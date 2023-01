A- A+

Artesanato 20ª edição do Fenahall inicia nesta sexta-feira (6); confira as atrações A novidade do ano são os shows musicais, que terá nomes como Patusco, Geraldinho Lins e Petrúcio Amorim

Uma das maiores feiras de artesanatos do país, a 20ª edição da Fenahall abre a agenda de 2023 do Classic Hall nesta sexta-feira (6). Além das apresentações itinerantes de grupos culturais, as atrações musicais diárias serão a grande novidade do evento.

Para a abertura do evento, foi escalado o cantor Conde Só Brega, prometendo show recheado de sucessos. No sábado (7), se apresenta a banda Los Cubanos e a atração infantil Banda Lelê, enquanto o domingo (8) conta com o grupo Patusco.

Nonô Germano se apresenta na segunda-feira (9), Ronan Tardim na terça-feira (10), Geraldinho Lins na quarta-feira (11), Labaredas na quinta-feira (12), Petrúcio Amorim na sexta-feira (13), Adilson Ramos no sábado (14) e encerrando a programação, no domingo (15), Claudia Lauterer e a atração infantil Cordel para Criança.

Além das exposições e vendas de artesanatos de diversos estados e países, a Fenahall vai contar com quatro espaços especiais.O espaço "Art Tattoo", que é uma das novidades deste ano, dedicado aos apaixonados por tatuagem e body piercing; o "Hall das Artes" com obras de diversos mestres pernambucanos; o espaço "Artec", que será ponto de coleta de resíduos tecnológicos, exposição de produtos metareciclados e oficinas e rodas de conversas sobre sustentabilidade; e o "Futuro Black", espaço dededicado a artesãos negros que trabalham com moda, arte e gastronomia. A programação do espaço também vai contar com contação de histórias afro-brasileiras, oficinas de tranças, batalha de rappers e apresentações de capoeira e afoxé.

A expectativa para o evento é de 120 mil pessoas. Os ingressos para a 20ª edição da Fenahall custam R$ 7 (meia-entrada) e R$ 14 (inteira), e podem ser adquiridos na bilheteria do Classic Hall.

