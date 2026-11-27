A- A+

BEZERROS 2° Festival Mestre J. Borges oferece programação diversa gratuita em Bezerros Além do mestre xilogravurista, o evento homenageia Ariano Suassuna e Amazan

A programação do 2º Festival Mestre J. Borges ocorre entre os dias 16 a 20 de dezembro de 2026, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Neste ano, o evento homenageia os saudosos J. Borges, mestre xilogravurista e cordelista bezerrense, e Ariano Suassuna, escritor e dramaturgo, além do cantor e sanfoneiro Amazan.

A segunda edição do festival promove shows, oficinas, rodas de conversa, exposições, feira de artesanato, concursos de xilogravura e cordel, visitas guiadas, entre outras atividades durante os cinco dias de programação gratuita. São nove polos festivos distribuídos pela cidade, fomentando a troca de conhecimentos e imersão cultural para todo o público.

O 2º Festival Mestre J. Borges é realizado no período que contempla a data de nascimento de J. Borges (20 de dezembro), promovendo o legado, obra e vida do memorável mestre xilogravurista. Inclusive, o evento reúne atividades pensadas para quem aprecia xilogravura, cordel e poesia.

No período de 16 a 20 de dezembro, o festival fomenta à cultura, turismo e desenvolvimento da economia local, preservando o patrimônio cultural de Bezerros, de Pernambuco e do Brasil. Inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, desenvolvimento econômico, oportunidades de empreender, conectividade cultural e disseminação de arte são destaques da programação.

A realização é da Cenarium Produções, Ministério da Cultura (via Lei Rouanet) e Governo Federal. O evento conta ainda com a correalização da Prefeitura de Bezerros, o apoio da Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, Empetur e Fundarpe, além da parceria com Memorial J. Borges, patrocínio master da Copergás e co-patrocínio da Maravilha Motos, Colégio GGE, Norte Bolos, Casa do Plantio, Caninha do Interior, Farmácia Nathally, Bonanza e Alliança Veículos.

Confira a programação completa no perfil oficial do Festival Mestre J. Borges, no Instagram.

SERVIÇO

2º Festival Mestre J. Borges

Quando: de 16 a 20 de dezembro

Onde: Bezerros, Agreste de Pernambuco

Acesso gratuito

Informações: @memorialjborges

Veja também