Uma das mais tradicionais manifestações culturais nordestinas e que costuma celebrar a chegada do ciclo natalino, o cavalo marinho vai reunir vários artistas o próximo dia 25. Único em Pernambuco, o 28º Encontro do Cavalo Marinho será realizado no próprio dia de Natal, às 17h, na Casa da Rabeca, na Cidade Tabajara, em Olinda. O acesso é gratuito.

Apresentações de cinco grupos culturais vão marcar o evento: Boi Matuto de Olinda; Boi da Luz de Olinda, Estrela Brilhante de Condado, Boi Brasileiro de Condado e Boi Tira-Teira de Glória de Goitá.

O encontro criado pelo saudoso Mestre Salustiano, importantes ícone da cultura popular de Pernambuco, é realizado anualmente por família do artista após o falecimento dele em 2008. A iniciativa conta com apoio da Fundarpe, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda.

O que é o cavalo marinho?

Variação do bumba-meu-boi, o cavalo marinho é típico da Zona da Mata nordestina e tem relação próxima com a religiosidade local, atingindo seu ápice na época natalina. Performances que envolvem música, teatro, coreografias e falas improvisadas prestam homenagem aos Reis Magos, que, na tradição cristã, visitaram Jesus logo após o seu nascimento, levando presentes.

