2ª edição do Mini Festival ocupa o Parque Dona Lindu; confira a programação

O Mini Festival - Música e Interatividade para Infância chega a sua segunda edição propondo uma experiência integradora, voltada para crianças, familiares e educadores, em torno das narrativas oferecidas pelo evento. Após sua estreia digital em 2020, o evento traz programação presencial no Parque Dona Lindu, na Universidade Católica de Pernambuco e em escolas do Recife, de 29 de agosto a 3 de setembro. Serão apresentações musicais, espetáculos, contação de histórias, performances, vivências e projeções de filmes, além de ciclo formativo para educadores e profissionais da música.

Atrações

A programação do Mini reúne atrações como o pianista Amaro Freitas (PE), que apresenta seu primeiro concerto solo voltado para o público infantil, no Teatro Luiz Mendonça; Denise Stoklos (SP), com seu solo “Denise Stoklos em Teatro Para Crianças”, na Galeria Janete Costa, onde ela conta a história do Teatro utilizando da música e da mímica.



O Grupo Cultural Pé de Cerrado (DF) vai trazer pela primeira vez para o Recife o seu espetáculo Pé de Moleque, no Palco Meu Terreiro, montado na esplanada do Lindu. Na área externa, também acontecerá o show infantil Zé Tamanquinho, do percussionista, bailarino e cantor pernambucano Lucas dos Prazeres. A apresentação é um grande mergulho nas brincadeiras da cultura popular, onde o artista resgata os princípios e valores civilizatórios no despertar de uma Nação Cultural.

O Luiz Mendonça também receberá o novo show da cantora e contadora de histórias, Carol Levy: Contarolar. A artista vem com banda, vai trazer grandes projeções dos seus clipes e um repertório de sucessos para trazer as lembranças do projeto “Contarolando”.



No palco teatro, ainda irão subir a Palhaça Baju, com seu show musical “Baju & Banda” cheio de humor e poesia, na companhia dos palhaços Aurhelia e Marmelo, e o espetáculo “E o Palhaço, tem concerto?”, da Cia. Oruã (SP), protagonizado pelo Palhaço Azevedo, que é interpretado pelo multiartista Mauro Braga. A apresentação brinca com as linguagens de circo, música e teatro, trazendo obras de compositores como Mozart e Villa-Lobos, que ficam a cargo de um quarteto de cordas cheio de personalidade.

Já na galeria, a escritora e roteirista de TV, Adriana Falcão (RJ), comemora em um bate-papo os 20 anos de seu livro Mania de Explicação, cuja história é conduzida pelas divagações de uma menina acerca das “coisas complicadas do mundo”. A cantora, cordelista e contadora de histórias Mari Bigio (PE) é outro nome que se apresentará no espaço com o seu Bloco do Neném e Orquestra Frevo, e promete fazer um mini cortejo com os pequenos foliões.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do festival. O Mini Festival - Música e Interatividade para Infância é uma realização da Luni Áudio e Vídeo, e tem patrocínio da Petrobras e Governo Federal. O evento conta com apoio da Universidade Católica de Pernambuco e da Prefeitura da Cidade do Recife.

“Editais de projetos de música como o promovido pela Petrobras são essenciais para a realização de eventos como o Mini Festival, com possibilidade do recorte para o público infantil, e, consequentemente, a formação de plateia e o desenvolvimento e sensibilização da criança”, destaca Danielle Hoover, idealizadora, coordenadora e curadora do festival, junto à Karina Hoover. “É uma proposta desafiadora, estamos felizes em finalmente realizar nosso projeto inicial, que era trazer uma grade de atividades presenciais. Nesta edição, temos a programação formativa no ambiente digital, contribuindo na capacitação de profissionais e educadores de música e artes de todo o Brasil, mas também vamos levar cultura e diversão para as crianças e famílias moradoras e visitantes da nossa cidade”, conta Karina.

Além da programação no Parque Dona Lindu, esta edição do Mini firmou uma parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) para a etapa formativa, direcionada a adultos e estudiosos da temática, parte da programação que será digital, com transmissão ao vivo no YouTube do Mini e da Unicap.



“Dizem que ouvimos mais pela imaginação do que pela percepção. Se isso é fato e se é fato alguém provou, o Mini Festival vai além: ouvimos pela imaginação, corpo, coração e alma a música de cada canto. O segundo Mini traz uma rede de sonoridades, timbres, melodias que dançam, cantam e convidam o público a descobrir o ‘ouvido de dentro’, como nos diria Villa-Lobos”, comenta Karen Accioly, curadora do ciclo formativo.

