RÉVEILLON 2023 vai ser recebido com frevo, funk e soul, entre outras sonoridades Para todos gostos, com acesso gratuito ou pago, não vão faltar opções de festa para receber o novo ano em Pernambuco

Para brindar a chegada de um novo ano, a vibe tem que ser animada e com balada para todas as tribos, acesso free ou pagando uma "graninha".



O que importa é que a despedida de 2022 vai ser agitada, do litoral a espaços diversos pelas bandas do Recife e de Olinda, para garantir um 2023 dançante na pegada do funk, do soul, do frevo e do samba, entre outras sonoridades. Bora conferir?







RÉVEILLON NA PRAIA

EM BOA VIAGEM

Maestro Forró é uma das atrações da festa da virada em Boa Viagem Crédito: Reprodução

Com Marcelo Falcão, Jorge Aragão, Maestro Forró, Almério &Martins e Patusco, a partir das 19h30

Palco Acaiaca (em frente do prédio homônimo, na avenida Boa Viagem)

Acesso gratuito

NO PINA

Priscila Senna é um dos nomes que comanda a noite do brega no Pina Crédito: Jonas Liberato

Priscila Senna, Raphaela Santos, Tayara Andreza e Michelle Melo, a partir das 20h

Palco montado na entrada da praia de Brasília Teimosa

Acesso gratuito

EM CANDEIAS

Raphaela Santos Crédito: Reprodução/Instagram

Nattan, Priscila Senna e Raphaela Santos, além de Allan Carlos, Marcelo Pernambucano e a Orquestra 90°, a partir das 19h Palco montado nas imediações da Rua Jangadeiro

Acesso gratuito

EM OLINDA

Bloco da Pitombeira é atração da virada em Olinda Crédito: Reprodução/Instagram

Orquestras de Frevo, Bloco da Pitombeira, D'Breck e Maracatu Maracambuco são atrações, a partir das 20h

Orla da cidade - Avenida Ministro Marcos Freire

Acesso gratuito

EM PAULISTA

Orquestra Só de Mulheres Crédito: Reprodução/Instagram

"Paulista na Virada" terá festa com Los Cubanos, Rodrigo Barros, Banda Kebraew e Orquestra Só Mulheres, a partir das 18h

Orla do Janga

Acesso gratuito

NO LITORAL

Chet Faker Crédito: Divulgação

A festa à beira-mar de Maracaípe vai ser com o Chet Faker - DJ australiano. Marcelo Falcão, Academia da Berlinda e Mau Lopes também são atrações da festa

Ingressos R$ 400 (open bar), no site Ingresse

Serviço de transfer a partir de R$ 80, via WhatsApp (81) 99542-9998

Saídas: Praça do Derby, às 19h40, do Shopping Recife, às 20h, e do Aeroporto do Recife, às 20h20

AMORÉ

Nattan é uma das atrações da festa em Maraca Crédito: Reprodução/Instagram

Em Maracaípe, a festa da Carvalheira, que ocorre desde o último dia 27, tem entre as atrações Pedro Sampaio, Nattan, Korossy, L7nnon e Vintage Culture, sempre a partir das 11h

Ingressos esgotados

Informações sobre Instagram: @reveillon.amore

WE LOVE PORTO

Lipe Lucena Crédito: Reprodução/Instagram

Com Mojjo e Lipe Lucena, entre outras atrações

Restaurante Itaoca - Vila de Porto de Galinhas, a partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 45 (open bar, open food e café da manhã), no site Bilheteria Digital

Informações: @reveillonweloveporto

RÉVEILLON BRASILIDADE

DJ Letícia Azvdo Crédito: Reprodução/Instagram

Com Tuca Barros, João Lucas e Pedrinho, Letícia Azvdo e Gui Sax, a partir das 21h

Caldinho do Nenen, em Porto de Galinhas - Rua das Piscinas Naturais, 6, Porto de Galinhas

Informações: @caldinhodonenenporto

Ingressos esgotados

SEU ZÉ PRAIA

Crédito: Reprodução/Instagram

Na Praia de Tamandaré, com Lucas Costa e DJ Vilela, a partir das 23h

Ingressos R$ 100 no site Bilheteria Digital

Ao lado da Baía Branca Beach Resort, em Tamandaré

Informações: @seuzecaruaru

CATAMARAN

Sue, cantora Crédito: Reprodução/Instagram

Revéillon Catamaran Praia, com a cantora pernambucana Sue e o músico Rodrigo Cavalcanti, a partir das 21h, no Beach Club - Praia do Capitão, Nova Cruz (Igarassu)

Ingressos a partir de R$ 350 (all Inclusive) no site.

