A- A+

Famosos 2h de ensaio e descanso com Vini Jr.: como Virginia faz para botar o samba no pé mesmo em Madri Influencer levou equipe com professor de samba, cozinheira e preparador físico para passar o restante da semana em Madri com o namorado

Falta menos de um mês para Virginia Fonseca botar o samba no pé em plena Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde desfilará como rainha de bateria pelos Acadêmicos do Grande Rio, escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



E pensa que é porque ela está em Madri — visitando o seu “gato”, Vini Jr. — que ela não está se preparando com afinco? Nem pensar. A influencer levou uma equipe para continuar tanto com as aulas de dança quanto com os cuidados com o seu corpo nesta semana.

Para manter o foco total na preparação para o carnaval, Virginia levou o seu preparador físico, a cozinheira e, claro, Carlinhos Salgueiro, o requisitado professor que dá aulas de samba para a namorada de Vini.





Virginia Fonseca faz preparação para o carnaval em Madri — Foto: Reprodução/Instagram

“Vim ficar com meu gato, mas a rotina puxada pré-Carnaval continua”, disse ela em uma publicação no Instagram. “Aqui o pau tora, continua do mesmo jeito. Trouxe meu treinador, o Carlinhos para ensaiar samba e a Mércia que está me ajudando a controlar a minha alimentação, comer direitinho, dieta.”

O ensaio de samba de Virginia com Carlinhos, aliás, dura cerca de duas horas. Em um vídeo publicado na rede social, ela mostra alguns passos da dança que o professor lhe ensinava. Ele, que já afirmou ensinar “coreografias de diva” para suas alunas, fazia alguns movimentos e observava a influencer repetir através de um espelho.





Carlinhos treina Virginia para o carnaval desde o fim de novembro passado. “No dia que a Virginia foi apresentada como rainha de bateria, o Brasil parou para vê-la sambar. Infelizmente teve alguns imprevistos que não foram legais e fizeram ela viralizar de uma forma não tão legal”, afirmou ele à época. “Mas agora vou tentar fazer ao máximo para ela não ser meme, e quero que ela viralize pelos motivos certos. Que sambe bem, que faça uma boa apresentação, que as pessoas consigam ver que entrou algo de samba. Não vou fazer ela ser chacota! Não quero que ela seja vista por um ‘passo engraçado’. Quero que vejam e digam: ‘Nossa, ela arrebentou’.”

Em outros momentos em Madri, Virginia faz atividades físicas para manter a forma física para estrear na passarela do samba carioca. Já na hora do descanso, claro, ela passa com os amigos que levou consigo e com o amado, Vini Jr., que a recebeu em sua mansão na Espanha.

Veja também