CULTURA POPULAR 30ª Cavalgada à Pedra do Reino em São José do Belmonte conta com shows neste fim de semana Festa tradicional inspirada na obra de Ariano Suassuna movimenta o município de sexta (24) a domingo (26)

Em sua 30ª edição, a tradicional Cavalgada à Pedra do Reino já começou no município de São José do Belmonte, no sertão de Pernambuco, mas é neste fim de semana que ela chega ao seu ápice, com festa grande na sexta (24), sábado (25) e domingo (26), com uma programação gratuita que envolve shows, feira de artesanato, gastronomia, bacamarteiros e mais.

A festa é inspirada na obra de Ariano Suassuna “O Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta”, e neste 2024 tem como tema “O Encantando vem à Galope”, baseado em outra obra do escritor e dramaturgo paraibano, o “Romance de Dom Pantero no Palco dos Pecadores”.

As feiras gastronômica e de artesanato já estão funcionando no Pátio de Eventos Cacau do Banco, onde também acontecerão os shows marcados para este fim de semana, de acordo com a programação abaixo:

Sexta, 24/5

22h - Caninana

0h - Waldonys

Sábado, 25/5

22h - Fábio Diniz

0h - Ramon & Randinho

Cavalhada

Também parte da programação, a Cavalhada Zeca Miron acontece no sábado (25), no Estádio O Carvalhão, a partir das 14h. Lá, os cavaleiros azuis e encarnados, que representam os cristãos e os mouros, participam da disputa de argolinhas pela coroação da rainha.

Cavalgada

Já o esperado cortejo real junto ao rei e rainha da Cavalgada rumo à Serra do Catolé, se concentra no amanhecer do domingo (26), ao som dos bacamartes, em frente à Matriz de São José.

Lá, se reúnem o rei, rainha, cavaleiros azuis e encarnados, além dos cavaleiros e amazonas (este ano, são esperados cerca de 2 mil), para uma bênção especial do pároco da cidade, antes de partir para a subida da Serra do Catolé.

Na chegada ao local, a segunda parte da celebração será com muita música, seguindo a programação:

Domingo, 26/5

10h - Ranieri Vaqueiro

12h - Rey Vaqueiro

15h - Vitim do Acordeon

Lançamentos

Durante esta semana, a Associação Cultural Pedra do Reino (ACPR), junto à Prefeitura do município e à Secretaria de Educação, lançou o livro “São José do Belmonte: Terra da Pedra do Reino - nossa história, nossa cultura e nossa gente". A publicação é assinada por membros da ACPR e professores da Escola Municipal Maria José Nóbrega de Figueiredo Moura.

Aconteceu na cidade, também, o lançamento oficial e primeira exibição do documentário "O Massacre da Pedra do Reino", dirigido por Lucas Maurizan.

SERVIÇO

30ª Cavalgada à Pedra do Reino

Quando: Sexta (24) a domingo (26)

Onde: São José do Belmonte/PE

Informações: @acpedradoreino



