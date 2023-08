1º Festival de Cultura Popular Paulista Chaminés das Artes oferece shows gratuitos; confira

A- A+

A primeira edição do Festival de Cultura Popular Paulista Chaminés das Artes apresenta shows de grupos e artistas locais do município do Paulista, de sexta (1°) a segunda-feira (4), no Ecoparque das Paineiras, localizado na região central do município.



Promovido pela Prefeitura da Cidade do Paulista, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude, o evento abre as comemorações alusivas ao aniversário de 88 anos de emancipação política de Paulista, localizado ao norte do Grande Recife.

"A realização da festa auxiliará na democratização do acesso à cultura e contará com uma programação rica e marcada pela diversidade cultural que ilustra o município das chaminés, símbolos de seu passado de propulsão econômica", detalha o material de divulgação da Prefeitura.

Sobre a cidade do Paulista

As chaminés são a representação do surgimento da Companhia de Tecidos Paulista, referência da tradicional família Lundgren, no século 20. Em 2022, o conjunto das chaminés passou a integrar a lista do Patrimônio Histórico de Pernambuco. Os monumentos foram oficialmente tombados pelo Conselho Estadual de Cultura.

"Não dá para pensar em Paulista e não lembrar das chaminés. Elas permanecem intactas e imponentes, a exemplo das nossas manifestações culturais mais emblemáticas, como a ciranda, o coco de roda, a sambada, o pastoril, o maracatu, a capoeira, entre tantos outros folguedos populares", pontuou o secretário executivo de Cultura, Rubens Conde.

A programação dos quatro dias do evento reúne ícones da cultura popular do Paulista como Zeca do Rolete, Mestre Galo Preto, a Ciranda de Dona Duda e ainda o Ilê Axé Orixalá Talabi, recentemente reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, marcarão presença no festival multifacetado que promete celebrar as raízes culturais da 4° cidade mais importante do Estado.



Além da cultura popular, artistas e bandas de gêneros variados do município ganharam espaço. A banda A Lenda do Palhaço do Coqueiro, por exemplo, se apresenta no sábado (2), às 23h30.

A Lenda do Palhaço do Coqueiro, banda formada por integrantes do paulista, se apresenta no sábado (2)

Confira a programação completa:

