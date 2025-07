A- A+

De hoje até o dia 20 de julho, acontece a 25ª edição da Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato, que irá reunir, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, mais de cinco mil artesãos, expositores e empreendedores do estado, do Brasil e do exterior.



Com investimento de R$ 15 milhões, a Fenearte é realizada pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e, neste ano, reverencia sua história, sob o tema “A Feira das Feiras”, que também faz uma alusão às feiras livres, espaços onde circulam as artes, os saberes e sabores tradicionais, que inspiram o evento.



A Fenearte 2025 vai contar com mais de 700 espaços de comercialização, distribuídos ao longo do pavilhão do Centro de Convenções. A programação da Feira terá mostras, exposições, bate-papos, lançamentos de livros, shows, oficinas, desfiles de modas e aulas gastronômicas.

Espaços

Espaço nobre da Fenearte, a Alameda dos Mestres traz 63 mestres, mestras e herdeiros daqueles que marcaram a arte através de seus saberes e criações. Pela primeira vez, o espaço não contará com a presença de dois importantes nomes: Tiago Amorim, que estará em pôster exclusivo desta 25ª edição, e J. Borges, falecido em julho de 2024, cujo traçado está marcado na cenografia do evento.



Também integram os espaços expositivos da 25ª Fenearte os salões de Arte Popular Ana Holanda, de Arte Popular Religiosa, de Artes Sustentáveis e Pernambuco Faz Design, novidade deste ano.



Programação

No mezanino funcionará o espaço Moda Fenearte, que, neste ano, tem programação inspirada na tradicional Feira da Sulanca (originária de Santa Cruz do Capibaribe) e apresentará 10 desfiles de moda, nos dois sábados do evento (12 e 19 de julho).



É também no mezanino onde haverá a programação gastronômica. A Cozinha Fenearte é inspirada nas tradicionais casas da farinha, produção e prática artesanal ainda preservada por famílias rurais em Pernambuco.



Serão 17 receitas assinadas por chefs da RMR e Agreste pernambucano - entre eles, César Santos, Thiago das Chagas, Yuri Machado, Giordano Pietro, Ana Elizabeth -, além da participação de mestres e mestras farinheiras do estado, com programação sempre de quinta a domingo, que, pela primeira vez, será transmitida, ao vivo, pelo canal youtube.com/@fenearte.



A Fenearte também vai oferecer 13 oficinas gratuitas, que acontecerão diariamente, de manhã e à tarde. Cada atividade terá duração de três horas e capacidade de até 10 pessoas. Os interessados poderão aprender, entre outros conhecimentos: xilogravura, fabricação de instrumentos musicais com material reciclado, modelar barro, bonecos de mamulengo, vivências de olaria e transformação de resíduos eletrônicos em arte.



Shows

Este ano, as atrações musicais se apresentam no Palco Pernambuco Meu País, batizado em alusão ao festival promovido pelo Governo do Estado. Durante toda a Fenearte - 9 a 20 de julho - passarão por lá 70 artistas e grupos de cultura popular e atrações das cenas musical independente e contemporânea, sempre das 15h às 21h.



Subirão ao palco nomes como Ave Sangria, Devotos, Banda de Pau e Corda, Diablo Angel, Una Martins, Natascha Falcão, Bruna Alimonda, assim como da cultura popular, Cavalo Marinho Mestre Batista, Banda Musical Curica, João do Pife, Samba de Coco Irmãs Lopes, Nação do Maracatu Porto Rico e muitos outros.

SERVIÇO

25ª Fenearte

Quando: 9 a 20 de julho

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Horários: segunda a sexta-feira, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h

Ingressos: a partir de R$ 6, à venda nos sites da Fenearte, da Adepe, na Evenyx e pontos físicos

Informações: @fenearte

