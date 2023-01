A- A+

Artes Cênicas 29º Janeiro de Grandes Espetáculos começa na próxima terça-feira (10) De 10 a 29 de janeiro, JGE acontece em 17 equipamentos culturais do Recife, Olinda e interior, com programação que abraça teatro adulto, infantojuvenil, dança, música e circo, além dos festivais PalhaçAria e Pole Dance

O ano de 2023 chega com um Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE) totalmente presencial, após duas edições híbridas devido à pandemia. O Festival Internacional de Artes Cênicas e Música de Pernambuco oferece uma programação extensa de espetáculos dos diversos gêneros das artes cências, de 10 a 29 de janeiro de 2023.

São quase 100 atrações nas linguagens de teatro adulto, infantojuvenil, dança, música e circo, isoladas ou dialogando entre si, além de lançamento de CD, livro, fórum online e lives. A estimativa de público durante todo o evento é de 20 mil pessoas para um festival que contará com 103 apresentações, 969 artistas e criadores, 234 técnicos e cenotécnicos de teatros.



A programação, que contempla encenações para todas as idades, está disponível no site do JGE. Os ingressos, já à venda através do Guichê Web, custam de R$ 10 a R$ 70, com alguns espetáculos e ações gratuitos ou com meia-entrada para todos.

Palcos descentralizados

Dezessete equipamentos culturais (no interior e Grande Recife) serão palco da 29ª edição da maratona cênica que acontece em 10 cidades. No Recife, Teatro de Santa Isabel, Teatro do Parque, Teatro Luiz Mendonça, Teatro Barreto Júnior, Teatro Apolo, Teatro Hermilo Borba Filho, Teatro Marco Camarotti e Teatro RioMar.



Olinda estreia na grade por meio do Teatro Fernando Santa Cruz. E com a já conhecida proposta de interiorizar suas ações, oito cidades estão contempladas: São Benedito do Sul, Caruaru, Garanhuns, Triunfo, Buíque, Arcoverde, Surubim e Petrolina. Entre as novidades deste ano, está a chegada dos Festivais PalhaçAria e Pole Dance no programa do JGE.

Curadoria dos espetáculos

Nas artes cênicas, foram escolhidas encenações que dialogam com o interior de cada indivíduo, pautam questões coletivas, preservam manifestações culturais e evocam a imaginação.



Os espetáculos de dança, por sua vez, desafiam o corpo a contar histórias, a subverter verdades absolutas, despertar sensações. Quanto às atrações musicais, a programação é composta por ritmos que transitam entre os gêneros clássico, raiz e contemporâneo.



As manifestações circenses aparecem como uma ode a um reencontro com a criança que há dentro de cada um, alcançando uma dimensão profunda da compreensão humana.

O evento reúne artistas de diversas regiões de Pernambuco, de dentro e de fora do Brasil. Companhias de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, além de artistas de Portugal, estarão presentes.

“Ano novo, tudo novo, Janeiro novo. E um Janeiro com muita alegria, satisfação, teatro, dança, música, circo. Temos certeza de que a presença do público, neste ano, será muito grande. Estamos com todos os teatros do Recife e de outras cidades à espera de todos”, convida Paulo de Castro, produtor geral do JGE e presidente da Apacepe (Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco).



Programação

A abertura do Janeiro de Grandes Espetáculos chega com uma novidade: a mudança de local. Saindo do Teatro de Santa Isabel, aporta no Marco Camarotti, no dia 10 de janeiro, com a estreia – para convidados – do espetáculo “Sozinha” (Portugal), da atriz portuguesa Elsa Pinho. Programação completa e informações no site do Festival.



A obra segue em cartaz no Marco Camarotti, 11 e 12 de janeiro, sendo o último dia aberto ao público. Após as apresentações no Recife, a peça faz giro em Surubim, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Buíque, Triunfo e Petrolina, dentro do JGE. "Sozinha", criado por Elsa em parceria com o ator baiano João Guisande, traz reflexões acerca da liberdade e da solidão, submissão e sonhos.

No palco do Santa Isabel, a grade de espetáculos tem início no dia 11 de janeiro, com a apresentação do recifense “Sibila – o Mistério das Coisas” (Brasil/Itália). Trata-se de um monólogo ritualístico e simbólico, no qual teatro e dança se misturam. Nele, o mito Sibila é trazido aos olhos dos espectadores por meio da voz, olhar, corpo e movimentação da atriz Surya Marielle.

Em 2023, o JGE conta com uma profusão de espetáculos inéditos (mais de 20), além de reapresentações esperadas. As artes cênicas, principal linguagem contemplada, chegam com atrações tanto para o público adulto quanto infantojuvenil.



SERVIÇO

29º Janeiro de Grandes Espetáculos - Festival Internacional de Artes Cênicas e Música de Pernambuco

De 10 a 29 de janeiro de 2023

Programação completa e informações no site www.janeirodegrandesespetaculos.com

Ingressos: Guichê Web

Veja também

CINEMA 'Avatar: O caminho da água' bate mais de US$ 1,48 bilhão de vendas globais e tem 12ª maior bilheteri