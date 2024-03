1º Mendoza Boutique Festival reúne música eletrônica e vinhos nas montanhas de Mendoza

A- A+

O 1º Mendoza Boutique Festival, promovido pela Deep into the Valley, reunirá alguns dos DJs de Deep House mais importantes do mundo oferecendo a experiência de desfrutar de deliciosos vinhos, gastronomia, cocktails exclusivos e Wine Experiences, ouvindo boa música ao pé da Cordilheira dos Andes e dos vinhedos em Valle de Uco. O evento acontece no dia 6 de abril, das 16h às 2h, aos pés da cordilheira dos Andes, Tupungato, em Mendoza, Argentina.

Rodeados pela beleza imponente das vinhas e das montanha, moradores locais e turistas terão à disposição as propostas do único festival que funde paisagens, sabores, aromas incríveis e um line up marcante de artistas de do gênero, encabeçado nesta edição pelo renomado DJ espanhol Igor Marijuan.

Sobre o Festival

A viagem sensorial começa na chegada conectada por asfalto à Rota 86, a menos de uma hora da cidade de Mendoza, e depois percorre os caminhos que serpenteiam ao redor da fazenda onde acontece o festival. Entrar nas profundezas do vale, numa viagem tão segura quanto mágica, que preparará todos para o que está por vir.

No final do caminho, o incrível espaço de Entre Andes estará à sua espera, rodeado da mais absoluta imensidão mas com todas as comodidades para desfrutar de uma festa muito exclusiva e em grande estilo, pensada apenas para 300 pessoas privilegiadas.

Deep House, vinhos Premium, aperitivos, cocktails e tapas gostosas mais uma vez parte da proposta do Deep Into The Valley, o único festival boutique de Mendoza, cuja proposta convida você a se conectar com a música, paisagens, aromas e os sabores, aos pés da Cordilheira dos Andes. O encontro será no sábado, 6 de abril, das 16h às 2h, no coração do Valle de Uco, a menos de uma hora da cidade de Mendoza.

Paisagem aromas e sabores

Os vinhos e a gastronomia serão elementos-chave da proposta Deep Into The Valley, que juntamente com a música e a imensurável paisagem que envolve a pista compõem uma experiência para todos os sentidos, impossível de igualar.

A presença de pequenos produtores de grandes vinhos, convidando a degustar alguns dos seus melhores rótulos à medida que a tarde vira noite, será uma das novidades que o festival incorpora para elevar ainda mais a diversão. O segredo será chegar cedo para poder vivenciar, bebendo vinhos de excelência, a poucos quilómetros de onde nascem as uvas.



Completando a proposta de sabores, Deep into the Valley contará com a participação do renomado restaurante mendoza Auténtico, que oferecerá suas melhores tapas exclusivas para saborear o copo na mão e ao ritmo da melhor música eletrônica.

E por fim, os cocktails e wine cocktails que sairão do bar serão os responsáveis por levar a festa ao próximo nível, todos elaborados com marcas Premium, disponíveis nos formatos bebida individual e Bottle Service e servidos em copos da mais alta qualidade, ao apoio de Volf Mendoza.



Música eletrônica

A música volta a ser protagonista central do festival com a presença de uma das maiores referências globais do Deep & Organic House o DJ espanhol Igor Marijuan que estará acompanhado por grandes luminares locais como PUNA Blex & The Afros Délestage e Influenza.

Igor Marijuan é um dos mais importantes artistas da cena house mundial. É comum encontrar Igor em estandes de eventos como All Day I Dream with Lee Burridge, no aclamado Burning Man ou no Camp Playground e Pareidolia, para citar apenas alguns.

Este gigante da cena foi cofundador da lendária estação de rádio Ibiza Sonica e hoje é diretor da Ibiza Global Radio, de onde se conecta diariamente com DJs e produtores de todo o mundo.

As suas sessões reúnem uma grande variedade de estilos que vão do orgânico ao afro, mas sempre dentro do house, levando-o assim a partilhar os seus sons de Ibiza para o mundo, passando por cidades como Dubai, Moscovo, Los Angeles, Nova Iorque, Milão e Paris.

Deep Into the Valley será o local onde pela primeira vez poderemos desfrutar de sua música em Mendoza, um evento que será sem dúvida um evento imperdível para os amantes da House na imensidão das montanhas.



Como participar

Os participantes podem comprar seus ingressos à venda no site oficial do evento. Com o Early Birds e o Lote 1 esgotados, os ingressos estão disponíveis por tempo limitado a $30.000 pesos argentinos (mais taxa de serviço), valor que aumentará conforme o evento se aproxima. Inclui acesso ao festival, estacionamento gratuito, uma tapa gourmet by Auténtico, um copo de vinho gratuito e acesso às Wine Experiences (das 16h às 2h).

As Mesas VIP também podem ser reservadas com vagas limitadas (confira no site oficial do evento ou nas redes sociais). Durante o evento, o consumo será feito através de cartão cashless, que poderá ser carregado no local através de todas as formas de pagamento (cartões de crédito e débito, Mercado Pago e dinheiro).



SERVIÇO:

Deep into the Valley

Quando: Sábado, 6 de abril, das 16h às 2h.

Onde: Entre Andes, Tupungato, Mendoza. Argentina

Site oficial

Instagram

O local dispõe de estacionamento próprio vigiado, localizado a poucos metros da entrada da festa, com capacidade para mais de 300 veículos, além de heliporto para quem solicitar. Ambos os serviços estão disponíveis gratuitamente para todos os participantes.