PROGRAMAÇÃO

O Mini Festival propõe uma programação a partir de três eixos — atrações artísticas, vivências interativas e ciclo formativo —, com atividades para crianças, dialogando também com a família, cuidadores e educadores.



No Parque Dona Lindu, a ocupação do festival é direcionada pelos espaços: no Teatro Luiz Mendonça, na Galeria Janete Costa e na esplanada (Palco Meu Terreiro), cada qual com uma programação dedicada, contemplando ainda na área externa uma feirinha de artesanato, food park, karaokê e atividades recreativas e de leitura.

Vivências

Dentro da programação, o Mini realizará oficinas para o público infantil e adulto. Orun Santana (PE), artista, bailarino, capoeirista, professor e pesquisador em dança e cultura negra, vai realizar sua vivência “Malunga”, na Galeria Janete Costa.



A oficina é aberta ao público e voltada para crianças de todas as idades. Ela tem como base os saberes ancestrais que constituem o fazer do corpo negro brasileiro, do Mestre Meia-Noite e da arte negra do Recife. No projeto, o artista alia suas experiências adquiridas no terreiro cultural urbano, o Daruê Malungo, às danças populares do Nordeste em uma busca pelas motrizes do corpo que dança e brinca na cena.

Para o público infantil, ainda terão as vivências “Entre sons e recicláveis vivenciando a percussão de ritmos populares”, com Luca Teixeira, “Caboclinho, ancestralidade e ritual no corpo contemporâneo”, com Iara e Íris Campos, e “De onde vem esse som? As diversas famílias dos

instrumentos musicais”, com Mauro Braga (SP). As duas primeiras irão acontecer na Escola Municipal Mário Melo e esta terceira na sede da Orquestra Cidadã. Todas serão fechadas para a comunidade das instituições.

“A importância da música na educação” é o tema da oficina para adultos, que acontecerá na Unicap e será ministrada pelo percussionista e musicoterapeuta, Luca Teixeira (PE). A ação é voltada para músicos, professores, profissionais de educação e cultura e explora a prática de construção do indivíduo no contato consigo e com o mundo.

Ações formativas

Em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, através do Curso de Pedagogia e Escola de Educação e Humanidades, acontecerão palestras gratuitas voltadas para profissionais e comunidade acadêmica, que serão transmitidas simultaneamente no youtube do Mini e da Unicap, nos dias 29, 30 e 31 de agosto.



Três temas serão discutidos: “A poética do Brincar e a Música”, com o artista plástico e pesquisador de cultura, produção simbólica e das práticas da criança, Gandhy Piorski (MA), e mediação do músico e pesquisador em Cultura Popular e Cotidiano Escolar, Silvério Pessoa (PE); “A poética da imagem”, com ilustrador, autor, dramaturgo e produtor visual, Roger Mello (DF), e mediação da dramaturga, professora, curadora, diretora e roteirista, Karen Acioly (RJ); e “A cultura popular: portal entre a ancestralidade e o futuro”, com o percussionista, bailarino, cantor, compositor e produtor, Lucas dos Prazeres (PE), e a pedagoga, pesquisadora e escritora sobre cultura popular, Lúcia dos Prazeres (PE), e mediação de Silvério Pessoa. Esse último debate também acontecerá no formato presencial, na Unicap.Sobre o Mini

O projeto foi apresentado ao público em 2019, com show único dos Barbatuques (SP) no Teatro Luiz Mendonça, tendo sido selecionado no edital Petrobras Cultural - Música em Movimento e com recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Com o cenário de afastamento social em 2020, o Mini teve sua primeira edição repensada para o ambiente digital e totalmente gratuita, com atrações artísticas exclusivas, vivências interativas, ciclo formativo para adultos e exibições audiovisuais, ao longo de 6 dias ao vivo pelo YouTube. Agora em 2023, o festival tem a oportunidade de ocupar o Parque Dona Lindu para realizar a sua segunda edição!



SERVIÇO

2ª Edição do Mini Festival - Música e Interatividade para Infância

De 29 de agosto a 3 de setembro de 2023

Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife - PE

Ingressos para atividades pagas no Sympla

Classificação etária: Livre

