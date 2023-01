2ª edição do "Férias no Cinema" oferece sessões e oficinas gratuitas na UFPE

A- A+

O Cinema da Universidade Federal de Pernambuco (Cinema UFPE) e a Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE (Proexc) promovem, a partir desta terça (17), o "Férias no Cinema". A programação do evento, totalmente gratuita, conta com sessões e oficinas para crianças e adolescentes e com a Ocupação Embaúba Filmes, que inclui a exibição do aclamado “Marte Um”.

As sessões para crianças e adolescentes acontecem sempre às terças de janeiro, nos dias 17, 24 e 31, a partir das 14h. Os ingressos são distribuídos na bilheteria do cinema 30 minutos antes das exibições.

A Ocupação Embaúba Filmes, realizada em parceria com a distribuidora especializada em cinema brasileiro que dá nome à mostra, traz três filmes do seu catálogo. As exibições acontecem às quartas deste mês, nos dias 18 e 25, e na primeira quarta de fevereiro (1°), sempre às 17h. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria 1h antes do início das sessões.

Oficinas

Logo após as exibições voltadas a crianças e adolescentes às terças, o cinema realiza oficinas de mediação cultural relacionadas às temáticas abordadas nos longas. São três oficinas interlinguagens que mesclam artes visuais e teatro. Os espaços possibilitam ao público uma vivência lúdica das obras e aprofundam a relação dos espectadores mirins com os filmes.

A participação nas oficinas também é gratuita. Cada uma delas disponibiliza até 15 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade e têm 1h30 de duração. A inscrição para as oficinas é feita presencialmente na bilheteria 15 minutos antes do início do filme.

Confira a programação completa da segunda edição de Férias no Cinema UFPE:

Férias no Cinema | Sessões infantis com oficinas

Programação

17/01

Sessão infantil + oficina

Título: Os Under-Undergrounds – O Começo

Animação, Fantasia / Ficção / 2020 / Brasil

Classificação indicativa: livre

Sessão: 14h

Duração: 106min

Oficina mediativa: 16h às 17h30 (15 vagas)

Sinopse

Heitor Villa-Lobos acaba de ser expulso de sua banda por conta do tamanho das suas orelhas quando ele cai em um bueiro em manutenção e vai parar no mundo “Underground”. Nessa nova terra, completamente diferente da que estava acostumado, ele conhece os “mutantes”, criaturas humanoides muito peculiares, e encontra amigos leais e uma nova banda para tocar.

24/01

Sessão infantil + oficina

Título: Tito e os pássaros

Classificação indicativa: livre

Sessão: 14h

Duração: 75min

Oficina mediativa: 15h30 às 17h (15 vagas)

O filme conta a história de um menino que é responsável, junto com seu pai, por achar a cura para uma doença contraída após a pessoa tomar um susto.

31/01

Sessão infantil + oficina

Título: Historietas Assombradas – O Filme

Animação, Aventura / Fic / 2017 / Brasil

Classificação indicativa: livre

Sessão: 14h

Duração: 90min

Oficina mediativa: 15h45 às 17h15 (15 vagas)

Sinopse

Pepe é um menino de 12 anos que mora com sua avó, uma bruxa-empresária. Após descobrir que é adotado e que seus pais estão vivos, ele decide sair em busca deles, mas assim acaba atraindo a atenção de Edmundo, um vilão biomecânico que precisa de Pepe para concretizar seu enorme plano maléfico: usar a energia das crianças de sua espécie para atingir a imortalidade. Edmundo rapta a avó de Pepe, forçando o menino e seus amigos a resgatá-la em uma aventura pelo universo fantástico baseado no sucesso da TV “Historietas Assombradas (para crianças malcriadas)” e de quebra solucionar o enigma que gira em torno de seus pais desaparecidos e do passado sinistro de sua espécie.

Férias no Cinema | Ocupação Embaúba Filmes

Programação

18/01

Sessão: 17hr

Título: Kevin

Classificação Indicativa: 10 anos

Duração: 81min

Sinopse

É a primeira vez que Joana, brasileira, visita Kevin, na Uganda (África). Elas se conheceram há 20 anos, na Alemanha. A partir desse encontro, as duas amigas compartilham histórias do passado, desejos, caminhos trilhados e os diferentes modos de encarar os desdobramentos da vida.

25/01

Sessão: 17h

Título: Marte Um

Classificação Indicativa: 16 anos

Duração: 115min

Sinopse

Os Martins, família negra de classe média baixa, seguem a vida entre seus compromissos do dia a dia e seus desejos e expectativas, mesmo com a tensão de um governo conservador que acaba de assumir o poder no país. Em meio a esse cotidiano, Tércia cuida da casa enquanto passa por crises de angústia, Wellington quer ver o filho virar jogador de futebol profissional, Eunice tem um novo amor e o pequeno Deivinho sonha em colonizar Marte.

01/02

Sessão: 17hrs

Título: Fé e Fúria

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 104min

Sinopse

Uma investigação sobre “traficantes evangélicos” e o quanto a mistura entre religião e poder provoca conflitos entre moradores e gera intolerância às religiões de matriz africanas em comunidades e subúrbios do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte

Outras informações

