23ª Parada da Diversidade de Pernambuco já tem dia e horário para acontecer. Veja quando será

A- A+

A 23ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco será no dia 23 de setembro, com desfile de trios a partir das 13h, na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O tradicional ato de conscientização e engajamento terá o tema "O Amor é uma Política de Resistência", buscando fazer pontes essenciais de inclusão LGBTQIAPN+.

A programação completa ainda será divulgada, mas as atividades começarão às 8h com concentração no Parque Dona Lindu. Por lá, haverá discursos e performances artísticas. A agenda promete reunir pessoas diversas em determinação contra a lgbtfobia. Chopely Santos, Coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco, destaca a necessidade de resistência: “É essencial nos unirmos para preservar os espaços LGBTQIAPN+ que são fundamentais na luta contra a lgbtfobia. Precisamos unir forças, com determinação e sabedoria para superar o crescente conservadorismo”.



Thiago Rocha, também da coordenação colegiada do Fórum LGBT de Pernambuco, convida o público: "A Parada é um ato político feito para visibilizar as pessoasLGBTQIA+ e suas demandas. Este é o momento de estarmos juntos - mães, irmãos, pais, filhos, parentes... Juntos somos mais fortes. A luta pela democracia não pode parar." Rivânia Rodrigues acrescenta: " O tema da Parada da Diversidade nos chama a exercer nossa cidadania, respeitando uma população que merece respeito e igualdade."



Veja também

BREGA E ARROCHA "Os Donos do Bar" traz Nadson o Ferinha, Priscila Senna e Tayrone ao Clube Português