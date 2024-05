30e: saiba mais sobre a empresa responsável pelas turnês canceladas de Ivete Sangalo e Ludmilla

A- A+

Ivete Sangalo e Ludmilla pegaram seus fãs de surpresa ao anunciarem, na manhã desta quarta-feira (15), o cancelamento de suas respectivas turnês. Ambas alegaram que a 30e, produtora responsável pelos shows, não teria condições de realizar os eventos conforme o combinado.

Após a repercussão nas redes sociais, a 30e divulgou uma nota em que afirma que “lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas”. No mesmo texto, a produtora diz que “em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês”.

A 30e foi fundada em 2021, pelo empresário Pepeu Correa, atual CEO e presidente da empresa. Antes de entrar para o showbusiness, ele fez carreira no mercado financeiro e foi membro do conselho de administração da JHSF, uma das maiores companhias brasileiras no setor imobiliário.

Aproveitando a reabertura dos eventos pós-pandemia, a produtora iniciou sua operação no mercado de entretenimento ao vivo com aporte de R$ 400 milhões do fundo de investimento Flowinvest. O começo também foi marcado pela parceria com a BonusTrack Entretenimento, de Luiz Oscar Niemeyer, que levou o show de Madonna ao Rio de Janeiro.

Com sede em São Paulo, a 30e produz a turnê do cantor Jão e também foi responsável pela turnê “Titãs Encontro”. A empresa também assina shows de bandas nacionais como Natiruts, Sepultura e Forfun, e de artistas internacionais, como Gorillaz, Bring Me the Horizon, Pantera, Jungle e Judas Priest, além de festivais, como Knotfest, Ultra, Mita e GPWeek.