RECIFE E OLINDA

IN OLINDA

DJ Eder Noronha Crédito: Reprodução/Instagram

Elvis, Boa Ousadia, Reino e DJ Eder Noronha fazem a festa da noite no espaço em Olinda, a partir das 22h

Rua do Sol, 284, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 110 (open bar), no site Bilheteria Digital

Informações: @reveilloninolinda

CLUB METRÓPOLE



Crédito: Reprodução/Instagram

Banda Sambão do Zé Pretinho e DJ's fazem a festa do espaço, que terá o tema "2K23", a partir das 22h



Ingressos R$ 150 (open bar), no site Sympla.

Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Informações: @clubmetropole

PARADOR

Xand Avião Crédito: Reprodução/Instagram

O Réveillon Parador recebe Xand Avião, Nattan, Mari Fernandes e Durval Lelys, a partir das 22h

Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 850/Mesa e R$ 1 mil/Gazebo (open bar, buffet com mesa de frios e café da manhã), no site Ticket Simples

Informações: @reveillonparadoroficial

GOLARROLÊ

Orquestra de Bolso Crédito: Reprodução/Instagram

O "Reveião Golarrolê" terá shows de Urias, Uana, Attooxxa, Eduarda Alves e Dany Myler, Orquestra de Bolso e outras atrações, a partir das 22h no Catamaran + Espaço Almirante - Praça das Cinco Pontas, Bairro de São José

Ingressos R$ 330 (open bar), no Sympla

Informações: @golarrole e @brotaprod

RÉVEILLON PLEZIER

Crédito: Reprodução/Instagram

Com as bandas Elvis & Cia e Rhodes, a partir das 20h

Espaço After Pleizer, Espinheiro - Rua Venezuela, 181, Espinheiro

Ingressos R$ 240 (open bar e open food), no site Sympla

Informações: @after_plezier

RÉVEILLON VERANO

DJ Sidade Crédito: Reprodução/Instagram

Com Original dj copy, Vinicius Lezo, Natascha Lux, DJ Sidade e Dagga, a partir das 23h, no Barchef Verano, Pina

No Bar Biruta - Rua Brazópolis, 162, Brasília Teimosa

Ingressos R$ 50, no Sympla

Informações: @barchef.nightlife

CAIS ROOFTOP

Banda Nós 4 Crédito: Reprodução/Instagram

Nós 4, DJ Baloo e Rafa Mesquita são as atrações

O Cais Rooftop fica na cobertura do Museu Cais do Sertão - no Bairro do Recife, a partir das 22h

Ingressos esgotados

Instagram: @caisrooftop

CUCEILLO

Bruno Luiz, DJ Reprodução/Instagram

Réveillon Caceteiras

Com os DJ'’s Lara Xmns, Ozado, Bruno luiz, Adriannoq, Fernadjinha e Rhy, a partir das 22h

Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos R$ 190, no site Sympla

Informações: @cuceteirasdeolinda

ROCK AND RIBS

Crédito: Reprodução/Instagram

Rock and Roll com open bar, é a pedida do Rock & Ribs Lounge, no Bairro do Recife, com Bob Tyson, Maverick, Malakoff, Raulberto, a partir das 22h, com palco interno e externo

Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 12

Ingressos R$ 220 (open bar), no site Sympla

Informações: @rockandribsmarcozero

BABYLON STATION

DJ Ju Vieira Crédito: Reprodução/Instagram

Com DJ Camila Dilitzer e DJ Ju Vieira, a partir das 21h

Babylon Station - Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4450, Candeias

Ingressos a partir de R$ 70, no site Sympla

Informações: @babylon.station

AL MARE

Orquestra Backstage Crédito: Reprodução/Instagram

Com Orquestra Backstage, a partir das 21h

No Restaurante Al Mare - no restaurante Casa do Vinho, beira-mar de Olinda

Rua Manuel Borba, 338, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 550 (open Bar eceia de réveillon), no site Sympla

Informações: @casadovinho_almare

