movimenta a cidade de Gravatá durante o mês de outubro

A 1ª Semana da Cultura, Literatura e Arte de Gravatá promove, entre os dias 26 e 29 de outubro, uma intensa agenda de difusão e formação nas mais diversas linguagens artístico-culturais, com shows, sessões de cinema, oficinas literárias, exposições de artes plásticas, economia criativa, entre outros. O evento é dedicado em homenagem ao Jubileu de Prata da Academia de Letras e Artes de Gravatá (ALAG), que também está à frente da iniciativa. As atividades ocorrem no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar e em polos descentralizados pela cidade.

“É um projeto grandioso que busca suprir a carência de atrações culturais em Gravatá com o estímulo do convívio social em torno das artes e da produção cultural local com espaço e oportunidades para que os artistas e escritores da região mostrem o seu trabalho. A Semana de Cultura também será responsável por movimentar a economia da cidade, com a geração de empregos diretos e indiretos, com a valorização de recursos humanos e infraestrutura local”, destacou o presidente da ALAG, Florivaldo Pereira.

Programação

A "Tenda da Sabedoria" será o espaço destinado para a realização de mesas-redondas que visam a discussão da literatura como importante ferramenta de desenvolvimento da educação.



Na quinta (26), às 9h, ocorre um debate sobre Turismo Sustentável com as presenças do secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho; da diretora da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (ADEPE), Camila Bandeira; e dos empresários Eduardo Cavalcanti e Laura Gadelha.



Já na sexta (27), acontece uma Mesa Redonda para discutir o processo criativo do livro com a presença de Raimundo Carrero, um dos escritores pernambucanos de maior destaque no cenário da literatura brasileira.



No sábado (28), e domingo (29), a editora Jurema promove o lançamento de três publicações. “Escritos”, é a obra do escritor Lamartine de Andrade Lima, que será lançada no sábado. No domingo, serão lançados os livros “A Casa que a Minha Vó Queria”, da escritora Ana Medeiros, e “Pós Traumático, O Propósito”, de Henrique Aguiar.



Artesanato, cinema e música

A "Tenda do Artesanato" contará com apresentação de artes circenses com o facilitador Cleisson Barros, além do Mamulengo do Mestre Galdino e Gerusa.



O evento também terá a exibição do projeto “Cinema na Praça”, que exibirá filmes nacionais e internacionais na Pátio Chucre Mussa Zarzar e em praças nos distritos de Uruçu Mirim e Mandacarú.



O público presente ainda vai poder desfrutar dos shows, que vão acontecer no palco principal e no palco alternativo, sempre a partir das 19h. Entre as atrações estão Novinho da Paraíba, Cristina Amaral, Leonardo Sulivan, Nando Cordel, Orquestra Super Oara, entre outros.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (26/10)

Tenda da Sabedoria

9:00 - MESA REDONDA - "Turismo Sustentável: Desafios e Oportunidades para o Futuro”

Convidados: Daniel Coelho (secretário Estadual de Turismo e Lazer) e Camila Bandeira (diretora da ADEPE Agência de Desenvolvimento de Pernambuco).

Mediadores: Eduardo Cavalcanti e Laura Gadelha

12:00 - Abertura Oficial das Exposições de Arte “Vida sobre vida” de Flávio Gadêlha, e “O surrealismo" de Roberto Portella

Cinema na Praça (Pátio Chucre Mussa Zarzar)

18:30 - Cinema Internacional – Festival Chaplin de Humor

Participação especial do Humorista Babalu

Cinema Nacional – O Porteiro (Ator principal, o Gravataense Alexandre Lino)

Tenda do Artesanato

Tarde – Apresentação do mamulengo do Mestre Galdino e Gerusa

Palco principal

20:30 – Novinho da Paraíba

23:30 – Pikap Turbinada

00:00 – Encerramento

Sexta-feira (27/10)

Tenda da Sabedoria

10:00 - Mesa Redonda (Conversando sobre o Processo Criativo do Livro)

Convidado: Raimundo Carreiro, escritor.

Mediador: Lamartine de Andrade Lima

12:00 - Encerramento

14:00 - Oficina de Cordel

Facilitador: Músico - Poeta - Cordelista, Allan Sales e Convidados

Tenda do Artesanato

Artes circenses

16:00 – Facilitador: Cleisson Barros

Apresentação do Mamulengo do Mestre Galdino e Gerusa

Cinema na Praça (Pátio Chucre Mussa Zarzar)

19:00 - Cinema Internacional - Festival Chaplin de Humor

Participação especial do Humorista Babalu

Cinema Nacional - O Porteiro (Ator principal (Gravataense Alexandre Lino)

Shows



Palco Alternativo

19:00 - Jefferson Soares

19:30 - Gabriel e Melissa (Duo Luna)

20:00 - Banda Uruçu

20:30 - Rabel Faces

21:00 - Zé Barreto

Palco principal

21:30 - Dançando na Rua - Apresentação de Tango (Por. Cecília Queiroz)

22:00 - RD Orquestra

23:00 - Cristina Amaral

02:00 – Encerramento

Sábado (28/10)

Tenda da Sabedoria

Lanlamento de livro (Editora Jurema)

10:00 - Escritor Lamartine de Andrade Lima (Livro: Escritos)

15:00 - Oficina de Contação de História

Escritora Rossana Ramos (Livro: História Sem Pé nem Cabeça) Leitor Mirim: Bernardo Vicalvi

Cinema na Praça (Mandacarú)

19:00 - Cinema Internacional - Festival Chaplin de Humor

Participação especial do Humorista Babalu

Cinema Nacional - O Porteiro (Ator principal (Gravataense Alexandre Lino)

Shows



Palco Alternativo

19:00 - Caio e Roberta

19:30 - Kleber Lima

20:00 - Marcelo Lima

20:30 - Banda Acalanto

21:00 – Mozart

Palco principal

22:00 - Leonardo Sulivan

00:00 - Nando Cordel

02:00 - Encerramento

Domingo (29/10)

Tenda do Artesanato

09:00 – Roda de Capoeira. Coordenação: Osmar Jorge

Tarde – Apresentação do Mamulengo do Mestre Galdino e Gerusa

Tenda da Sabedoria

Lançamento de livro (Editora Jurema)

10:00 – Escritora Ana Medeiros (A Casa que a Minha Vó queria)

15:00 – Escritor Henrique Aguiar (Pós Traumático, O Propósito)

Palco da Moda

(Clube dos Dirigentes Lojistas)

19:00 – Gravatá Fashion (Intervenção de Moda)

Coordenação: Valéria Bezerra & Revista Jurema

Shows

Palco Alternativo

20:00 – Leões Red

20:30 – Agreste Groove

21:00 – Incognit

Palco Principal

21:30 – Orquestra Super Oara

00:00 - Encerramento

