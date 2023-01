A- A+

MÚSICA 27ª edição da Festa de Reis na Casa da Rabeca nesta sexta feira Família Salustiano mantém a tradição no encerramento do ciclo natalino

Manifestação cultural que chegou ao Brasil pelos colonizadores portugueses, a Festa de Reis – ou reisado – segue firme como tradição do encerramento do ciclo natalino. Mantendo seu legado, a Casa da Rabeca do Brasil promove, neata sexta-feira (06.01), a 27ª edição da Festa de Reis, a partir das 18h, com acesso gratuito.

Estão confirmadas as participações de diversos grupos, entre eles o Cavalo Marinho Flor de Manjerona, de Olinda, formado apenas por mulheres e responsável pela mudança de paradigma, no qual apenas homens participam deste folguedo. Também presente, os Cavalo Marinho Boi de Luz e Boi Matuto, ambos de Olinda, com a participação especial da Família Salustiano e a Rabeca Encantada.

“É uma honra para nós mantermos viva essa tradição, mostrando a força da cultura popular”, explica Pedro Salustiano, um dos coordenadores do evento.

Este ano, o evento conta com apoio da Prefeitura de Olinda. O espaço conta com amplo estacionamento e segurança, além de área gastronômica.

