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FESTIVAL Recife recebe 29º Festival Internacional de Dança; confira a programação completa Evento reúne mais de 30 atividades gratuitas entre 3 e 13 de setembro, com espetáculos nacionais e internacionais, oficinas e mais

O Recife recebe, a partir desta quinta-feira (3), a 29ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife. Com mais de 30 atividades gratuitas espalhadas por diferentes espaços da cidade até o dia 13 de setembro, a programação reúne espetáculos, performances, oficinas e ações de dança e música, com participação de artistas pernambucanos, de outros estados e do exterior.

Entre os destaques estão o grupo espanhol Iron Skulls Co., a Quasar, de Goiás, o coreógrafo Henrique Rodovalho e o bailarino Hiltinho Fantástico.

Com o tema “Corpo/Escola: Formação que Move”, o festival também presta homenagem à Escola de Frevo do Recife Maestro Fernando Borges, que completa 30 anos, e ao bailarino, coreógrafo e professor Airton Tenório, em memória.

A programação é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, e terá arrecadação solidária de alimentos.

A abertura acontece nesta quinta-feira (3), às 18h40, no Paço do Frevo, com a “Mostra Reverbo” e o espetáculo “Nosso Baile”, de Henrique Rodovalho, às 20h30, no Palco do Porto Musical, localizado na Rua do Observatório, próxima à Praça do Arsenal.

No sábado (5), o Teatro Hermilo Borba Filho apresenta “Puff”, solo de Hiltinho Fantástico com direção de Alice Ripoll. No mesmo dia, a Avenida Rio Branco recebe o “CarnaBall do Futuro”, primeira batalha ballroom do festival, com nove categorias de disputa.

A programação internacional fica por conta do Iron Skulls Co., que apresenta “Famulus 4.0” no dia 9, às 20h, no Teatro do Parque. O espetáculo, que estreia na América Latina, reúne quatro intérpretes e um robô para discutir as relações entre tecnologia e humanidade.

Também no dia 9, o Teatro de Santa Isabel recebe, às 19h, “O Frevo da Meia-Noite”, produção da Escola de Frevo do Recife dirigida por Inaê Silva. A montagem comemora os 30 anos da instituição e reúne oito passistas em uma abordagem sobre o frevo e a experiência das ruas e noites do Recife, com trilha sonora de DJ Dolores.

A programação também contempla a formação de novos artistas por meio do projeto Primeira Cena, que selecionou quatro trabalhos para esta edição: “Orquestrar”, da Aria/PE, “Entreluz”, do Grupo Limiar/PE, “A(R)MADAS”, do Grupo Armação/PE, e “(A)Crescente”, de João Campos/PE. A iniciativa abre espaço para artistas e grupos em início de trajetória e amplia a circulação de trabalhos em processo de formação.

Entre os representantes da produção pernambucana estão ainda Totem, Micaela Almeida, Emerson Dias, Cia Etc., Orun Santana, Artia, Alexandre Macedo e Júnior Viegas, além de outras atrações. O festival também ocupa espaços públicos e tradicionais da cidade, levando apresentações para locais como o Marco Zero, a Avenida Rio Branco e o Pátio de São Pedro.

Na área de formação, o festival oferece quatro oficinas voltadas a diferentes aspectos da dança. Duas delas, “Dança e Direção” e “Práticas de Encantamento da Matéria”, já estão com as vagas esgotadas. As inscrições para a “Oficina de Expressividade Barbarize”, que será realizada de 8 a 11 de setembro, e para a oficina ministrada pelo Iron Skulls, no dia 10, começam nesta terça-feira (1º), pelo perfil @culturadorecife no Instagram.

O encerramento ocorre no dia 13, no Pátio de São Pedro, a partir das 16h, com apresentações da Rural de Roger, Isaar e DJ Vibra. Toda a programação é gratuita e terá arrecadação solidária de alimentos.

