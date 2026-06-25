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NOVELAS Grandes nomes e atores estreantes que reforçam a 2ª fase de "Quem Ama Cuida" Renato Góes, José Loreto, Maria Ribeiro, Rainer Cadete, MC Carol e Antonio Caramelo chegam para dar vida a personagens que terão papel decisivo nos próximos capítulos

A segunda fase de "Quem Ama Cuida", prevista para estrear dia 20 de julho, marcará uma grande virada na história. Além de novos conflitos e reviravoltas, a novela ganhará importantes reforços no elenco, reunindo atores experientes e artistas conhecidos do público.

2ª fase de "Quem Ama Cuida": Conheça os novos personagens que vão entrar na trama

Renato Góes, José Loreto, Maria Ribeiro, Rainer Cadete, MC Carol e Antonio Caramelo chegam para dar vida a personagens que terão papel decisivo nos próximos capítulos. Confira quem são os novos nomes da produção.

Renato Góes

Um dos principais reforços da novela, Renato Góes interpretará Heitor, filho dado como morto de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), que retorna anos depois para disputar a herança da família e provocar uma grande reviravolta na história.

O ator vive um momento de destaque na televisão. Recentemente, participou do remake de "Vale Tudo", além de acumular papéis marcantes em novelas como "Pantanal", "Órfãos da Terra", "Os Dias Eram Assim" e "Mar do Sertão". No cinema, também construiu uma carreira sólida. Seu trabalho mais recente é "O Homem de Ouro", drama biográfico dirigido por Mauro Lima, no qual interpreta o ex-policial Mariel Mariscot. O longa retrata a trajetória controversa do personagem nas décadas de 1960 e 1970, explorando seu envolvimento com a Scuderie Detetive Le Cocq.

José Loreto

Conhecido por interpretar personagens intensos e carismáticos, José Loreto dará vida a Iuri, segurança contratado por Pilar (Isabel Teixeira), que acaba se tornando seu principal aliado e, posteriormente, amante.

Iniciou a carreira como ator em Malhação e logo conquistou o público em novelas como "Avenida Brasil", "Flor do Caribe", "Pantanal", "Vai na Fé" e "Amor & Sexo". Além da dramaturgia, Loreto também se destaca em produções para o streaming e no cinema.

O ator é namorado de Fernanda Marques, que também faz parte do elenco, interpretando Bruna.

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro chega para interpretar Bia, uma artista especializada em visual merchandising que enfrentará uma crise em seu casamento após a aproximação de Brigitte (Tatá Werneck).

Atriz, escritora, diretora e roteirista, Maria tem uma carreira consolidada na televisão e no cinema. Ela participou de novelas como "Império", "A Lei do Amor" e "Como Uma Onda", além de filmes de sucesso como "Tropa de Elite". Paralelamente, também se destaca como autora de livros e cronista.

Rainer Cadete

Rainer Cadete será César, marido de Bia (Maria Ribeiro), dermatologista e sócio de Rafael (João Vitor Silva), cujo casamento começará a balançar diante da obsessão de Brigitte.

Com uma trajetória de mais de duas décadas na TV, o ator participou de sucessos como "Êta Mundo Bom!", "Verdades Secretas", "Terra e Paixão" e "Elas por Elas". Além das novelas, Rainer também atua no teatro e em produções para o cinema.

MC Carol

Conhecida por sua trajetória no funk, MC Carol fará sua estreia em novelas em "Quem Ama Cuida". Na trama, ela interpretará Mirtes, mulher que criou Camilo (Antonio Caramelo) durante o período em que Nancy (Jeniffer Nascimento) esteve presa e que terá papel importante na reconstrução da relação entre mãe e filho.

Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, Carolina de Oliveira Lourenço ganhou projeção com "Liga Pro Samu". Além da carreira musical, MC Carol também é compositora, ativista e chegou a disputar uma vaga como deputada estadual do Rio de Janeiro em 2018.

Carol participou de algumas séries da Globoplay como "Impuros" e "Vicky e a Musa", além de programas de TV como "Soltos em Floripa". Agora, ela amplia sua trajetória artística ao estrear em uma novela da Globo.

Antonio Caramelo

Antonio Caramelo interpretará Camilo, filho de Nancy, que cresceu longe da mãe e enfrentará dificuldades para reconstruir esse vínculo após sua saída da prisão.

Aos 10 anos, o ator mirim já coleciona conquistas importantes na carreira. Filho da cantora Aline Wirley e do ator Igor Rickli, Antonio recebeu sua primeira indicação ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Infantil com "As Aventuras de Caramelo". Na televisão, estreou nas novelas em "Família é Tudo" e, agora, retorna à dramaturgia da Globo em seu segundo folhetim, assumindo um emocionante papel da nova fase de "Quem Ama Cuida".

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