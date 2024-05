28º Festival Nacional da Seresta começa nesta quinta (9) na Praça do Arsenal da Marinha

A- A+

Para os bons e velhos amantes à moda antiga, o mês de maio, no Recife, sempre terá um fim de semana para cantar o amor dos eternos apaixonados.



Começa nesta quinta (9) e segue até sábado (11) o tradicional Festival Nacional da Seresta, que acontecerá na Praça do Arsenal da Marinha, no Bairro do Recife, com uma programação que traz nomes de peso do romantismo dos anos dourados da música brasileira.



Entre as atrações, artistas de quilate nacional, como Wanderléa, Odair José, Gilliard, Joanna, e 'pratas da casa', como Adilson Ramos, Leonardo Sullivan, Mevinha Queiroga, entre outros. O acesso é gratuito e, nos três dias de festival, a programação começa sempre às 20h. O Festival Nacional da Seresta conta com apoio cultural da Prefeitura do Recife e do Governo de Pernambuco.



Nacionais

Em 2024, o Festival Nacional da Seresta chega à sua 28ª edição - seria a 30ª se não fosse a pandemia de Covid-19, que suspendeu o evento por dois anos consecutivos. A primeira edição ocorreu em 1995. Desde então, o line-up sempre conta com atrações de renome nacional para embalar o festival.



Na noite de hoje (9), o destaque é a “Ternurinha” Wanderléa. Eterna musa da Jovem Guarda, Wandeca completa 80 anos no próximo mês de junho e segue a todo vapor, se apresentando País afora.



Mesmo tendo lançado, em 2023, um disco cantando choros, no Festival da Seresta Wanderléa presenteará o público saudoso com seus grandes sucessos, como os que cantava nos tempos que fazia trio com “o Rei” e “o Tremendão”: “Ternura”, “Pare o Casamento” e “Prova de Fogo” estão entre eles.



Quem encerrará a noite de amanhã (10) é o goianense Odair José. Um dos mais populares – e polêmicos – artistas de sua geração, que desfruta do bem querer de empregadas domésticas, garotas de programa e dos LGBTQIA+, Odair ganhou a alcunha de “brega”, quando, na verdade, suas músicas causavam alvoroço político e de costumes. A tiracolo, Odair trará grandes hits de sua longeva carreira, como as clássicas “Vou Tirar Você Desse Lugar”, “Cadê Você”, “Pare de Tomar a Pílula”, “A Noite Mais Linda do Mundo”.



Romantismo não irá faltar no sábado (11), última noite do festival, com a presença de Joanna, que trará o repertório de uma carreira apinhada de canções populares, como "Cicatrizes”, “Seu Corpo’’, “Agora” e “Amanhã Talvez”.



'Da casa'

Por abrigar um festival de grandeza nacional, Recife não poderia faltar com os seus na programação seresteira. Entre as atrações locais, já conhecidas do público, está Adilson Ramos, que se apresenta hoje (9). Com mais de 60 anos de carreira e composições gravadas por Agnaldo Timóteo, Elymar Santos, Tânia Alves, o autor de “Sonhar Contigo” é nome consagrado na tradição romântica dos pernambucanos. Portanto, presença imprescindível nesta noite.

Outro nome tradicional no Festival da Seresta é o cantor Leonardo Sullivan, que fará show amanhã (10). Com composições gravadas por José Augusto, Fafá de Belém e Zélia Duncan, Leonardo cantará músicas como “Memórias” e “Meu Dilema” (em parceria com o irmão, Michael Sullivan) e a antológica “Mãe, um Pedaço do Céu”, aproveitando a proximidade deste segundo domingo de maio.

Confira a programação do 28º Festival Nacional da Seresta



Quinta, 9

20h - Mozart

21h - Wanderléa

22h - Adilson Ramos

23h30 - Almir ex-Fevers

Sexta, 10

20h - Igor Alves

21h - Elas Cantam Reginaldo Rossi

22h - Leonardo Sullivan

23h30 - Odair José

Sábado, 11 - "Noite das Mães"

20h - Mevinha Queiroga

21h- Josenaldo The Voice

22h - Gilliard

23h30 - Joanna

SERVIÇO

28º Festival Nacional da Seresta

Quando: Hoje (9), amanhã (10) e sábado (11), a partir das 20h

Onde: Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

