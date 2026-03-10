A- A+

FOMENTO À CULTURA Produtora 30e anuncia parceria com Itaú para 800 shows em cinco anos Produtora que trará Rush e fará turnê de Zeca, Alcione e Jorge Aragão diz que clientes do banco terão desconto e chance de comprar ingressos especiais

A produtora 30e anunciou uma parceria de cinco anos com o Itaú que deverá incluir a realização de pelo menos 800 shows (de diversos tamanhos) ao longo dos próximos cinco anos.

A empresa já anunciou que terá no Brasil apresentações da Banda Rush e mais uma série de títulos nacionais como Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, duas apresentações de Xuxa no Allianz Parque entre outros eventos.

As marcas não abriram valores das transações, contudo informaram que a parceria permite que clientes do banco tenham acesso antecipado a ingressos e recebam descontos nos tickets, que podem variar de 5% a 30%

"Almejamos ainda mais do que 800 shows em 5 anos e essa parceria vem para potencializar o cenário, mais que triplica nosso horizonte", disse ao GLOBO Pepeu Correa, CEO da 30e. "É um patrocínio quase regrado como uma sociedade, como temos um longo prazo e requer investimentos altíssimos como nunca existiu na América do Sul, há uma governança (do Itaú) na companhia".

O plano é olhar para mercados secundários, além do Sul e Sudeste do Brasil, inclusive com shows internacionais.

O evento ainda prevê o que foi chamado de “vivências diferenciadas” como meet & greet com artistas, acesso à passagem de som e outras facilidades. Alguns clientes terão ainda entrada exclusiva e um espaço especial para ver a apresentação.

