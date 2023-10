A- A+

DANÇA 26º Festival Internacional de Dança do Recife começa nesta quinta-feira (19); veja a programaçã Programação conta com 15 espetáculos do Brasil e de outros países

A 26ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife começa nesta quinta-feira (19) e segue até o dia 26 de outubro. Neste período, os palcos e ruas da capital pernambucana recebem 15 espetáculos de várias partes do Brasil e de outros países.

O evento é realizado pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Com o tema “Dança e Existência”, a programação homenageia a bailarina Mônica Lira e seu Grupo Experimental.

A companhia belga Félicete Chazerand faz sua estreia em palcos brasileiros, apresentando o espetáculo “Sous Les Plis”, dedicado ao público infantil. Já a francesa R.A.M. traz uma versão inédita de “Générations - battle of portraits”, remontada com a participação do bailarino brasileiro Enoque Viana.



Entre as atrações locais, um dos destaques é a estreia do novo espetáculo do Experimental, “Caosmose”, em quatro sessões no Espaço Rede Moinho. “Sociedade dos Improdutivos”, do grupo paulista Cia Sansacroma, abre a programação, nesta quinta-feira (19), às 19h.

Toda a programação do festival é gratuita. Além das apresentações, o evento conta com oficinas, lançamentos de livros, mesas de debate, apresentação de filmes e batalha de breaking.

Confira a programação completa:

Dia 19 (quinta-feira)

19h - “Sociedade dos Improdutivos”, da Cia Sansacroma (São Paulo), no Teatro de Santa Isabel

Dia 20 (sexta-feira)

17h - “Sous Les Plis”, da Cia Félicete Chazerand (Bélgica), no Teatro de Santa Isabel

19h e 21h - “Caosmose”, do Grupo Experimental (Recife), no Espaço Rede Moinho, na Travessa Tiradentes, 148, Recife Antigo

20h30 - “Lança Cabocla”, da Plataforma Lança Cabocla (Fortaleza/São Luís/Salvador), no Teatro Barreto Júnior

Dia 21 (sábado)

10h - “Território de Passos e Sonhos”, do Grupo Deveras (Recife) + Lançamento do livro “Deveras, a Arte Teimosa na Brasília”, no Largo Padre Jaime, Rua Carapina (em frente à igreja católica de Brasília Teimosa)

15h - Roda de diálogo Arte e Acessibilidade, com Estela Lapponi (SP), Matheus Pimentel e mediação de Andreza Nóbrega, no Paço do Frevo

18h - “Caosmose”, do Grupo Experimental (Recife), no Espaço Rede Moinho, na Travessa Tiradentes, 148, Recife Antigo

19h - “Mar Fechado”, do Grupo Agridoce (Recife), no Teatro do Parque

Dia 22 (domingo)

16h - Cine Dança + Debate com Carmem Luz, Edson Vogue e Marina Mahmood, no Teatro do Parque

16h - “Eu cá com meus botões”, do Coletivo Trippé (Petrolina), no Parque Dona Lindu

18h - “Caosmose”, do Grupo Experimental (Recife), no Espaço Rede Moinho, na Travessa Tiradentes, 148, Recife Antigo

19h - “Généretions - battle of portraits ”, da Cie R.A.M.a (França), no Teatro de Santa Isabel

Dia 24 (terça-feira)

19h - “Itaêotá”, do Grupo Totem (Recife), no Teatro Apolo

20h - “Revinda”, solo de Rebeca Gondim + “Obirin-Kunhã”, solo de Marcela Rabelo, no Teatro Hermilo Borba Filho

Dia 25 (quarta-feira)

16h - “Superficiais”, da Cia Etc. (Recife), na Vila do Pilar, em frente à Escola Nossa Senhora do Pilar

19h - Primeira Cena (“Saída de Emergência”; “Manifesto do Invisível”; “Baixa Fidelidade Urbana”; e “Aruanã”), no Teatro Hermilo Borba Filho

20h - “Inverso Concreto”, de Cláudio Lacerda (Recife), no Teatro Apolo

Dia 26 (quinta-feira)

16h - Exibição do documentário “Conceição em nós”, do Grupo Experimental, no Teatro do Parque

18h - “Pontilhados”, do Grupo Experimental + Lançamento do livro “Pontilhados: dançando experiências humanas em mundos desumanos”, no Teatro do Parque

19h - Batalha de breaking

