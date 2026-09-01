Recife recebe 29º Festival Internacional de Dança; confira a programação completa
Evento reúne mais de 30 atividades gratuitas entre 3 e 13 de setembro, com espetáculos nacionais e internacionais, oficinas e mais
O Recife recebe, a partir desta quinta-feira (3), a 29ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife. Com mais de 30 atividades gratuitas espalhadas por diferentes espaços da cidade até o dia 13 de setembro, a programação reúne espetáculos, performances, oficinas e ações de dança e música, com participação de artistas pernambucanos, de outros estados e do exterior.
Entre os destaques estão o grupo espanhol Iron Skulls Co., a Quasar, de Goiás, o coreógrafo Henrique Rodovalho e o bailarino Hiltinho Fantástico.
Com o tema “Corpo/Escola: Formação que Move”, o festival também presta homenagem à Escola de Frevo do Recife Maestro Fernando Borges, que completa 30 anos, e ao bailarino, coreógrafo e professor Airton Tenório, em memória.
A programação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, e terá arrecadação solidária de alimentos.
A abertura acontece nesta quinta-feira (3), às 18h40, no Paço do Frevo, com a “Mostra Reverbo” e o espetáculo “Nosso Baile”, de Henrique Rodovalho, às 20h30, no Palco do Porto Musical, localizado na Rua do Observatório, próxima à Praça do Arsenal.
No sábado (5), o Teatro Hermilo Borba Filho apresenta “Puff”, solo de Hiltinho Fantástico com direção de Alice Ripoll. No mesmo dia, a Avenida Rio Branco recebe o “CarnaBall do Futuro”, primeira batalha ballroom do festival, com nove categorias de disputa.
Leia também
• Recife recebe festival gratuito com cultura geek, arte e gastronomia asiática
• Festival Viva Recife leva cultura, gastronomia e turismo para orla de Copacabana em setembro
• Sarau reúne cinema, música, teatro e literatura no Teatro Apolo a partir desta sexta (28)
A programação internacional fica por conta do Iron Skulls Co., que apresenta “Famulus 4.0” no dia 9, às 20h, no Teatro do Parque. O espetáculo, que estreia na América Latina, reúne quatro intérpretes e um robô para discutir as relações entre tecnologia e humanidade.
Também no dia 9, o Teatro de Santa Isabel recebe, às 19h, “O Frevo da Meia-Noite”, produção da Escola de Frevo do Recife dirigida por Inaê Silva. A montagem comemora os 30 anos da instituição e reúne oito passistas em uma abordagem sobre o frevo e a experiência das ruas e noites do Recife, com trilha sonora de DJ Dolores.
A programação também contempla a formação de novos artistas por meio do projeto Primeira Cena, que selecionou quatro trabalhos para esta edição: “Orquestrar”, da Aria/PE, “Entreluz”, do Grupo Limiar/PE, “A(R)MADAS”, do Grupo Armação/PE, e “(A)Crescente”, de João Campos/PE. A iniciativa abre espaço para artistas e grupos em início de trajetória e amplia a circulação de trabalhos em processo de formação.
Entre os representantes da produção pernambucana estão ainda Totem, Micaela Almeida, Emerson Dias, Cia Etc., Orun Santana, Artia, Alexandre Macedo e Júnior Viegas, além de outras atrações. O festival também ocupa espaços públicos e tradicionais da cidade, levando apresentações para locais como o Marco Zero, a Avenida Rio Branco e o Pátio de São Pedro.
Na área de formação, o festival oferece quatro oficinas voltadas a diferentes aspectos da dança. Duas delas, “Dança e Direção” e “Práticas de Encantamento da Matéria”, já estão com as vagas esgotadas. As inscrições para a “Oficina de Expressividade Barbarize”, que será realizada de 8 a 11 de setembro, e para a oficina ministrada pelo Iron Skulls, no dia 10, começam nesta terça-feira (1º), pelo perfil @culturadorecife no Instagram.
O encerramento ocorre no dia 13, no Pátio de São Pedro, a partir das 16h, com apresentações da Rural de Roger, Isaar e DJ Vibra. Toda a programação é gratuita e terá arrecadação solidária de alimentos.
