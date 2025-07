A- A+

TEATRO Nas férias, 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco reúne 14 espetáculos no Recife Com produções pensadas para o público infantojuvenil, evento começa neste sábado (5) e segue até 27 de julho

A chegada das férias sinaliza mais um Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE), que reencontra o público em sua 21ª edição. O evento começa neste final de semana com 14 espetáculos, até 27 de julho, sempre aos sábados e domingos, nos teatros de Santa Isabel, Parque e Barreto Júnior.

A programação reúne obras clássicas e textos de novos autores, apresentados por companhias de Pernambuco e da Paraíba, além de uma montagem luso-brasileira, que vem do Rio de Janeiro, e uma montagem olindense com sotaque egípcio e espanhol.

O final de semana de abertura conta com três peças teatrais, sempre às 16h30. No sábado (5), o Teatro de Santa Isabel recebe “Mundo em Busca do Coração da Terra”, da Tropa do Balacobaco. A história mostra a jornada de um menino sertanejo em busca da noite, num tempo em que o sol reina sozinho.



Antes da sessão, o festival promove a solenidade de abertura com a presença dos três artistas homenageados desta edição. São as atrizes Carmelita Pereira e Juraci Vicente, e o ator, diretor e dramaturgo Didha Pereira, pernambucanos que dedicaram mais de 50 anos de suas vidas às artes cênicas.

No mesmo dia, no Teatro do Parque, a atração é “O segredo da Arca de Trancoso”, da Cênicas Cia de Repertório. Já no domingo, “Pinóquio”, da Roberto Costa Produções, ganha sessão no Teatro de Santa Isabel.

Serviço:

21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

Quando: de 5 a 27 de julho, aos sábados e domingos

Onde: Teatro de Santa Isabel, Teatro do Parque e Teatro Barreto Júnior (16h)

Ingressos a partir de R$ 20, à venda pelo Sympla

Informações: www.teatroparacrianca.com.br

