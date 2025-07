25ª Fenearte: salões de mostras entram na reta final da votação para eleger melhores obras

A- A+

O público que visita a 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a Fenearte, que acontece no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, tem até as 22h deste sábado (19) para votar no 20º Salão de Arte Popular Ana Holanda, no 18º Salão de Artes Sustentáveis (antiga Galeria de Reciclados) e no 9º Salão de Arte Popular Religiosa, que ficam montados no Átrio, localizado na entrada da feira.

Consolidados pela curadoria refinada e pela diversidade de técnicas, linguagens e origens representadas, os salões selecionam peças de artesãos de todo o Brasil, que se inscrevem por edital de chamamento público; além disso, premiam as mais bem avaliadas por comissões julgadoras e as mais votadas pelo público durante a feira.

Votação

O público pode votar nas suas peças favoritas nas três mostras, participando da escolha do prêmio em três categorias para cada espaço.



Por meio de totens interativos instalados nos salões, os visitantes elegem, de forma espontânea, as obras que mais os tocam — seja pela beleza, simbolismo ou originalidade.

Os artistas mais votados de cada salão receberão o Troféu de Aclamação Popular, no domingo (20), último dia da feira, no Palco Pernambuco Meu País.

Paralelamente, uma comissão técnica avaliará os trabalhos e selecionará os vencedores do prêmio de melhor obra em cada salão.



Com 196 peças selecionadas de artesãos e artistas populares de todo o País, os três salões se consolidam, por meio da curadoria da feira, como vitrines privilegiadas da arte feita com saberes tradicionais, devoção e consciência ambiental.



A visitação aos salões é gratuita, e a movimentação no local tem sido constante desde o primeiro dia da feira. Os itens em exposição nos salões também estão à venda.

Os artistas mais votados de cada salão receberão o Troféu de Aclamação Popular, no dia 20 de julho, último dia da feira, no Palco Pernambuco Meu País. Foto: Thiago Silveira/Fenearte.

Os salões

No Salão Ana Holanda, a expressividade da arte popular brasileira está representada em obras que vão do barro ao tecido, da madeira ao metal, com temáticas que atravessam o cotidiano, as festas e a ancestralidade dos povos.

Já o Salão Religioso emociona com ícones de fé que transcendem religiões e territórios, com destaque para imagens de santos, orixás, presépios e cenas de rituais.

No Salão de Artes Recicláveis, a criatividade se une à sustentabilidade: objetos descartados ganham nova vida, tornando-se, por exemplo, esculturas, instalações e painéis.