Confira a programação completa:
03/09 (quinta-feira) – Abertura Festival de Dança e Porto Musical
Paço do Frevo
18h40 - Mostra Reverbo
Palco do Porto Musical - Rua do Observatório
20h30 - Espetáculo Nosso Baile (Criação Henrique Rodovalho/BR)
04/09 (sexta-feira)
Teatro Hermilo Borba Filho
19h - Abertura da exposição Gestos de Sobreposição (Micaela Almeida/PE)
19h15 - Espetáculo A Luz do Terreiro (Emerson Dias/PE)
19h30 - Espetáculo O Tempo das Lebres (Cia Etc./PE)
05/09 (Sábado)
Teatro Hermilo Borba Filho
18h - Espetáculo Puff (Hiltinho Fantástico/RJ)
Avenida Rio Branco
19h - CarnaBall do Futuro/PE
06/09 (Domingo)
Marco Zero
16h - Performance Coragem Encarnada (Grupo Totem/PE)
Teatro Barreto Júnior
19h - Espetáculo Borda (Lia Rodrigues/RJ)
08/09 (Terça-feira)
Centro de Artes e Comunicação (CAC)
16h30 - CineDança
Filmes: Sangria (Domingos Jr)
Entre Quedas (Samuel Dompierry)
Pele Terra (Taína Veríssimo e Zé Diniz)
Sessão com bate-papo com Camila Saraiva
Teatro Barreto Júnior
19h - Projeto Primeira Cena
Espetáculos: Orquestrar (Aria/PE), Entreluz (Grupo Limiar/PE), A(R)MADAS (Grupo Armação/PE) e (A)Crescente (João Campos/PE)
09/09 (Quarta-feira)
Pátio do Livramento
12h - Intervenção performática Cartografias em Cacos (Isaura Tupiniquim/PB)
Teatro Santa Isabel
19h - Frevo da Meia-Noite (Escola de Frevo/PE)
Teatro do Parque
20h - Espetáculo Famulus 4.0 (Iron Skulls Co/ESP)
10/09 (Quinta-feira)
Teatro Hermilo Borba Filho
19h - Espetáculo Meia-Noite (Orun Santana/PE)
Teatro Apolo
20h - Espetáculo ẸJẸ ARA ỌKÀN (Artia/PE)
11/09 (Sexta-feira)
Mercado de Casa Amarela
10h - Espetáculo O Dono da Rua (Alexandre Macedo e Júnior Viegas/PE)
Teatro Luiz Mendonça
14h e 20h - Espetáculo Céu de Pêssego (Quasar Cia de Dança/GO)
Sessão com mediação cultural (com Diogo Lins) - 14h
12/09 (Sábado)
Teatro Hermilo Borba Filho
19h - Espetáculo Catiço (João Petronílio/BA)
Teatro Apolo
20h - Espetáculo Colibri (Maria Emília/SP)
13/09 (Domingo)
Pátio de São Pedro
16h - Rural de Roger e Convidados
Teatro Hermilo Borba Filho
18h - Espetáculo AKAIÁ (Ewe Lima/PB, Iara Campos e Íris Campos/PE)
Teatro Apolo
19h - Espetáculo Carvão (Cia Sansacroma/SP)
Oficinas
Dança e Direção com Hiltinho Fantástico e Alice Ripoll(RJ)
Datas: 06 e 08 de setembro
Local: Paço do Frevo
Horário: 10h às 13h
Práticas de Encantamento da Matéria com Elisabete Finger (SP)
Datas: 10, 11 e 12 de setembro
Horário: 10h às 13h
Local: Paço do Frevo
Oficina de Expressividade Barbarize (PE)
Datas: 08 a 11 de setembro
Horário: 09h às 13h
Local: Compaz Dom Hélder
Oficina com Iron Skulls (ESP)
Data: 10 de setembro
Horário: 14h às 17h
Local: Escola de Frevo do Recife
Serviço
29ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife
Quando: de 3 a 13 de setembro
Onde: Locais público e culturais da cidade do Recife
Acesso gratuito
Informações: @culturadorecife