Confira a programação completa:



03/09 (quinta-feira) – Abertura Festival de Dança e Porto Musical

Paço do Frevo

18h40 - Mostra Reverbo

Palco do Porto Musical - Rua do Observatório

20h30 - Espetáculo Nosso Baile (Criação Henrique Rodovalho/BR)

04/09 (sexta-feira)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Abertura da exposição Gestos de Sobreposição (Micaela Almeida/PE)

19h15 - Espetáculo A Luz do Terreiro (Emerson Dias/PE)

19h30 - Espetáculo O Tempo das Lebres (Cia Etc./PE)

05/09 (Sábado)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Espetáculo Puff (Hiltinho Fantástico/RJ)

Avenida Rio Branco

19h - CarnaBall do Futuro/PE

06/09 (Domingo)

Marco Zero

16h - Performance Coragem Encarnada (Grupo Totem/PE)

Teatro Barreto Júnior

19h - Espetáculo Borda (Lia Rodrigues/RJ)

08/09 (Terça-feira)

Centro de Artes e Comunicação (CAC)

16h30 - CineDança

Filmes: Sangria (Domingos Jr)

Entre Quedas (Samuel Dompierry)

Pele Terra (Taína Veríssimo e Zé Diniz)

Sessão com bate-papo com Camila Saraiva

Teatro Barreto Júnior

19h - Projeto Primeira Cena

Espetáculos: Orquestrar (Aria/PE), Entreluz (Grupo Limiar/PE), A(R)MADAS (Grupo Armação/PE) e (A)Crescente (João Campos/PE)

09/09 (Quarta-feira)

Pátio do Livramento

12h - Intervenção performática Cartografias em Cacos (Isaura Tupiniquim/PB)

Teatro Santa Isabel

19h - Frevo da Meia-Noite (Escola de Frevo/PE)

Teatro do Parque

20h - Espetáculo Famulus 4.0 (Iron Skulls Co/ESP)

10/09 (Quinta-feira)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Espetáculo Meia-Noite (Orun Santana/PE)

Teatro Apolo

20h - Espetáculo ẸJẸ ARA ỌKÀN (Artia/PE)

11/09 (Sexta-feira)

Mercado de Casa Amarela

10h - Espetáculo O Dono da Rua (Alexandre Macedo e Júnior Viegas/PE)

Teatro Luiz Mendonça

14h e 20h - Espetáculo Céu de Pêssego (Quasar Cia de Dança/GO)

Sessão com mediação cultural (com Diogo Lins) - 14h

12/09 (Sábado)

Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Espetáculo Catiço (João Petronílio/BA)

Teatro Apolo

20h - Espetáculo Colibri (Maria Emília/SP)

13/09 (Domingo)

Pátio de São Pedro

16h - Rural de Roger e Convidados

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Espetáculo AKAIÁ (Ewe Lima/PB, Iara Campos e Íris Campos/PE)

Teatro Apolo

19h - Espetáculo Carvão (Cia Sansacroma/SP)

Oficinas

Dança e Direção com Hiltinho Fantástico e Alice Ripoll(RJ)

Datas: 06 e 08 de setembro

Local: Paço do Frevo

Horário: 10h às 13h

Práticas de Encantamento da Matéria com Elisabete Finger (SP)

Datas: 10, 11 e 12 de setembro

Horário: 10h às 13h

Local: Paço do Frevo

Oficina de Expressividade Barbarize (PE)

Datas: 08 a 11 de setembro

Horário: 09h às 13h

Local: Compaz Dom Hélder

Oficina com Iron Skulls (ESP)

Data: 10 de setembro

Horário: 14h às 17h

Local: Escola de Frevo do Recife

Serviço

29ª edição do Festival Internacional de Dança do Recife

Quando: de 3 a 13 de setembro

Onde: Locais público e culturais da cidade do Recife

Acesso gratuito

Informações: @culturadorecife

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