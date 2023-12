A- A+

FIM DE ANO 20ª Cantata Natalina será realizada em Boa Viagem, nesta terça (19) Evento é organizado pela Escola Bem Me Quer e tem canções executadas pelos alunos

A Escola Bem Me Quer promove, nesta terça-feira (19), mais uma edição da Cantata Natalina. Este ano será a 25ª. O evento já faz parte do calendário da Zona Sul da cidade do Recife.

As canções de natal são executadas pelos alunos da escola e encantam a todos que prestigiam.

O evento vai reunir programação do Natal 2023 com apresentações musicais de crianças, jovens e adultos, com um repertório de canções abrangendo diversos estilos musicais.

A Cantata Natalina é um evento gratuito e aberto ao público começando às 18h com previsão de término às 19h.



SERVIÇO

18h – 20ª Cantata Natalina

Local: Rua Francisco Porto e Rua Francisco da Cunha, Boa Viagem, Recife.

