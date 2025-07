A- A+

Cultura+ "24 horas em função" de Marília Mendonça: quem era o produtor que morreu no acidente com ela Nome do produtor voltou a repercutir após seu pai dizer que a mãe da cantora, Ruth Moreira, exigiu metade do seguro do acidente que os matou em 2021

George Freitas, ao comentar o processo que sua família movia em 2023 para reconhecer o vínculo empregatício de Henrique Bahia com a equipe de Marília Mendonça, afirmou que o filho vivia “24 horas em função” do trabalho. Pois bem: nesta semana, outro episódio envolvendo o produtor ganhou destaque.

Segundo o pai, Ruth Moreira, mãe da cantora, teria exigido metade do valor do seguro do acidente — estimado em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) — que vitimou a artista e o profissional, em 2021.

A empresa responsável pela locação da aeronave pagou um seguro de mais de US$ 200 mil por passageiro — o valor seria dividido entre os familiares das cinco vítimas. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, ao saber que o total do seguro chegava a US$ 1 milhão, Dona Ruth teria reunido os demais familiares de vítimas do voo para exigir metade da quantia, argumentando que a vida de Marília era mais valiosa.

O fato foi confirmado pelo próprio George Freitas por meio das redes sociais nesta terça-feira (8). “Só Deus sabe o que ela fez com você, comigo e com muita gente que ainda não falou! É difícil! Estou com vocês para o que precisar”, comentou o pai do produtor de Marília Mendonça, por meio das redes sociais, em mensagem aos familiares das demais vítimas do acidente aéreo. “O silêncio que por anos nos maltratava por dentro, mas a verdade sempre vem à tona”, acrescentou ele.

Baiano de Salvador, Henrique Bahia atuou como produtor ao lado de Marília Mendonça por mais de três anos. Antes de integrar a equipe da cantora, ele já havia trabalhado com outros artistas, entre eles o sertanejo Cristiano Araújo — que também morreu em uma tragédia: um acidente de carro, em 2015.

“Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho. Você deu seu sangue em tudo o que fez”, afirmou o pai ao relembrar a rotina do filho. Um dos apelidos carinhosos que usou para se referir a ele neste texto foi “meu gordo”.

O produtor deixou um filho, Bernardo, fruto de seu casamento com Fernanda Costa. Diante do processo de 2023, George afirmava que o reconhecimento do vínculo seria importante para que o filho de Henrique tivesse "algum direito como herdeiro".

Além de Marília Mendonça e Henrique Bahia, também morreram no acidente o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.

