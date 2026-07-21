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FESTIVAL 23° Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz anuncia homenageados; confira Com o tema "Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram", o festival ocorre de 31 de julho a 8 de agosto

A 23ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz, que ocorre entre os dias 31 de julho e 8 de agosto, terá três homenageados. Os escolhidos são os autores Tiago West e Raimundo Carrero, in memoriam, e a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco.

Realizada pela Prefeitura do Recife, o festival carrega o tema “Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram”, celebrando militantes e defensores da literatura recifense. "As homenagens depõem sobre a diversidade de estilos e caminhos que a cidade e suas tantas gerações de poetas e autores, letras e vozes dão conta de fazer e abrir para confirmar e alargar as vocações literárias e libertárias de um povo", aponta o anúncio da organização.

Sobre os homenageados



Tiago West era poeta e artista visual. Morreu preconcemente no último mês de fevereiro, aos 40 anos, deixando como legado uma estética e uma poética únicas, que davam conta de traduzir o Recife até para os recifenses. Rafael West, irmão do poeta, promete para muito em breve o lançamento do Memorial Tiago West, para a preservação da obra do artista.



Autor premiado, Raimundo Carrero dedicou a vida à palavra e à cultura popular. Escreveu mais de duas dezenas de títulos, entre ficções, ensaios e biografia. Também foi jornalista, músico, ministrou oficinas de literatura e ocupou a cadeira três da Academia Pernambucana de Letras.

Já a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco é um movimento social articulado desde 2010. Ela atua com representações em todo o Brasil, no combate ao machismo e à violência contra a mulher, promovendo o protagonismo feminino na celebração da cultura que emana das ruas para denunciar a realidade das cidades. Sua atuação tem sido marcante nas novas cenas e manifestações literárias, particularmente nas chamadas batalhas de slam.

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