29º Janeiro de Grandes Espetáculos anuncia vencedores; confira os premiad

O Janeiro de Grandes Espetáculos anunciou os vencedores de sua 29ª edição, em cerimônia na noite dessa quarta-feira (8), no Frege, Bairro do Recife. O Prêmio JGE Copergás de Teatro, Dança, Circo e Música premiou, como Melhor Espetáculo de Teatro Adulto, "Pedras, Flor e Espinho", da ACA Produções Artísticas.



"O Pequeno Príncipe", da Cênicas Cia de Repertório, foi eleito o Melhor Espetáculo de Teatro Infantojuvenil. Entre os destaques da noite, três estatuetas para o Balé de Cultura Negra do Recife (Bacnaré) com "Heranças da África - Lendas e Danças" e três também para o show "Tudo é Amor - Almério canta Cazuza", que deu a Almério o prêmio de Melhor Cantor do festival.

Os eleitos Melhor Espetáculo de Teatro Adulto, Melhor Espetáculo de Teatro para Infância e Juventude, Melhor Espetáculo de Dança, Melhor Espetáculo de Circo e Melhor Espetáculo de Música receberam, além das estatuetas, o valor de R$ 2 mil, cada. Na ocasião, também foram entregues os troféus aos homenageados do 29º Janeiro de Grandes Espetáculos: O Poste Soluções Luminosas (teatro), Helder Vasconcelos (multiartista), Família Denis (circo) e Valdeck Farias (dança).

Confira os vencedores do Prêmio JGE Copergás de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernambuco:

Melhor Espetáculo:

Melhor Espetáculo Teatro Adulto | PEDRAS, FLOR E ESPINHO

Melhor Espetáculo Teatro Infância e Juventude | O PEQUENO PRÍNCIPE

Melhor Espetáculo de Dança | HERANÇAS DA ÁFRICA – LENDAS E DANÇAS

Melhor Espetáculo de Circo | ABRACASABRA

Melhor Espetáculo de Música | A CHARADA SINCOPADA

MELHOR ATOR/ATRIZ - TEATRO ADULTO

Melhor Ator | Edjalma Freitas - POEMA

Melhor Atriz | Maria Alves - MATILDE E ALICE

MELHOR ATOR/ATRIZ - TEATRO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Melhor Ator | Beto Steremberg por O PEQUENO PRÍNCIPE

Melhor Atriz | Danielly Lima por MUNDO – EM BUSCA DO CORAÇÃO DA TERRA

MELHOR BAILARINO(A)/INTÉRPRETE - DANÇA

Melhor Bailarino/Intérprete | RANDERSON JOSÉ DA SILVA SANTOS – HERANÇAS DA ÁFRICA – LENDAS E DANÇAS

Melhor Bailarina/Intérprete | RAFAELA WANDERLEY – CAMARÓN ARTE Y FUEGO

MELHOR ARTISTA - CIRCO | Sóstenes Vidal - ENQUANTO GODOT NÃO VEM

MELHOR CANTOR/CANTORA - MÚSICA

Melhor Cantor | ALMÉRIO por TUDO É AMOR – ALMÉRIO CANTA CAZUZA

Melhor Cantora | LUNA VITROLIRA - AQUENDA

MELHOR DIREÇÃO

Direção Teatro Adulto | Quiercles Santana - POEMA

Direção Teatro Infância e Juventude | Ney Mendes - MUNDO: EM BUSCA DO CORAÇÃO DA TERRA

Melhor Coreógrafo | IVALDO MENDONÇA – DESENCONTRO

Melhor Direção em Circo | Alexsandro Silva e Arnaldo Rodrigues - ENQUANTO GODOT NÃO VEM

Melhor Direção em Música | Marcus Preto - TUDO É AMOR – ALMÉRIO CANTA CAZUZA

MELHOR TÉCNICA

Melhor Técnico ou Técnica - Teatro Adulto | Thiago Augusto (Manipulação do Cavalo “Pé de Jambo”) - PEDRAS, FLOR E ESPINHO

Melhor Técnico ou Técnica - Teatro Infância e Juventude | Luciana Raposo (Design de Luz) - O PEQUENO PRÍNCIPE

Melhor Técnico ou Técnica - Dança | Thon Galiano (Direção Geral) - EU CÁ COM MEUS BOTÕES

Melhor Técnico ou Técnica - Circo | João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima (Pesquisa) - EXPERIMENTO VI: ISSO “NÃO” É UM NÚMERO DE CIRCO?

Melhor Técnico ou Técnica - Música | Juliano Holanda (Direção Musical) por TUDO É AMOR – ALMÉRIO CANTA CAZUZA

