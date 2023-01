A- A+

SHOWS Confira a agenda de shows e de eventos culturais de janeiro, no Recife e Litoral Stand Up, shows de artistas nacionais e internacionais, carnaval e cultura popular marcam primeiro mês do ano

Leia também

• Toni Garrido realiza show gratuito em Fernando de Noronha

• Luca de Melo comanda primeira prévia carnavalesca no Empório Barrozo

• 20ª edição do Fenahall inicia nesta sexta-feira (6); confira as atrações

O ano de 2023 chegou e a programação cultural da capital pernambucana ao Litoral já está aquecida em janeiro, mês de férias e verão, com a promessa de muito agito para todos os gostos. A editoria Cultura+ separou um roteiro com as principais festas, shows e eventos de gêneros variados, além de exposições e espetáculos de teatro no Janeiro de Grandes Espetáculos.



Destaque para o retorno da banda pernambucana Mestre Ambrósio aos palcos após 20 anos, o Festival de Stand Up e espetáculos de comédia, entre outras atrações.



Confira:



FESTIVAL DE STAND UP

Com Rodrigo Marques, Thiago Ventura, Bruna Louise, Nil Agra, Marcus Cirillo e Niny Magalhães

Dia 3 de janeiro, às 19h e às 21h30, no Teatro RioMar

Ingressos a partir de R$ 70 no site Uhuu

Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: @teatroriomarrecife

MÚSICA E FOTOGRAFIA

"Cais Musicado", com mote no Sertão e na musicalidade gonzagueana e exposição "Entremeios" são opções para janeiro no Museu Cais do Sertão

A partir de 4 de janeiro, no Centro Cultural Cais do Sertão

Ingressos R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Informações: @caisdosertao

MARACA SUMMER

Léo Santana, Pedro Sampaio e Luan Santana são atrações

Dia 7 de janeiro, a partir das 17h, em Maracaípe (Litoral Sul)

Ingressos a partir de R$ 150 no site Bilheteria Digital

Praia de Maracaípe, Litoral Sul

Informações: @maracasummer

MESTRE AMBRÓSIO

Turnê de 30 anos do grupo, com shows de Orquestra de Bolso, Nailson Vieira e DJ Allana Marques

Dia 7 de janeiro, às 21h, no Clube Português do Recife

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Av. Rosa e Silva, 172, Graças

Informações: @mestreambrosiooficial

ARENA NORTH WAY

Priscila Senna, Raphaela Santos e Léo Santana (dia 8)

Thiaguinho, Belo e Sorriso Maroto (dia 22)

A partir das 15h no Shopping North Way (Paulista)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Rodovia 15, Km 16,5, Número 242, Centro, Paulista

Informações: @arenanorthway

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

O 29º Festival Janeiro de Grandes Espetáculos começa a partir do dia 10, com teatro, dança, música, circo e outras linguagens artísticas.

BLOCO DO SILVA

Com participações de Crilo e Liniker, das cantoras Uana e Rayssa Dias e do grupo Timbalada

Dia 14 de janeiro, a partir das 17h, no Parador Recife

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla

Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Informações: @blocodosilva

ANIVERSÁRIO DA CEROULA

Art Popular, Mumuzinho, Sentimentos e Quinteto do Frevo são atrações no aniversário do bloco

Dia 14 de janeiro, a partir das 16h, na Praça do Fortim, Olinda

Informações: @ceroula_oficial

PRÉVIA BATUQUES DE PERNAMBUCO

Orquestra Backstage, Fábrica de Samba, Márcia Santos e participação especial de Geraldinho Lins, homenageado da prévia carnavalesca.

Dia 15 de janeiro, a partir das 13h no Mano Deck Bar, em Olinda

Ingressos R$ 40 no Sympla

Rua do Sol, 468, Carmo

Informações: @batuquesdepernambuco

ZÉ LEZIN

Com o espetáculo "As Férias do Matuto"

Dia 21 de janeiro, às 21h, no Teatro RioMar

Ingressos a partir de R$ 40 no site Uhuuu

Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: @teatroriomarrecife

BAILE DA MACUCA

Alceu Valença, Nação Zumbi, Maestro Oséas - convida Flaira Ferro e Gabi do Carmo - e DJ PatrickTor4

Dia 21 de janeiro, a partir das 20h, no Clube Português

Ingressos a partir de R$ 90, no Sympla

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Informações: @boidamacuca

INFORMATION SOCIETY

Turnê de despedida do grupo americano

Dia 26 de janeiro, com abertura dos portões às 19h, no Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 90 na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket

Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n Salgadinho, Olinda

Informações: 81 3427-7501

ENSAIOS DA ANITTA

Anitta, Carnaval, calor, fantasia, purpurina e funk

Dia 28 de Janeiro, a partir das 15h, na Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata)

Av. Deus é Fiel, 1, BR 408, São Lourenço da Mata

Informações: @ensaiosdaanitta

Veja também

Eventos Arena North Way estreia neste domingo (8) com apresentações de Priscila Senna, Leo Santana e Raphael